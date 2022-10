Fitbit Versa 4 review: een prima sporthorloge, maar niet veel meer

De Fitbit Versa werd op de markt gezet als een betaalbaar alternatief voor premium smartwatches. Inmiddels zijn we toe aan de vierde versie van dit slimme horloge en in onze Versa 4 review lees je daar alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fitbit Versa 4 review

Fitbit lijkt zich duidelijker te willen onderscheiden van andere wearables op de markt door de focus nog meer op sport te leggen. Je kunt nog wel berichtjes van je smartphone op het schermpje van de bekende fitnesstrackers en smartwatches lezen, maar met de nieuwste generatie wearables kun je geen muziek meer besturen – of apps van derde partijen installeren.

De nieuwe Fitbit Versa 4 is daarom niet zozeer een goedkoop alternatief voor een Google Pixel Watch of Apple Watch, maar een op zichzelf staand sporthorloge.

Versa 3 versus Versa 4

Toen Fitbit de Versa 3 uitbracht, was het verschil met de Versa 2 best groot. Het horloge had een subtiel nieuw design, nieuw soort bandje, speaker en ondersteuning voor gps. De Versa 4 maakt niet zo’n grote sprong.

De grootste vernieuwing is een fysieke knop aan de zijkant van het horloge. De Versa 3 had een soort knop net onder de bolling van het horloge zitten, die je moest bedekken met je duim. Dat bleek in de praktijk niet goed te werken. De Versa 4 heeft nu gelukkig gewoon weer een fijn knopje dat zich heel prettig laat indrukken.

De Versa 4 heeft net als de Versa 3 verder veel opties als het gaat om het tracken van je fysieke gezondheid, met onder andere het bijhouden van je stappen, workouts, hartslag, slaap en het zuurstof in het bloed. Maar met het missen van muziekbesturing heb je dus gek genoeg minder mogelijkheden.

Versa 4 versus Sense 2

De Versa 4 is niet de enige nieuwe smartwatch van Fitbit, want de nieuwe Fitbit Sense 2 verschijnt tegelijkertijd. Als je er even snel naar kijkt, lijken deze twee horloges enorm op elkaar. Toch zijn er grote verschillen.

De Sense 2 is de meest uitgebreide smartwatch die Fitbit tot nu toe op de markt heeft gezet. De Versa 4 voelt als de uitgeklede en goedkopere versie daarvan. Deze heeft bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om je stressniveau de hele dag door bij te houden, je kunt geen ECG-scan doen en ook je huidtemperatuur wordt niet gemeten.

Beide horloges hebben wel een nieuwe interface gekregen die is opgebouwd uit tegels. Je kunt naar links of rechts swipen, waarna tegels met specifiek informatie verschijnen. Bijvoorbeeld een hartslagtegel of slaaptegel. Deze interface voelt op de Sense 2 erg soepel, terwijl de Versa 4 er duidelijk wat meer moeite mee heeft. Toch is dat lang niet zo storend als bij de Versa 3, die soms helemaal niet meer reageerde op je aanrakingen.

Google en Premium

Ondanks de nieuwe interface, is Fitbit sinds de overname van Google nog niet over op Wear OS. Fitbit wil zijn producten simpel houden met een lange accuduur. Wel is de aanwezigheid van Google steeds beter merkbaar. Zo moet je binnenkort inloggen met een Google-account en wordt Google Maps toegevoegd.

Heel vreemd is daarom dat je de Google Assistent niet eens kunt bereiken via het horloge, maar wel Alexa van Amazon. Dat terwijl de Versa 3 wel ondersteuning voor de Google Assistent had.

En terwijl de Versa 4 al voelt als een uitgeklede versie van de Sense 2, worden de mogelijkheden nog veel minder als je geen abonnement neemt. Alleen met een Fitbit Premium-abonnement van 8,99 euro per maand krijg je onder andere een slaapprofiel, slaapanalyses, gezondheidsraport en een herstelscore die vertelt of je een rustdag nodig hebt. Best essentiële informatie. Koop je een Versa 4, dan krijg je wel zes maanden Premium gratis.

Conclusie Fitbit Versa 4 review

De Versa 4 van Fitbit is een prima sportsmartwatch die een aantal euvels van zijn voorganger heeft opgelost. Toch is het een lastige wearable om echt aan te raden. Niet alleen omdat je met het gemis van de Google Assistent en muziekbesturing minder opties krijgt dan de voorganger. Als je het om het sporten te doen is, is de Fitbit Charge 5 een goedkopere, kleinere en net zo complete wearable. Zeker omdat je met de Versa 4 het grotere scherm toch niet kunt gebruiken voor apps van derde partijen. Wil je een goede smartwatch met een focus op gezondheid? Dan kun je beter iets meer investeren in een Sense 2.

De Fitbit Versa 4 is vanaf nu verkrijgbaar met een adviesprijs van 229,95 euro in vier verschillende kleurcombinaties.

