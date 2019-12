Ook Motorola is te vinden in onze decembermaand vol cadeaus omdat Android Planet tien jaar bestaat. Daarom maak je vandaag kans op de Motorola One Macro. Als je gewonnen hebt, kies je trouwens zelf de kleur van het toestel dat je krijgt!



Android Planet bestaat 10 jaar winactie

Van 2 tot en met 24 december maak jij elke werkdag kans op toffe prijzen bij Android Planet.

19 december: Motorola One Macro

Vandaag maak je kans op de One Macro van Motorola. Deze smartphone is in oktober gepresenteerd en te verkrijgen in de kleurvarianten Space Blue en Ultra Violet. Beide varianten hebben daardoor een prachtige afwerking, maar welke vind jij mooier? Als je de winnaar of winnares wordt van deze smartphone is dat aan jou, jij kiest namelijk zelf de kleur!

Ook bij deze telefoon van de fabrikant ligt de nadruk weer op de cameramogelijkheden. Motorola heeft gekozen voor een macrocamera, waarmee je goede foto’s maakt van objecten dichtbij. Denk daarbij aan planten of bijvoorbeeld insecten. De hoofdcamera schiet plaatjes van 13 megapixel en ook is er nog een dieptesensor aanwezig. Daardoor kun je met het toestel ook een prima portetfoto schieten.

Elke gemaakte foto kun je direct bekijken op het scherm van 6,2 inch met een resolutie van 1520 bij 720 pixels. Aan de bovenkant daarvan is ook nog een kleine inkeping te vinden. Daarin is namelijk de frontcamera verwerkt, prima voor een snelle selfie.

De processor is de Helio P70 van MediaTek en er is 4GB werkgeheugen aanwezig. Het interne geheugen van 64GB is makkelijk uit te breiden met een geheugenkaartje. De achterkant is ook de plaats voor de snelle fysieke vingerafdrukscanner. Opladen van de 4000 mAh-accu gaat snel via de usb-c-aansluiting aan de onderzijde van het toestel en ook is een koptelefoonpoort nog aanwezig.

Tot slot wordt het toestel geleverd met Android 9.0 (Pie), met de eigen minimale schil van de fabrikant. Daarin zijn verschillende handige mogelijkheden verwerkt. Zo kun je makkelijk de zaklamp aanzetten door te schudden met je toestel of de camera starten met een snelle polsbeweging. In welke kleur zou jij de Motorola One Macro willen hebben?

Voor deze winactie willen we Motorola bedanken, die de One Macro hebben gesponsord!

Winnaar dagprijs 18 december

Gisteren maakte je kans op de Symfonisk-boekenplankspeaker van Ikea. Uit de vele inzendingen hebben we volstrekt willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

Stefan uit Hasselt

We vroegen naar het gewicht in gram wat deze speaker, opgehangen aan de muur, kan dragen. Het antwoord daarop is 3000.

Niet gewonnen? Geen probleem, want tot en met 24 december geven we nog veel meer prijzen weg!