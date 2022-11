Klaar voor de aftrap? Volg het WK Voetbal 2022 met deze 5 Android-apps

Het WK Voetbal staat weer voor de deur! Wil je alles op de voet volgen? Of meedoen aan een poule? Dat kan met deze vijf WK 2022-apps!

Dit zijn de beste WK 2022 apps

Aanstaande zondag (20 november) begint het WK Voetbal 2022. De openingswedstrijd Qatar – Ecuador staat om 17.00 uur op het programma. In tegenstelling tot de vorige editie is Oranje ook weer van de partij. Maandag 21 november speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd tegen Senegal, die eveneens om 17.00 uur begint.

Wil je het toernooi nauwgezet volgen, laten zien goed je de uitslagen kunt voorspellen of zelf een digitaal balletje trappen? Dat doe je met deze vijf WK 2022-apps.

1. NOS

De NOS blijft in Nederland de belangrijkste bron voor al het voetbalnieuws. Ook tijdens het WK 2022 kun je in de app terecht voor uitslagen, wedstrijdverslagen, achtergrondverhalen en nog veel meer. Bovendien is het de enige app waarmee je veel wedstrijden live kunt bekijken op je smartphone. Handig als je tijdens die spannende pot nét in de trein zit.

NOS NOS 8,8 (69.306 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Flashscore

Flashscore is een zeer uitgebreide app die van zo’n beetje iedere grote sport de uitslagen en allerlei statistieken bijhoudt. Voetbal hoort daar natuurlijk bij. Je ziet van alle wedstrijden live de tussenstand, waar er gele (of rode!) kaarten zijn gevallen en nog veel meer informatie. Voor het WK 2022 is een aparte pagina in de app gecreëerd, waar je ook het laatste nieuws over dit toernooi kunt lezen.

Flashscore - sportuitslagen Flashscore 9,4 (481.015 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. WK Speelschema 2022

Wil je liever een wat simpelere app die helemaal aan het WK 2022 gewijd is? Dan is WK Speelschema 2022 een aanrader. Je ziet in één oogopslag welke wedstrijden er aankomen en op welke zender ze worden uitgezonden.

Als je op een wedstrijd klikt, krijg je ook statistieken onder ogen over bijvoorbeeld vorige krachtmetingen tussen deze twee landen. Als de potten onderweg zijn, check je live hoeveel het staat. Ook de standen in de diverse groepen heb je onder handbereik. Strakker kan niet.

WK Speelschema 2022 YouCorp 9 (23.607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Voetbalpoules WK Pool 2022

Ben jij één van de 17 miljoen bondscoaches die Nederland rijk is? Dan wil je je kennis natuurlijk delen! Er zijn vele mogelijkheden om uitslagen te voorspellen in een poultje. Voetbalpoules is één van de bekendste. Je kunt meedoen aan de poules van anderen, maar er ook zelf eentje beginnen en je vrienden uitnodigen.

Het is vanuit deze app eveneens mogelijk om te gokken op de uitslagen van wedstrijden. Dan kan spannend zijn, maar houd het financieel wel leuk voor jezelf.

Voetbalpoules WK Pool 2022 Voetbalpoules.nl en Stateless 9,2 (993 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. FIFA World Cup 2022

Als je genoeg hebt van toekijken, kun je altijd nog zelf tegen een virtueel balletje gaan trappen. FIFA Mobile is speciaal voor het toernooi geüpdatet en de enige app waarmee je het WK 2022 helemaal na kunt spelen. Kies één van de 32 teams en zie hoever je komt met jouw elf gladiatoren. De gameplay is gemoderniseerd en het commentaar toegespitst op deze wedstrijden.