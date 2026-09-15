Deze luxe telefoon heeft (weer) een scherm op de achterkant

De Xiaomi 18 Pro-serie is in China gelanceerd. Net als bij de vorige generatie krijgen ook de nieuwste vlaggenschepen een scherm op de achterkant. Dit moet je nog meer weten.

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Xiaomi bevestigt 18 Pro (Max)

Xiaomi heeft bevestigd dat de 18 Pro-serie eraan komt. In een teaservideo via Weibo is de achterkant van één van de toestellen te zien, waardoor we het kenmerkende camera-eiland met ingebouwd scherm goed kunnen bewonderen. Het is onduidelijk of het om de Pro of Pro Max-uitvoering gaat. De tekst op het schermpje kan naar het Engels vertaald worden als ‘Generating’.

Xiaomi introduceerde dit extra display met de Xiaomi 17 Pro-toestellen van vorig jaar. Op het eerste gezicht lijkt het scherm op de Xiaomi 18 Pro-serie ongeveer even groot. De reguliere Pro heeft een display van 2,7 inch, terwijl dat van de Pro-Max ietsjes groter is (2,9 inch). Een scherm op de achterkant is overigens niks nieuws.

We kennen Nothing natuurlijk al jaren als innovator op het gebied van telefoondesign, met transparante elementen en de Glyph Matrix (hieronder te zien). Ook Google kwam onlangs met iets nieuws: HiLight. Het zijn interessante innovaties op het camera-eiland waar bij klassiekere toestellen vaak enkel de lenzen te vinden zijn.

Google Pixel 11 met HiLight (l.) en Nothing Phone (4a) Pro met de Glyph Matrix (r.)

De handige functies van zo’n extra scherm

Wie de teaservideo van de Xiaomi 18 Pro goed bekijkt, ziet dat er twee camera’s in het scherm zitten met daaronder een derde camera en een flitser. Ook dit kennen we van de vorige generatie. Het scherm aan de achterzijde van de Xiaomi 17 Pro is behoorlijk veelzijdig, met functies als de bediening van media, een wekker, interactie met een digitaal huisdier en de optie om (vlucht)informatie te tonen en.

Of er nieuwe widgets en functies ondersteund worden op de displays van de 18 Pro-serie, is nog niet bekend. Wel zou de eerder genoemde tekst op het schermpje een indicatie kunnen zijn dat gegenereerde content (AI?) ook kan worden getoond.

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Onzekerheid over beschikbaarheid

Wie in Nederland hoopt om met de Xiaomi 18 Pro en Pro Max te kunnen spelen, heeft waarschijnlijk pech. De Xiaomi 17 Pro en 17 Pro Max zijn nooit officieel in Europa uitgebracht. Dat wil niet zeggen dat Xiaomi helemaal nooit vlaggenschepen naar Nederland brengt.

De Xiaomi 17 en 17 Ultra zijn namelijk wél in ons land te koop, maar die hebben dan weer geen schermpje op de achterkant. Het zijn echter wel uitstekende telefoons met topcamera’s, mooie schermen en soepele prestaties. De Ultra heeft overigens ook een opvallend camera-eiland in een grote, ronde vorm.

Dat Xiaomi het niet altijd bij ‘standaard smartphones’ houdt, werd ook duidelijk op de afgelopen editie van IFA. Daar was de Xiaomi 18 Fold één van de grote blikvangers.