Dit is de Galaxy Tab Active 4 Pro: robuuste tablet voor elk avontuur

De Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro is officieel onthuld en een tablet met een stevige behuizing, goede beveiliging en verwijderbare accu. Meer weten over dit robuuste apparaat? Lees dan snel verder.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro officieel

Op zoek naar een tablet die tegen een stootje kan? De Galaxy Tab Active 4 Pro van Samsung is dan zeker het overwegen waard. Het apparaat heeft een scherm van 10,1 inch, weegt 674 gram en is 10,2 millimeter dik.

Het apparaat is bestand tegen vallen tot 1 meter en met bijgeleverde hoes loopt dat op tot 1,2 meter. De tablet is stof- en waterdicht, bevat een geïntegreerde S Pen en een laagje Gorilla Glass 5 op het display dat krassen tegen moet gaan. Ook heeft ‘ie een MIL-STD-810H-stempel, waardoor trillingen, extreme hoogten en grote verschillen qua temperatuur geen problemen opleveren.

Bedienen kan ook met handschoenen aan en je kan de aanraakgevoeligheid van het scherm aanpassen. Werk je in een luidruchtige omgeving, dan kun je het maximale volume verhogen, zodat je overal notificaties of alarmen hoort.

5G-ondersteuning en dus overal bereikbaar

Er is 5G-ondersteuning aanwezig, zodat je altijd verbonden bent. Het interne geheugen bedraagt 128GB, maar is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Welke type octacore-processor er precies in de tablet zit is onbekend, maar wel is er 6GB RAM aan boord. Functies als nfc en CBRS (Citizens Broadband Radio Service) zijn ook aan boord.

Integratie van het Samsung Knox-platform is aanwezig. Zo gebruik je de tablet bijvoorbeeld als betaalterminal of zakelijke barcodescanner. De accu heeft een capaciteit van 7600 mAh en is verwijderbaar. Opladen kan via de usb-c-poort of via speciale pogo-pins. Ook gebruiken zonder dat de batterij aanwezig is is mogelijk, maar dan heb je wel een speciale adapter nodig.

Toch thuis of op kantoor aan de slag, dan kun je de tablet aansluiten op een groter scherm dankzij Samsung DeX. Daarbij kun je er voor kiezen om te werken met een extern toetsenbord en muis. Dan kun je ook gebruikmaken van de twee aanwezige camera’s, voor bijvoorbeeld een videogesprek. De camera aan de voorkant is een 8 megapixel-exemplaar, die op de achterzijde heeft een resolutie van 13 megapixel.

Dankzij Samsung Knox hoef je je ook geen zorgen te maken over de beveiliging van de tablet en alle gegevens, foto’s en documenten die je daarop bewaart. Zowel qua hardware en software is de tablet volledig versleuteld, zodat alleen jij ‘m kunt ontgrendelen.



Samsung levert het apparaat met Android 12 en beloofd drie jaar lang Android-upgrades uit te rollen. In de toekomst kun je dus ook aan de slag met Android 13, 14 en 15. Tevens krijg je vijf jaar lang beveiligingsupdates om kwaadwillenden buiten de deur te houden. Er is een fysieke vingerafdrukscanner verwerkt in de aan- / uitknop en de tablet heeft een programmeerbare knop. Zo kun je snel een bepaalde app openen of handeling uitvoeren.

Prijs en release

De tablet is vanaf oktober verkrijgbaar en komt alleen als 5G-variant op de markt met 6/128GB geheugen. De adviesverkoopprijs bedraagt 829 euro en de tablet is verkrijgbaar bij Samsung zelf en geselecteerde partners.

