Dit appje via WhatsApp lijkt onschuldig, maar is heel gevaarlijk

Als je al geen berichten van bekenden meer kunt vertrouwen, dan wordt appen ineens een stuk minder zorgeloos. Let daarom op deze nieuwe truc van WhatsApp-oplichters, zodat jij daar niet de dupe van wordt!

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Bericht van ‘bekende’: gratis dansles

Wie een appje ontvangt van een onbekend nummer, zal direct op zijn of haar hoede zijn. Dat is voor hackers en andere mensen met slechte intenties niet de slimste manier om WhatsApp-gebruikers op te lichten. Helaas komt de afgelopen dagen een nieuwe, slinksere manier van oplichting voorbij.

Hierbij krijgen gebruikers een bericht van iemand uit hun eigen contactenlijst over iets triviaals als een dansles. Dat wekt weinig argwaan. Het WhatsApp-account van die persoon is echter al overgenomen door criminelen. Dat maakt het extreem lastig om alert te zijn, want je bent geneigd om de gehackte persoon uit je lijst te vertrouwen.

Nepwebsite en GhostPairing

Zoals hierboven te zien is, gaat het om een appje waarin je gevraagd wordt om op de dochter van iemand te stemmen. Hoewel de link er niet per se heel betrouwbaar uitziet, blijken toch best veel gebruikers in deze oplichtingspoging te trappen. Dat komt door het korte en onschuldige verzoek. Waarom zou je niet even ’n minuutje opofferen om een WhatsApp-contact te helpen met een gratis dansles?

Wie doorklikt, komt echter op een nepwebsite terecht. Op deze site wordt onder andere gevraagd om je telefoonnummer in te vullen en een code te gebruiken om je stem te bevestigen. Daarmee geef je de criminelen ongemerkt toestemming om hun apparaat aan jouw WhatsApp-account te koppelen. Deze methode staat bekend als GhostPairing.

Vervolgens kunnen de aanvallers via ‘Gekoppelde apparaten’ je berichten meelezen. Maar nog erger: ze kunnen namens jou ook berichten versturen. Dat is ideaal om hetzelfde dansles-verzoek verder te verspreiden, jouw contacten om geld te vragen of personen op andere manieren proberen op te lichten. Ondertussen blijft WhatsApp op je eigen telefoon gewoon werken, waardoor je in eerste instantie wellicht niets merkt.

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Dit moet je (niet) doen!

Het advies is natuurlijk om het verdachte appje te verwijderen en in geen enkel geval op de link te klikken. Je moet ook direct de afzender van het appje waarschuwen, het liefst telefonisch of eventueel in het echt.

Die persoon moet dan in zijn of haar WhatsApp-account in de instellingen zoeken naar de gekoppelde apparaten en daar controleren op onbekende apparaten. Als die er zijn, dan is het slim om die direct af te melden. Zo doe je dat:

Open WhatsApp; Tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies voor ‘Instellingen’; Tik vervolgens op ‘Gekoppelde apparaten’; In dit scherm vind je alle gekoppelde apparaten. Tik op verdachte koppelingen en kies voor ‘Uitloggen’ als je het niet vertrouwt.

Heb jij dit verdachte appje toevallig gehad? En zo ja, ben jij in deze slinkse truc getrapt of rook je onraad? Deel jouw verhaal (ook eventuele andere oplichtingstrucs) in de reacties.