Motorola One Macro review: fijne accuduur en wat compromissen

Reviewscore 7

De Motorola One Macro is een budgettoestel met een adviesprijs van 199 euro en bevat een speciale camera voor macrofotografie. Hoe die en de andere camera’s het doen en wat wij van het toestel vinden, lees je in deze Motorola One Macro review op Android Planet.

Check de Motorola One Macro review

De Motorola One Macro is begin oktober gepresenteerd en is te verkrijgen in twee funky kleuren; Space Blue en de door ons geteste Ultra Violet-variant. Er zijn drie camera’s te vinden op de achterkant en de voorkant bestaat bijna geheel uit scherm. Alles over deze smartphone lees je in deze review.

Trendy design met funky kleurtje

Bij aanschaf van de One Macro heb je de keuze uit een blauwe en paarse variant, die wat overloopt naar roze. Die kleur valt direct positief op, al is het maar, omdat het eens wat anders is. Wel is het erg jammer dat de finish erg vingerafdrukgevoelig is. Alleen daardoor al is een hoesje zeker een aanrader, anders blijf je bezig met het poetsen van de achterkant.

De fysieke vingerafdrukscanner is verwerkt in het Motorola-logo op de achterkant, iets wat we vaker zien bij dit merk. De achterkant biedt ook plaats aan de meerdere camera’s. In eerste instantie lijken dat er vier te zijn, maar het zijn er drie, samen met een flitser. Qua uiterlijk is het wat speels en samen met de kleur is dat een leuke touch.

Aan de voorkant is een waterdruppelvormige notch aanwezig in het scherm. Ook bevat het toestel flinke randen aan de bovenkant en zijkanten, terwijl de rand aan de onderkant nog wat breder is. De koptelefoonaansluiting is aan de bovenkant geplaatst, samen met een microfoon. Aan de rechterzijde zijn de volumeknoppen te vinden en de aan/uit-knop. De onderkant biedt plaats voor de usb-c-poort, speaker en tweede microfoon. Het slot voor de sim- of geheugenkaart is aan de linkerkant geplaatst.

Scherm met kleine inkeping

Motorola kiest voor een scherm van 6,2 inch met aan de bovenkant een kleine druppelinkeping. Zo bestaat de voorkant voor het grootste gedeelte uit display, wat fijn is. In de kleine notch is de frontcamera geplaatst, een variant van 8 megapixel. Verwacht daarvan geen wonderen, maar voor een snelle selfie is het goed genoeg.

Het display bevat een lcd-paneel en dat is qua contrast en helderheid voldoende, ook als het wat zonnig is buiten. De resolutie is in dit prijssegment echter te laag. Met 1520 bij 720 pixels en deze diagonaal is het scherm wat pixelig, wat vooral te zien is bij tekst op bijvoorbeeld websites. Bij smartphones met een hogere resolutie is alles net wat scherper, waardoor de gehele kijkervaring dus ook beter is.

Prima combinatie van hardware

Er is een deal gesloten met chipsetfabrikant MediaTek die de P70-chip voor dit toestel levert. Samen met 4GB werkgeheugen zorgt dat ervoor dat de prestaties van de Motorola One Macro in het algemeen goed zijn. Je moet uiteraard wel in het achterhoofd houden dat het gaat om een budgettoestel. Wat apps open hebben staan en mulitasken is geen probleem en ook gamen is dat niet. Zo heb ik gewoon kunnen genieten van Call of Duty: Mobile, hetzij met wat lagere grafische prestaties.

Het geheugen van 64GB is uitbreidbaar met een geheugenkaartje, maar een tweede simkaart is dan niet meer te plaatsen. De vingerafdrukscanner werkt snel en nagenoeg altijd. Het bijgeleverde hoesje is trouwens vrij dik, waardoor de scanner wat dieper komt te liggen, wat soms wat onhandig kan zijn.

Nog steeds met Android 9.0

We hadden gehoopt dat Motorola zou kiezen voor Android 10 bij uitlevering, maar dat is helaas niet het geval. De fabrikant levert het toestel namelijk met Android 9.0 Pie. Daarbij gaat het wel om een vrij schone versie en dat scoort punten. Als extra’s vind je alleen wat slimme mogelijkheden die we inmiddels al goed kennen van Motorola.

Zo kun je het toestel schudden om de zaklamp aan te zetten, draaien met je pols om de camera te starten of bijvoorbeeld de One Macro oppakken om een afspelende beltoon te stoppen. Gezichtsherkenning is aanwezig, wat minder veilig is dan de vingerafdrukscanner, maar wel fijn werkt. Voor de rest kun je het toestel helemaal eigen maken, door apps, games en andere content uit de Play Store te downloaden.

Drie camera’s met focus op macrofotografie

Op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig, waarbij de primaire variant een resolutie heeft van 13 megapixel. Daarmee schiet je een prima foto om te delen op WhatsApp of social media. Als je de foto’s in de originele resolutie bekijkt zie je dat niet altijd alles even scherp is. Kleuren worden wel vrij natuurgetrouw weergegeven, maar luchten zijn soms wat uitgebeten zoals te zien is in onderstaande voorbeelden.

Een tweede camera wordt gebruikt om diepte-informatie op te slaan, wat weer gebruikt wordt bij portetfoto’s. Daarbij wordt het onderwerp schep vastgelegd, terwijl de achtergrond juist vaag is. Tot slot is er nog de 2 megapixel-macrolens, waar het toestel dan ook zijn naam aan te danken heeft. In de camera-app is een klein icoontje te vinden, waarmee je deze functie direct kunt activeren, maar verwacht geen wonderen.

Macrofotografie betekent dat je objecten van slechts enkele centimeters voor de lens toch goed vast kunt leggen. De resolutie van deze foto’s is slechts 1600 bij 1200 pixel en dat is niet al te hoog. De scherpte van dit soort foto’s laat zeker nog regelmatig te wensen over. Al met al leuk voor af en toe een macrofoto, maar niet meer dan dat.

De camera’s steken minimaal uit, waardoor het toestel nog steeds stabiel op een gladde oppervlakte ligt. Ook zijn de standaardmogelijkheden van Motorola aanwezig in de camera-app. Zo kun je gebruikmaken van live filters, een panoramafoto schieten of bijvoorbeeld een timelapse maken. Tot slot kun je denken aan de ‘spotkleur’-optie. Daarbij kies je voor één bepaalde kleur die je wilt vastleggen in je foto, terwijl de rest bestaat uit grijstinten.

Accu voor twee dagen of zelfs meer

De batterij in de One Macro is een 4000 mAh-exemplaar en daarmee kom je een intensieve dag makkelijk door. Gebruik je het toestel net wat minder dan kun je makkelijk de twee dagen halen zonder bij te laden of zelfs langer. De capaciteit is redelijk fors, maar de hardware vereist ook niet al teveel energie. Die combinatie zorgt er dus voor dat je je met dit toestel van Motorola geen zorgen hoeft te maken over de accu.

Films kijken en surfen over het wereldwijde web kan uren achter elkaar, zonder dat het toestel echt snel leegloopt. Ook verbruikt het toestel weinig energie in standby en dat is altijd goed. Opladen kan met maximaal 10 Watt en een half uurtje aan de lader zorgt ervoor dat de batterij zo’n kwart is volgeladen.

Conclusie Motorola One Macro review

De Motorola One Macro is een toestel met een trendy design met grote pluspunten en wat compromissen die je moet sluiten. Zo is de accu erg goed en kom je er makkelijk twee dagen mee rond. Opladen gaat daarentegen weer niet zo snel, maar in deze prijsklasse is dat prima. De hardware is niet de snelste, maar de prestaties zijn in het algemeen ook gewoon goed te noemen. Ook de kale variant van Android speelt daarin een grote rol, maar we hadden wel graag Android 10 gezien bij uitlevering.

Het scherm is groots en helder, maar de resolutie is wat aan de lage kant, waardoor vooral tekst er wat korrelig uitziet. Qua camera’s heb je leuke mogelijkheden dankzij de macrolens, maar de resolutie daarvan is wat aan de lage kant. Ook bevatten de foto’s vaak wat teveel ruis en zijn niet alle details daardoor goed te zien. Al met al is de One Macro een toestel wat je niet per se om de camera’s moet kopen, maar als je op zoek bent naar een lange accuduur en schone Androidversie, dan moet je dit toestel zeker in overweging nemen.

Motorola One Macro kopen

De Motorola One Macro kopen als los toestel kan in het blauw en paars. Toch op zoek naar een combi met belminuten, sms en data? Check dan de One Macro in combinatie met een abonnement.