Motorola Watch Ultra review: flink horloge met te kleine longinhoud

Een smartwatch met ‘Ultra’ in de naam schept verwachtingen, evenals een prijskaartje van dik 400 euro. Maar in hoeverre heeft dit nieuwe horloge van Motorola ons overtuigd?

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Dit is de Motorola Watch Ultra review

Waar de ‘gewone’ Moto Watch op een simpel eigen besturingssysteem draait, pakt Motorola het met de Moto Watch Ultra anders aan. Dankzij Wear OS biedt deze luxe smartwatch veel meer mogelijkheden. Eindelijk, want de vorige keer dat de fabrikant deze geliefde software gebruikte, was ruim zes jaar geleden bij de Moto 360.

De vele opties van de Ultra komen met een prijskaartje van 429,99 euro. In dit hogere middensegment heb je ook horloges van bijvoorbeeld Google, Samsung en Huawei. We zijn dus benieuwd of Motorola de stevige adviesprijs weet te rechtvaardigen en of de Ultra die titel kan waarmaken. In deze review zoeken we het uit!

Het reviewmodel van de Watch Ultra is ter beschikking gesteld door Motorola.

Pluspunten Wear OS terug van weggeweest

Wear OS terug van weggeweest Groot en scherp scherm

Groot en scherp scherm Overzichtelijke watch-app

Overzichtelijke watch-app LTE-ondersteuning

LTE-ondersteuning Twee bandjes meegeleverd Minpunten Batterijduur moet beter

Batterijduur moet beter Mager updatebeleid

Mager updatebeleid Niet bepaald goedkoop

Design met twee gezichten

Aan de ene kant komt de Motorola Watch Ultra stijlvol over. Dat is te danken aan de roestvrij stalen behuizing. In combinatie met het leren bandje oogt hij premium. Voor een sportievere look kies je het eveneens meegeleverde siliconen bandje. Dat zit fijn om de pols, al zijn de losse passanten (die ringetjes bedoeld om het uiteinde van het bandje op zijn plek te houden) aan de stroeve kant om ze goed te kunnen schuiven.

Aan de andere kant oogt het horloge grof. Dat komt door de kast van 46 millimeter. Dat formaat is niet ongebruikelijk, maar omdat de behuizing nogal uitsteekt (dikte: 12,1 millimeter), krijgt het geheel een forse uitstraling. Dit kan echter ook komen door onze smalle pols. Kleding met strakke mouwen trek je niet makkelijk over het horloge heen; iets om rekening mee te houden. Met 56 gram is de Watch Ultra overigens relatief licht.

Toch heb je ook baat bij het formaat. Met een p-oled-scherm van 1,5 inch groot lees je alles op de Ultra goed af. Nee, dit is geen tikfout: het staat voor Plastic OLED. Dit type scherm zie je vaker bij horloges met een licht gebogen vorm. Deze subtiele bolling is het best zichtbaar als je de zijkant van het horloge voor je ogen houdt. Er lijkt niet echt een voordeel aan deze designkeuze te zitten, behalve dat het anders dan anders is.

Van appjes of andere notificaties zie je meestal een uitgebreide tekstpreview met eventueel een profielfoto van de afzender. Dat is prettig. Vaak heb je genoeg context om te weten waar het bericht over gaat, of je even moet reageren of de melding juist kunt negeren. Het komt goed uit dat het scherm groot is, want de bezel is vrij breed. Dat gedeelte van het scherm ben je dus standaard ‘kwijt’.

Het scherm haalt een piekhelderheid van 2000 nits, waardoor je nauwelijks last hebt van de zon. Tekst en afbeeldingen zien er over het algemeen scherp uit. Het display is beschermd met een laagje Gorilla Glass 3 en het klokje heeft een IP68-certificering (5ATM). Daarmee is het een degelijk horloge dat tegen een stootje en een buitje kan.

Aan de zijkant zitten twee knoppen: een klassieke draaibare kroon en een fysieke knop daaronder. Deze gebruik je om door menu’s te navigeren, keuzes te bevestigen of een stapje terug te gaan in de instellingen. Beide knoppen zitten op logische plekken en voelen degelijk aan. Geinig detail is het gegraveerde logo van Motorola op de kroon.

Bescheiden hardware voldoet prima

De Motorola Watch Ultra draait op een iets oudere chip. Op zich is daar niets mis mee; de Snapdragon W5+ Gen 1 is een populaire processor in smartwatches. Wij hebben geen haperingen of andere problemen met de snelheid gemerkt. Toch is er wat te mopperen. We vinden het jammer dat Motorola voor een chip heeft gekozen die ook al te vinden was in horloges van enkele jaren oud.

Eerlijk gezegd had de nieuwere Gen 2-processor van de Snapdragon in een smartwatch van ruim 400 euro niet misstaan. Kopers van de vergelijkbaar geprijsde Pixel Watch 4 en Watch 5 profiteren bijvoorbeeld wél van deze chip. De processor van de Watch Ultra wordt ondersteund met 2GB RAM en 32GB interne opslagruimte.

2GB werkgeheugen is redelijk gebruikelijk voor een modern Wear OS-horloge. In deze prijsklasse is dat echter niet bijzonder ruim, maar bij normaal gebruik blijkt dat geen beperking. Positiever aan de hardware is de LTE-ondersteuning van dit Motorola-klokje.

Ideaal horloge als je smartphone thuis laat

Daarmee kun je de Watch Ultra zelfstandig gebruiken, dus zonder dat je smartphone in de buurt hoeft te zijn. Hiervoor heb je wel een geschikte esim nodig. Na activatie kun je bellen, berichten ontvangen en muziek streamen via ondersteunde apps. Handig tijdens het sporten of op andere momenten waarop je je telefoon liever thuis laat. Komt dat niet veel voor? Dan heeft LTE voor jou niet per se een meerwaarde.

Wij hebben de LTE-ondersteuning niet getest, maar wel een paar keer gebeld met het horloge via onze smartphone. De Watch Ultra heeft net als veel andere horloges één luidspreker en één microfoon. De verstaanbaarheid en belkwaliteit vallen wat tegen.

Uiteraard zit deze gadget vol met sensoren. De belangrijkste zijn de hartslagsensor, gyroscoop, barometer en gps (dual-band). Verder is nfc aanwezig. Sensoren alleen vertellen je nog niet zoveel: het gaat er ook om wat je met de verzamelde gegevens kunt doen. Daarom heeft Motorola samengewerkt met Polar, waarover later meer. Dit Finse technologiebedrijf is specialist in sporthorloges, hartslagmeters en meer.

Wear OS is gelukkig weer terug

Smartwatches met Wear OS hebben een groot voordeel: de ondersteuning van honderden apps voor de kleinere schermen van slimme klokjes. Die download je gewoon in de Play Store. Naast de mogelijkheid om populaire (Google-)apps te gebruiken, zijn de fraaie, duidelijke lay-out en het algemene gebruiksgemak sterke punten van Wear OS.

Je gaat gemakkelijk door tegels heen en past van alles aan door te swipen en op het scherm of op de knoppen te drukken. Dat zorgt voor een prettige software-ervaring. Bovendien is er van alles te personaliseren; zo kies je of je apps in de applade in een rasterweergave of lijst ziet. Ook heb je ontelbaar veel watchfaces om uit te kiezen.

Heb je niet genoeg aan de gezondheids- en sportdata op het schermpje van het horloge zelf, dan vind je in de Moto Watch-app nog veel uitgebreidere info. Er zijn niet al te veel menu-items of tabbladen om in te verdwalen, wat de app plezierig in gebruik maakt.

Uiteraard kun je allerlei sporten tracken. Start een training en zie de afgelegde afstand, duur van de training en je hartslag. Ook na afloop komt de Watch Ultra van pas. De samenwerking met Polar zorgt voor inzichten in je trainingsintensiteit, herstel na inspanning en algemene conditie, naast nuttige analyses over je slaapkwaliteit en stressniveau. Dankzij de gps-sensor weet je tijdens buitenactiviteiten waar je bent.

De Watch Ultra draait met Wear OS 6 uit de doos, op het moment van schrijven de nieuwste softwareversie. Wear OS 7 werd door Google in mei gepresenteerd en moet ‘later dit jaar uitrollen’, aldus de techreus. Op zich goed nieuws, ware het niet dat Motorola kopers slechts twee nieuwe Wear OS-versies belooft.

Voor je het weet, ben je dus de helft van de updates kwijt. Dat doen concurrenten toch echt beter, met vijf volledige Wear OS-upgrades voor de Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2 en drie updates voor de Pixel Watch 4 (en waarschijnlijk ook voor de Watch 5) van Google. Dat maakt het updatebeleid van Motorola aan de karige kant.

… maar accuduur is echte achilleshiel

De fabrikant adverteert met een accuduur tot twee dagen op één lading. In de praktijk hebben wij met de batterij (550 mAh) telkens ongeveer anderhalve dag gehaald voordat we moesten laden. Dat is met always-on overdag aan en de nachtmodus ingeschakeld in bed. Wie nog zuiniger aan doet, haalt wellicht net de twee dagen. Sport je echter veel meer dan wij gedaan hebben, dan is anderhalve dag weer realistischer.

Dat je in een gemiddelde week dus drie à vier keer moet laden, was te verwachten. Toch is dit een domper. Een betere accuduur had de Ultra stukken beter gemaakt. Het leed wordt verzacht omdat je ‘m in een uurtje draadloos voltankt met de meegeleverde lader.

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Conclusie Motorola Watch Ultra review

Notificaties lezen, kort beantwoorden en de heillige drie-eenheid van smartwatches (aantal stappen, aantal verbrande calorieën en actieve minuten beweging) bijhouden. Dat kan de Watch Ultra als de beste. Ook om je work-outs en slaap te tracken is hij zeker nuttig. Maar, dat gaat veel goedkopere modellen ook prima af. Die zien er wellicht minder stijlvol of degelijk uit dan de Watch Ultra, maar het premium design is voor ons geen reden om de Motorola nu direct aan te bevelen. De accuduur en het updatebeleid zijn daarvoor simpelweg niet goed genoeg. Rijst de vraag: op welk vlak is dit horloge eigenlijk ‘ultra’? We durven het na ruim twee weken testen niet te zeggen. Dat maakt het horloge zeker niet slecht, maar lichte gebruikers kunnen beter kijken of een betaalbaarder horloge ook voldoet. Ben jij van plan de LTE-functie veel te gebruiken, dan wordt de Watch Ultra echter interessanter.

Motorola Watch Ultra kopen

De Motorola Watch Ultra zit bij lancering voor 429,99 euro om je pols. De behuizing is er in het zilver (Silver) en zwart (Gun Metal). Bij beide versies zitten twee bandjes in de doos. Een groen siliconen bandje (Pantone Mountain View) en bruin leren bandje (Pantone Nuthatch) in het geval van ons reviewmodel. Het horloge met de zwarte kast heeft twee zwarte bandjes (Pantone Black Beauty), van leer en siliconen.

Op het moment van schrijven koop je de Watch Ultra bij Motorola zelf of op de website van Proshop.

Alternatieven

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

De Galaxy Watches van Samsung zijn al jaren een hit. De negende generatie verscheen in augustus. Wie meer functies wil, kan niet om de robuuste Galaxy Watch Ultra 2 heen. Met 469,- euro ben je momenteel iets duurder uit dan met de Motorola, maar de adviesprijs van de Samsung was ooit 749 euro. Dat verraadt dat je veel mag verwachten. Zo krijg je een topchip, enorme batterij (800 mAh) en een fantastisch scherm. Bovendien is het horloge functioneel tot 40 meter onder water.

Huawei Watch GT 7

Huawei Watch GT 7 (Pro)

Zowel de Watch GT 7 als de Pro-variant zijn waardige concurrenten voor de Motorola. Ze zijn beter betaalbaar en in de basis goed uitgerust. Vrijwel iedereen kan vooruit met de uitstekende GT 7 (248,- euro). Alleen als je een luxer gebouwde smartwatch zoekt met uitgebreidere gezondheid- en sportopties (duiken en golfen), moet je de Watch GT 7 (Pro) van 359,- euro overwegen. De accuduur is de grootste reden om voor een Huawei-horloge te gaan: bijna twee weken op één lading!

Google Pixel Watch 5

De Google Pixel Watch 5 lijkt qua software het meest op de Watch Ultra. Voor de huidige prijs van 379,- euro is dit Wear OS-horloge beter betaalbaar dan de Motorola. De Pixel Watch heeft meer overeenkomsten, zoals zelfstandige mobiele verbinding via LTE. Redenen om voor het Google-klokje te gaan, zijn de extra sensoren (zoals ECG), betere accuduur en lichtere gewicht. Naast de 45 millimeter-uitvoering is er ook een 41 millimeter-variant verkrijgbaar, ideaal voor de kleinere pols.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door smartwatches, van budgettoestellen tot modellen van wel 500 euro (of zelfs meer). Dit doen we met redacteurs die al jaren in de techwereld actief zijn en al heel wat slimme klokjes voorbij hebben zien komen én hebben getest. We beschikken dus over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij precies wat je van de geteste horloges kan verwachten en wat de plus- en minpunten zijn. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.

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