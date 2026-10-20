7 of 8 jaar smartphone-updates: wat heb je daar nou echt aan?

Met onder andere een Google Pixel of Fairphone ben je gegarandeerd van vele jaren aan updates, maar wat heb je daar in de praktijk nou echt aan?

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Een belangrijke manier om de levensduur van een smartphone te verlengen is via updates. Daarom doen fabrikanten steeds meer hun best om lang updates te beloven. Zo ben je met de Samsung Galaxy S26 en de Google Pixel 11 gegarandeerd van 7 jaar aan updates en met de Fairphone 6 wordt er maar liefst 8 jaar aan updates beloofd.

Dat is natuurlijk goed nieuws, want zodra een smartphone geen beveiligingsupdates meer krijgt is het toestel al snel niet meer veilig om te gebruiken. Maar hoe groot is de kans nou echt dat je over 8 jaar nog een toestel wil gebruiken dat nu al niet de snelste is?

Allereerst is het belangrijk om de soorten updates van elkaar te onderscheiden. Smartphone-updates worden in drie categorieën uitgerold: nieuwe Android-releases, nieuwe functies en beveiligingsupdates.

Nieuwe Android-releases verschijnen eens per jaar, bijvoorbeeld van Android 16 naar Android 17 of van One UI 8 naar One UI 9. Dit zijn grote updates die vaak meer van een smartphone vragen vanwege de nieuwe functies en een nieuw design. Meestal garanderen fabrikanten maar enkelen van deze grote updates voor hun smartphones.

Daarnaast zien we steeds vaker tussentijdse updates met nieuwe functies, zoals de Pixel Drop voor Pixel-smartphones, of als Samsung tussendoor vernieuwingen toevoegt aan One UI. Het verschilt heel erg per fabrikant en per toestel wat je hiervan kunt verwachten.

Misschien wel de saaiste maar toch belangrijkste updates zijn de beveiligingsupdates. Je merkt niets van deze updates, omdat ze niets veranderen aan je toestel. Toch zorgen ze ervoor dat je smartphone beschermd is tegen de nieuwste ontdekte gevaren, zodat daar geen misbruik van gemaakt kan worden.

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Beloftes

Als er 7 of 8 jaar aan updates wordt beloofd, betekent dat dus niet dat je in die periode mee kunt met alle nieuwe innovaties. Controleer dus goed wat voor soort updates er worden bedoeld.

Toch krijg je zelfs met de belofte op nieuwe Android-releases, geen garantie dat je alle nieuwe functies mag gebruiken. Zo introduceerde Google op de Pixel 11 de functie Magic Capture, waarmee het toestel tegelijkertijd foto’s en een video maakt. Deze software-functie is niet beschikbaar voor oudere Pixel-smartphones. Hetzelfde gebeurde met de Magic Cue-functie voor de Pixel 10, die niet naar de Pixel 9 kwam. Ook Samsung volgt deze strategie, door AI-functies zoals Audio Eraser en Now Brief exclusief voor nieuwe toestellen te houden.

De belofte voor updates moet je dus met een korrel zout nemen. Hoewel de fabrikanten vaak goed kunnen beargumenteren waarom dit soort functies exclusief voor een nieuw toestel zijn, zoals dat een specifieke chip nodig is, willen ze natuurlijk ook gewoon nieuwe smartphones verkopen en dat werkt het beste met exclusieve functies.

Hardware

Door nieuwe wetgeving binnen de EU, kunnen we tegenwoordig heel makkelijk de batterij van onze smartphones vervangen. Combineer dat met lang nieuwe updates, dan kun je in theorie heel lang met je smartphone doen. Tenminste, als je er voorzichtig mee bent. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat je in acht jaar gebruik geen beschadigingen hebt.

Daarnaast is het belangrijk om te bedenken dat er qua hardware meer speelt dan de batterij. Fabrikanten kunnen niet voorspellen hoe hun toestel draait op de versie van Android die over vier jaar uitkomt, terwijl ze soms wel vier Android-updates beloven. Daarnaast vragen nieuwe ontwikkelingen, zoals die rond AI, steeds meer van smartphones. Als je dan een toestel met een trage chip of weinig werkgeheugen hebt, dan kan een nieuwe update de smartphone mogelijk alleen maar trager maken.

Dat een smartphone lang updates krijgt is bovenal goed nieuws. Het is belangrijk dat we langer met onze smartphones doen, omdat er te veel toestellen op de vuilnishoop belanden.

Toch moeten we ons niet blindstaren op deze beloftes. Deels is een uitspraak als “8 jaar updates” gewoon onderdeel van de marketingstrategie, waarbij een hoger cijfer beter lijkt maar het in de praktijk na enkele jaren niets meer uitmaakt.

Hoe gaat het met Android 17?

Android 17 is nu de nieuwste Android-release die langzaam uitrolt naar smartphones. Check ons Android 17-overzicht om te zien of jouw smartphone deze update krijgt.

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