We zijn alweer toegekomen aan de laatste prijs van de Android Planet 10 jaar-winactie en we gaan eruit met een knaller. De hele kerst maak je namelijk kans op de Samsung Galaxy S10!

Van 2 tot en met 24 december maak jij elke werkdag kans op toffe prijzen bij Android Planet. Alle informatie over deze actie vind je op de speciale Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.

24-26 december: maak kans op de Samsung Galaxy S10

De laatste prijs en de laatste kans van het jaar op een prachtig cadeau op Android Planet. Tot en met 26 december maak je kans op de groene Samsung Galaxy S10. Dit is het vlaggenschip van 2019 en een toestel die op elk gebied hoge ogen gooit.

Zo heeft het amoled-scherm een diagonaal van 6,1 inch en een hoge resolutie, waardoor alles er perfect uitziet. Kleuren spatten van het scherm en een filmpje of serie kijken is dan ook heerlijk. In het scherm zelf is de ultrasone vingerafdrukscanner verwerkt, waardoor alleen jij het toestel kunt ontgrendelen. Een notch is ook niet aanwezig, want de frontcamera is verwerkt in een klein gaatje in het scherm zelf.

Het toestel krijgt inmiddels de update naar Android 10 en Samsung heeft daar de eigen OneUI 2.0-schil aan toegevoegd. Dankzij de krachtige processor en ruime hoeveelheid werkgeheugen kun je elke taak moeiteloos aan. Op het interne geheugen sla je al je foto’s, video’s, documenten en muziek op, maar dat uitbreiden met een geheugenkaartje is ook mogelijk.

De batterij heeft een capaciteit van 3400 mAh en opladen kan snel via een usb-kabel of draadloos. Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden, met elk hun unieke eigenschap. Zo schiet je in elke situatie een prachtige foto, iets waar de S10 om bekend staat. Meedoen voor deze speciale prijs kan tot en met vrijdag 27 december 14.00, succes!

Voor deze winactie willen we Telefoonwereld bedanken, die de Galaxy S10 hebben gesponsord!

Winnaar dagprijs 23 december

Afgelopen weekend maakte je kans op een Xiaomi Mi Note 10. Uit de vele inzendingen hebben we volstrekt willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

We wachten nog op bevestiging van de winnaar

We vroegen naar de MIUI-versie, waar de Xiaomi Mi Note 10 wordt geleverd. Het antwoord daarop is versie 11.

Niet gewonnen? Geen probleem, want tot en met 24 december geven we nog meer prijzen weg! Alles over deze maand vol cadeaus lees je op de Android Planet bestaat 10 jaar winactie-pagina.