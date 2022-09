Nokia X30 5G en Nokia G60 preview: aan de slag met de nieuwe Nokia’s

Tijdens IFA 2022 hebben we de nieuwe smartphones van Nokia in onze handen gehad. In deze preview nemen we je mee langs de eerste bevindingen.

Nokia X30 5G en G60 preview

HMD Global onthulde onlangs nieuwe Nokia-telefoons: de X30 5G en G60. Bij de aankondiging schreven we daar uiteraard al over en nu hebben we tijdens IFA 2022 de smartphones kort kunnen testen. Benieuwd naar wat de Nokia-toestellen te bieden hebben? Lees dan gauw verder.

Geinig (en verouderd) ontwerp

Aan de buitenkant voelen de Nokia X30 5G en Nokia G60 aan als toestellen die het bedrijf eerder heeft uitgebracht. Stevig, maar wel van (recycled) plastic. De Nokia G60 is het goedkopere toestel van de twee en dat merk je ook wel. De behuizing is volledig van plastic, terwijl de X30 5G een aluminium frame heeft – die simpelweg luxer aanvoelt.

De smartphones zijn ongeveer even zwaar en hebben een laagje Gorilla Glass over het scherm die krasjes moet voorkomen. Over het display gesproken: hier zijn de nodige verschillen te zien. Niet alleen is het scherm van de X30 5G een fractie kleiner (6,43 inch in plaats van 6,58 inch), maar het heeft ook een amoled-paneel. Dat zorgt voor een beduidend beter beeld.

De Nokia G60

Gek genoeg ligt de ververssnelheid bij de duurdere Nokia X30 op 90Hz, in plaats van de 120Hz bij de G60. Tijdens onze korte hands-on hebben we hier weinig van gemerkt, en dat geldt ook voor de snelheid van de telefoons. Niet zo gek, want ze draaien allebei op dezelfde Snapdragon 695-processor. De X30 5G heeft overigens standaard meer werkgeheugen, wat tijdens multitasken gunstig is.

Om terug te komen op het design: de Nokia G60 ziet er niet bijzonder en best wel saai uit. Vooral de voorkant oogt ouderwets, want de randen zijn niet zo dun en bovenin zit een waterdruppel-notch. Dat zien we anno 2022 niet vaak meer; de meeste Android-telefoons hebben een klein cameragat. De X30 heeft dit wel en komt moderner over.

Wel geinig is de ‘gespikkelde’ achterkant van de Nokia G60, die is gemaakt van hergebruikt plastic. Het voelt uniek aan en oogt tof, al vinden we het niet per se een reden om voor de smartphone te kiezen.

Schone software, maar wel erg duur

Nokia-smartphones draaien op een vrijwel kale Android-versie en dat is bij de X30 en G60 niet anders. Hierdoor heb je geen last van bloatware en het houdt de nieuwe toestellen vlot – wat gezien de midrange processor ook wel zo fijn is. Het gaat om Android 12 en Nokia belooft drie jaar Android-upgrades én beveiligingspatches. Dat is goed, maar anno 2022 zeker niet meer het beste van het beste op updategebied.

De Nokia X30 5G

Dan de camera’s van de Nokia X30 en G60. Nokia maakt hier de opvallende keuze om de X30 minder camera’s te geven dan de G60. Het toestel heeft een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. De Nokia G60 heeft ook een 50 megapixel-hoofdcamera en daarnaast een simpele 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor.

Omdat de extra camera’s van de G60 weinig toevoegen – voornamelijk door de lage resolutie en omdat dieptesensor maar beperkt nuttig is – is het fijn en verfrissend om te zien dat het bij de X30 bij ‘maar’ twee camera’s blijft. Tijdens onze hands-on hebben we de camera’s niet uitgebreid kunnen testen. Hoe de foto’s van de X30 en G60 zijn, lees je binnenkort in onze volledige review.

De Nokia X30 5G gaat 519 euro kosten en voor de G60 betaal je 329 euro. Dat zijn best stevige prijzen als je puur naar de specificaties kijkt. Zet de Nokia X30 bijvoorbeeld naast een gemiddelde Android-smartphones van zo’n 500 euro, en je zult zien dat de prijs-kwaliteitverhouding niet geweldig is.

Conclusie Nokia X30 5G en G60 preview

De Nokia X30 5G en Nokia G60 gaan het niet winnen op pure snelheid (of de prijs-kwaliteitverhouding), maar we vragen ons een beetje af waar Nokia zich dan wél mee wil onderscheiden. Vooral de G60 is aan de dure kant en is op geen enkel gebied echt bijzonder. We gaan de nieuwe Nokia’s nog uitgebreider testen, maar voor nu laten de telefoons een twijfelachtige indruk achter.

