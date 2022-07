Nothing Phone (1) preview: eerste uren met flitsende smartphone

In de Nothing Phone (1) preview nemen we je langs onze eerste ervaringen met het gloednieuwe toestel. Na korte tijd kunnen we immers al redelijk wat zeggen over het nieuwe besturingssysteem, opvallende design en de specificaties.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (1) preview: een paar uur in gebruik

Onlangs reisden we af naar Amsterdam om kennis te maken met de Nothing Phone (1). Onze volledige review verschijnt later deze week, maar in deze preview lees je alvast de eerste indrukken van de eerste smartphone van Nothing. Zo gaan we in op het ontwerp en specificaties, maar ook het gloednieuwe Nothing OS.

Wil je meer weten over de accuduur, oplaadsnelheid of de prestaties van de camera’s? Dan zul je nog even moeten wachten. Deze preview is namelijk geschreven na een kleine dag gebruik, waardoor we niet alle elementen uitvoerig kunnen bespreken.

Lees ook → Officieel: Nothing Phone (1) heeft transparant ontwerp en kost 469 euro

Doosje heeft minimalistisch design, net als toestel

De Phone (1) wordt geleverd in een dunne vierkante verpakking, die je moet openen met een ‘trekkoordje’. Zo rits je de kartonnen verpakking open, iets wat we ook zagen bij de Nothing Ear (1). Vervolgen schuif je de telefoon eruit, die uiteraard netjes in een plastic beschermlaagje is ingepakt. Nothing levert geen oplader of hoesje mee, enkel een usb-kabeltje, wat beknopte handleidingen en een pinnetje voor het simkaartslot.



Wij hebben het witte exemplaar in handen, maar het toestel is ook beschikbaar in het zwart. Opvallend is dat de smartphone qua vorm veelal lijkt op de iPhone 12, iPhone 13 en de Oppo Reno 6. De zijkanten bestaan uit aluminium en zijn recht afgewerkt. De telefoon voelt opvallend licht in de hand, maar houdt wat lastig vast door de harde randen. Daarbij is vegen vanaf de rand ook niet altijd even fijn.

De bezels rondom het scherm zijn overal even breed en op de redactie zijn de meningen daarover verdeeld. Waar de ene redacteur daar lyrisch over is, vind ik ze persoonlijk te breed. De rechterkant van de Phone (1) is voorzien van de aan- / uitknop en de volumeknoppen vind je aan de linkerzijde. Aan de onderkant zijn de usb c-poort, speaker en simkaarttray geplaatst.



Het draait echter veelal om de achterkant van de Phone (1), want dat heeft een heel opvallend design. Er is een laagje doorzichtig Gorilla Glass aanwezig, waardoor je verschillende elementen kunt zien. Er is gekozen voor verschillende materialen, structuren en vormen, waardoor de smartphone een speels en industrieel uiterlijk heeft.

Glyph-interface: gimmick of juist niet

Er zijn 900 witte ledjes verwerkt in de achterkant, die je kunt gebruiken voor verschillende zaken. Zo stel je ze in bij bepaalde ringtones of contactpersonen, gebruik je ze als cameralicht tijdens het fotograferen of check je snel de oplaadstatus als het toestel aan de oplader hangt.

Het is een systeem zoals we nog nooit gezien hebben op een smartphone. Je kunt de helderheid ervan aanpassen in de instellingen of de functie natuurlijk geheel uitschakelen. Nothing duidt het aan als de ‘Glyph-interface’ en het is waarschijnlijk één van de eerste dingen die je bekijkt als je de Nothing-telefoon in handen hebt.

Ook op de redactievloer werd dat natuurlijk uitvoerig gedaan. Of het een gimmick is, die je even een keer laat zien op feestjes, of echt iets is voor dagelijks gebruik, zullen we verder moeten bekijken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hardware, snelheid, scherm en camera’s

Nothing kiest voor de Snapdragon 778G Plus-chip, minimaal 8GB RAM en 128GB interne opslagruimte. Een prima combinatie, maar niet high-end zoals veel mensen dachten.



In de eerste uren gebruik voelt het toestel soepel aan, is multitasken geen probleem en hebben we geen haperingen gezien. In de volledige review duiken we hier uiteraard dieper op in en vormen we ons volledige oordeel over de prestaties.

Bij het scherm is gekozen voor een amoled-paneel van 6,55 inch dat maximaal 120 keer per seconde ververst. Opvallend is wel dat we alleen een 60Hz of 90Hz-functie kunnen activeren, terwijl er op verschillende filmpjes wel een 120Hz-mogelijkheid te zien is. Kleuren spatten er vanaf en de resolutie is met 2400 bij 1080 pixels prima in orde.

In het scherm vind je ook de optische vingerafdrukscanner, die opvallend laag is geplaatst, maar wel rap werkt. Ook is de frontcamera van 16 megapixel aan de voorkant te vinden, verwerkt in een klein gaatje. Op de achterkant zijn twee 50 megapixel-camera’s geplaatst, die enkele millimeters uitsteken.

De primaire camera heeft optische beeldstabilisatie en gebruik je voor normale kiekjes. Met de tweede camera maak je foto’s in een hoek van maximaal 114 graden of close-ups vanaf vier centimeter. In onderstaande galerij vind je alvast enkele snelle shots, maar in de review gaan we uiteraard verder in op de cameraprestaties.



Android 12, Nothing OS en eigen widgets

Het toestel draait uit de doos op Android 12, waar de nieuwe Nothing OS-software overheen ligt. De schil lijkt op stock-Android met wat visuele aanpassingen. Bloatware, onnodig vooraf geïnstalleerde software, vind je niet op het toestel en dat is erg fijn.

Een opvallend en leuk detail is het ontwikkelde lettertype, dat bestaat uit kleine bolletjes. Wat minder fijn is, is dat de Nederlandse taal hier en daar niet wordt gebruikt. In verschillende menu’s is er nog Engels te zien of spring je van Nederlands naar Engels en weer terug. Dat is vast iets wat met een update opgelost kan worden, maar het oogt slordig.



Nothing zet in op schone en snelle software en onze eerste indrukken zijn dan ook positief. Je hebt keuze uit verschillende zelf ontwikkelde widgets, waarbij de ene bruikbaarder is dan de ander. Zo kun je het toestel koppelen met je Tesla en zo op een afstand de deuren openen, en ook je NFT’s en de status daarvan vanaf het thuisscherm checken.

Heb je ook de Nothing Ear (1)-oordopjes in bezit, dan kun je die snel bedienen of bijvoorbeeld de accustatus checken dankzij een widget. In de toekomst moet dat ook kunnen met apparaten van andere fabrikanten.

Jammer is dat het uiterlijk van de door Nothing zelf ontwikkelde widgets nogal verschilt. Zo kun je bij de widget van de tijd het uiterlijk flink aanpassen, bijvoorbeeld qua transparantie. Bij de weerwidget kan dat weer niet, waardoor ze er naast elkaar nogal vreemd uitzien.



Nog even wachten op onze Nothing Phone (1) review

Later deze week verschijnt de volledige review op Android Planet, waarin we uitgebreider ingaan op alle aspecten. Kun je niet wachten tot die tijd, check dan ook ons artikel over de officiële introductie en bekijk de toestelpagina van de smartphone.

Schrijf je ook even in voor onze gratis nieuwsbrief en volg Android Planet op Instagram, Facebook en Twitter! Natuurlijk is er ook nog de Android Planet-app, waarmee je altijd direct op de hoogte bent van het laatste nieuws.

Nothing Phone (1) te koop vanaf 469 euro

De Phone (1) van Nothing is per direct te bestellen in twee kleurvarianten en twee versies qua werk- en opslaggeheugen. Het 8/128GB-model kost 469 euro, terwijl je voor de versie met 8GB RAM en 256GB 499 euro betaalt.

Vanaf de zomer is ook de 12/256GB-versie te koop, die een prijs heeft van 549 euro. De Phone (1) is bij Nothing zelf en Amazon verkrijgbaar. Vooralsnog kun je het toestel hier alleen los aanschaffen en nog niet in combinatie met een abonnement.

Meer over de Nothing Phone (1) op Android Planet