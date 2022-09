Huawei presenteert Nova 10 (Pro): midrange toestellen komen naar Europa

Tijdens IFA 2022 heeft Huawei twee nieuwe smartphones uit de doeken gedaan. De Nova 10 en Nova 10 Pro, die in Europa worden uitgebracht, hebben op papier goede camera’s en kunnen snel opladen.

Huawei Nova 10 en Nova 10 Pro officieel

Tijdens technologiebeurs IFA 2022 in Berlijn zijn twee Huawei-telefoons onthuld. Het gaat om de Nova 10 en Nova 10 Pro, die ook in Europa moeten verschijnen. De Nova 10 kost 499 euro en de Nova 10 Pro gaat voor 649 over de toonbank. De toestellen zijn straks verkrijgbaar via de Huawei Store, maar de precieze releasedatum is nog onbekend. Huawei maakt dit later bekend.



De Huawei Nova 10-telefoons beschikken over een Snapdragon 778-processor, die we vaker in smartphones binnen het middensegment zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy A52s, Motorola Edge 20 en de nodige Xiaomi-telefoons. De Huawei-telefoons ondersteunen helaas geen 5G-internet, dus je zult het met 4G moeten doen.

Kijken we naar het design, dan zien we een groot scherm met dunne randen, met bovenin een klein cameragat. Bij de Nova 10 Pro is de inkeping groter, omdat er twee selfiecamera’s aanwezig zijn. Naast een 60 megapixel-groothoeklens is er ook een 8 megapixel-frontcamera voor portretten. De reguliere Nova 10 heeft alleen de 60 megapixel-selfiecamera.

Heel snel opladen, geen Google-apps

Verder lijken de Huawei Nova 10 en Nova 10 Pro behoorlijk op elkaar. Ze hebben bijvoorbeeld allebei een oled-scherm, al verschilt het formaat wel. De Nova 10 beschikt over een 6,67 inch-display, terwijl dit bij de Nova 10 Pro 6,78 inch is. De ververssnelheid ligt bij beide telefoons op 120Hz, zodat alles vloeiend oogt.

De Nova 10 heeft ook een kleinere 4000 mAh-accu dan de Pro-versie (4500 mAh). Snelladen gaat bij het ‘instapmodel’ met maximaal 66 Watt en de 10 Pro gaat zelfs tot 100 Watt. Daarmee ga je volgens Huawei in tien minuten van 20 naar 80 procent. Hoe snel de reguliere Nova 10 in de praktijk is, weten we helaas niet.

Belangrijk om te weten is dat de Nova 10 en Nova 10 Pro – net als andere Huawei-smartphones van de afgelopen jaren – op een ‘Google-loze’ versie van Android draaien. Door een handelsverbod mag Huawei niet samenwerken met Amerikaanse bedrijven en dus ontbreken alle Google-apps en -diensten. Applicaties als Google Maps, Chrome en YouTube zijn daarom niet op de Nova 10-toestellen te gebruiken.

