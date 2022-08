Asus Zenfone 9 review: compacte topper maakt concurrentie kopje kleiner

Je hebt van die merken die per jaar slechts één of enkele smartphones uitbrengen. Soms zijn het telefoons die iedereen op straat laten omkijken. De Zenfone 9 van Asus is zo’n toestel, en in deze review lees je waarom.

Asus Zenfone 9 review: David vs Goliath

Asus is vooral bekend om zijn laptops, computers en game-accessoires, maar zo af en toe brengt het bedrijf ook een smartphone op de markt. Vorig jaar zagen we nog twee toestellen in de Zenfone 8-serie, dit jaar doen ze het anders. Alleen de Asus Zenfone 9 is gepresenteerd en afgelopen weken hebben wij veel tijd doorgebracht met de smartphone.

De adviesprijs is met 799 euro pittig te noemen, maar de telefoon heeft dan ook veel speciaals te bieden. Zo heeft ‘ie een relatief kleine behuizing, maar zit ‘ie ook boordevol met high-end hardware en fijne snufjes. Deze combinatie is vrijwel uitgestorven in Android-land en daarom uniek. Hoog tijd voor een review dus.

Design: klein, speels en fijne materialen

De Zenfone 9 is klein, compact en verkrijgbaar in een viertal kleuren. Wij hebben het ‘witte’ model getest, maar die bevat grijze spikkeltjes – wat het geheel een leuke twist geeft. Het frame is van metaal, voelt robuust en heeft rechte randen. Omdat Asus voor een ander design heeft gekozen, is er intern meer ruimte aanwezig dan bij de Zenfone 8.

Voor de achterzijde is gebruikgemaakt van een speciaal materiaal. Dat is stroef, laat geen vingerafdrukken achter en is een stuk lichter – wat het gewicht ten goede komt. Aan de rechterkant is de ZenTouch-knop aanwezig. Die gebruik je als onder meer als vingerafdrukscanner, waarover later meer. Ook de volumeknoppen vind je aan die zijde. Aan de onderkant zijn een speaker, usb c-poort en simkaartslot geplaatst. Een koptelefoonaansluiting vind je tot slot aan de bovenkant.



Over de bouwkwaliteit hebben we niks te klagen. De knoppen voelen goed aan en de Zenfone 9 ligt door het formaat fijn in de hand. Bedienen is daardoor ook een stuk fijner dan bij smartphones met een veel groter scherm. Al met al scoort de Asus-telefoon erg goed op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en formaat.

Scherm: klein maar fijn en kleurrijk

Het scherm komt uit de fabrieken van Samsung en is 5,9 inch groot, net als bij de Zenfone 8. We zien weer een amoled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Verversen doet het maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een fijne en soepele ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de verversfrequentie op 60 of 90Hz in te stellen, om zo de accu te sparen. Op het display hebben we verder weinig aan te merken. Kleuren worden goed weergegeven en het contrast is prima. Ook de helderheid in de volle zon is wat hoger dan z’n voorganger, fijn om zo je appjes goed te kunnen lezen.

Hardware: een wolf in schaapskleren

Smartphones zijn al jaren kleine mini-computers, maar de Zenfone 9 is er letterlijk eentje en nog een krachtige ook. Het basismodel beschikt over 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, maar je kunt ook kiezen voor versies met 16GB werkgeheugen en 256GB opslag.

Onder de motorkap zit de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor van fabrikant Qualcomm. Dat is de snelste chip van dit moment en dat merk je dan ook. Multitasken is geen probleem, het spelen van een zware 3D-game ook niet en de telefoon vliegt door alle menu’s.

De processor genereert warmte, maar ook daar heeft Asus aan gedacht. Omdat er meer interne ruimte aanwezig is, is er plaats voor een groter koelingssysteem. Dat de Zenfone 9 daardoor nooit warm wordt is een fabel, want tijdens een lange gamesessie (of tijdens het opladen) gebeurt dat wel, maar niet tot een niveau om je zorgen over te maken.

Ook een koptelefoonaansluiting is aan boord, iets wat we maar weinig zien bij high-end toestellen. Er is plaats voor twee simkaarten, maar het geheugen uitbreiden is er niet bij. Wel is de smartphone stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering en zijn er stereospeakers aanwezig.

Die klinken prima, ook op hogere volumes en er is zelfs bass aanwezig. De output van de twee speakers wordt constant op elkaar afgestemd, iets wat goed werkt. Aan de zijkant vind je de fysieke vingerafdrukscanner en die doet zijn werk prima en snel. In de doos vind je trouwens een plastic hoesje en ook levert het bedrijf gewoon nog een snellader mee.

Software: kale software, mager updatebeleid

Op de Zenfone 9 zien we Android 12 met de eigen ZenUI-schil van de fabrikant. De software heeft veel weg van stock-Android, maar wel een eigen uiterlijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vorm en kleur van icoontjes.

Opvallend en fijn is dat er veel mogelijkheden zijn om het toestel helemaal naar je eigen hand te zetten. Er is een eigen galerij-app aanwezig evenals een geluidsrecorder en ook Netflix, Instagram en Facebook Messenger zijn al te vinden op de Asus-telefoon.



De aan- / uitknop aan de rechterzijde is ook te gebruiken om snel apps op te starten of de zaklamp aan te zetten. Ook kun je denken aan het bedienen van muziek of video’s, het verversen van een webpagina of je wifi of bluetooth in- of uitschakelen. Twee keer tikken op de achterkant laat je ook een gekozen handeling uitvoeren.

Verder is er een eenhandige modus aanwezig, waardoor slechts een gedeelte van het scherm wordt gebruikt. Tot slot is er nog ‘hoekgereedschap’, waarmee je apps of snelkoppelingen opent door vanaf de zijkant van het scherm te vegen.



Het updatebeleid van Asus valt helaas erg tegen. Asus belooft twee grote Android-updates, naar Android 13 en 14. Beveiligingspatches verschijnen ook slechts twee jaar en dat doen veel fabrikanten beter. Bedrijven als Samsung, Google en OnePlus beloven hun high-end smartphones vier jaar lang van ondersteuning te voorzien – dus Asus loopt op dit gebied erg achter.

Camera’s: beter dan voorheen

De Zenfone 9 heeft net als zijn voorganger drie camera’s aan boord, maar Asus heeft er bij dit nieuwste toestel meer aandacht aan besteed. Selfies maak je met de 12 megapixel-frontcamera, die je in een klein gaatje in het scherm vindt.

Draai je de smartphone om, dan vallen de twee grote camera’s direct op. De hoofcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en het gaat om de IMX766-sensor van Sony. Die kennen we van veel andere toestellen, zoals de Nothing Phone (1) en OnePlus Nord 2T. Optische beeldstabilisatie is aan boord, evenals een speciale gimbal-modus. Daardoor beweegt de hele sensor via zes assen en zijn bewegingen tijdens het fotograferen of video’s schieten geen enkel probleem.



Foto’s zien er bij daglicht prima uit en kleuren worden natuurgetrouw vastgelegd. Details zijn ook goed te zien, alhoewel de beelden soms te scherp ogen, waardoor het een beetje nep aandoet. Bij de groothoeklens is dat juist niet het geval en qua details ogen foto’s met die camera soms fijner. De lens gebruik je trouwens ook voor het maken van close-ups vanaf minimaal vier centimeter.



Optische zoom is niet aanwezig, maar wel kun je objecten tot twee keer digitaal dichterbij halen. In de camera-app is daarvoor een knopje aanwezig. Ook een nachtmodus, pro-modus en allerlei extra camera-opties zijn te vinden. De Zenfone 9 biedt niet de beste camera’s voor zijn prijsklasse, maar de mogelijkheden zijn stukken beter dan bij de Zenfone 8 en voor veel mensen volstaat het prima.

Batterij is prima voor een dag gebruik

Zoals gezegd is de ververssnelheid van het scherm in te stellen op 60Hz, 90Hz of 120Hz. Wij hebben de laatste stand gebruikt, maar daarbij wordt automatisch naar 60Hz geschakeld als de Zenfone 9 geen zware taken afhandelt. In de instellingen kun je wel de ‘hoge prestaties’-modus activeren. Daardoor blijft het scherm altijd op de 120Hz-stand staan.

De accucapaciteit is vergroot ten opzichte van de Zenfone 8: naar 4300 mAh. Dat zorgt er in de praktijk voor dat je makkelijk een intensieve dag doorkomt. Daarbij stond de ververssnelheid van het display op 120Hz, maar schakelde die soms dus terug naar 60Hz, en was de helderheid ingesteld op 75 á 80 procent.



Kijken we naar de oplaadsnelheid, dan doet Asus het niet slecht, maar ook niet bijzonder goed. Een half uur aan de bijgeleverde 30 Watt-lader zorgt ervoor dat de accu voor zo’n 55 procent is opgeladen. Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer een uur en 10 minuten.

Wel is het fijn dat we nog ‘gewoon’ een oplader in de doos zien, iets wat veel fabrikanten inmiddels niet meer doen. Draadloos opladen is niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte aan de binnenzijde van het toestel, en dat vinden we dan ook logisch.

In de instellingen zijn nog een aantal handige opties te vinden, bijvoorbeeld om de telefoon gepland op te laden tussen bepaalde tijden. Ook kun je kiezen voor ‘gestaag opladen’, waarbij de accu zich langzamer en stabieler vult, om zo de batterij te beschermen. Tot slot kun je ervoor kiezen om ‘m tot maximaal 80 of 90 procent vol te laden, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Conclusie Asus Zenfone 9 review

De Asus Zenfone 9 doet heel veel goed en dat levert dan ook een hoog eindcijfer op. Het uiterlijk is speels, je hebt keuze uit meerdere kleuren en modellen qua werk- en opslaggeheugen. Vooral heel fijn is dat de telefoon enorm handzaam is, en dat zien we tegenwoordig maar weinig. Daarbij zit ‘ie ook nog eens bomvol met high-end hardware. Het updatebeleid is wel iets om over na te denken, want dat is hét minpunt van deze kleine speler. Tevens is de verkrijgbaarheid niet om over naar huis te schrijven. Dat zorgt er wel weer voor dat iedereen op straat zich zal omdraaien, om eens te kijken welk toestel je nou precies in handen hebt.

Asus Zenfone 9 kopen

De verkrijgbaarheid van de Zenfone 9 is niet optimaal. Vooralsnog is de smartphone alleen te koop via de eigen webshop van Asus. Hierdoor is het niet mogelijk om de telefoon te combineren met een abonnement, en moet je dus in een keer de volle mep betalen. Mogelijk komt hier later verandering in.

Asus Zenfone 9 – zwart / wit / rood / blauw – 8/128GB – 799 euro

Asus Zenfone 9 – zwart / wit – 8/256GB – 849 euro

Asus Zenfone 9 – zwart – 16/256GB – 899 euro

