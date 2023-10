WhatsApp wordt veiliger: chat-app krijgt passkeys

WhatsApp krijgt een nieuwe functie waarmee de app een stuk veiliger wordt: passkeys. Lees hier hoe het werkt.

Passkeys in WhatsApp

WhatsApp voegt regelmatig nieuwe features toe aan de app en nu is het tijd voor een belangrijk beveiligingsfunctie: passkeys. Hiermee is het mogelijk om zonder wachtwoord in te loggen bij de chat-app, als je bijvoorbeeld je gesprekken overzet op een nieuw toestel.

Normaal gesproken moet je dan een wachtwoord of sms-code invoeren om je identiteit te verifiëren, maar door passkeys doe je dit met je smartphone zelf. Je gebruikt de vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning van je telefoon om in te loggen, en hoeft geen extra wachtwoord meer te onthouden en in te voeren.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy — WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023

De vingerafdrukscanner is een stuk veiliger dan een wachtwoord. Laatstgenoemde kan immers gestolen worden, zeker als je hetzelfde wachtwoord bij meerdere diensten gebruikt. Het is daarom altijd een goed idee om voor iedere website en/of dienst een lang, ingewikkeld wachtwoord te gebruiken en deze te bewaren in een wachtwoordbeheerder.

Bij passkeys worden er twee ‘sleutels’ bewaard om veilig in te loggen: eentje staat bij de app (in dit geval WhatsApp) en de andere wordt op je smartphone opgeslagen. Bij het inloggen scan je jouw vingerafdruk, waarna deze twee sleutels met elkaar worden vergeleken. Komen ze overeen, dan log je veilig in zonder dat er een wachtwoord aan te pas hoeft te komen.

De passkey-ondersteuning in WhatsApp rolt de komende maanden uit naar alle gebruikers. Het kan daarom nog wel even duren voordat jij een passkey kan instellen. De functie is straks te vinden bij ‘Instellingen > Account’.

