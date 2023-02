OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro camerareview: kleine verschillen

In deze camerareview zette we de OnePlus 11 tegenover de Google Pixel 7 Pro. Beide smartphones kosten rond de 800 euro en beloven goede foto’s te maken. Wie komt er als beste uit de bus?

OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro camerareview

Als je een high-end smartphone wil kopen die nog enigszins betaalbaar is, heb je momenteel twee interessante opties: de OnePlus 11 en Google Pixel 7 Pro. Je haalt ze allebei voor ongeveer 800 euro in huis. Eerder hebben we de grootste verschillen tussen deze telefoons al op een rij gezet.

In dit artikel kijken we hoe de camera’s van beide smartphones zich tot elkaar verhouden. Google staat al jaren bekend om de goede foto’s die de Pixel-telefoons produceren. OnePlus ging enkele jaren geleden een samenwerking met Hasselblad aan om de kwaliteit van zijn kiekjes te verbeteren. Zijn ze inmiddels aan elkaar gewaagd? Dit is onze OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro camerareview!

Hoofdcamera

Beide smartphones hebben een 50 megapixel-hoofdcamera. Ze maken gebruik van pixel binning om kleinere foto’s van zo’n 12 megapixel te produceren. Dat wil zeggen dat er meerdere pixels samengevoegd worden tot één. Dat moet mooiere plaatjes opleveren.

OnePlus 11 Pixel 7 Pro OnePlus 11 Pixel 7 Pro



In de eerste galerij zijn de verschillen vrij klein. OnePlus zet de kleuren in de linkerfoto iets steviger aan, waardoor hij wat meer verzadigd oogt. Het is echter niet wereldschokkend. De foto’s rechts kunnen we zelfs amper uit elkaar houden.

OnePlus 11 Pixel 7 Pro OnePlus 11 Pixel 7 Pro



Als we bloemen fotograferen, zien we de verschillen groeien. OnePlus kiest voor een veel warmere witbalans. Dat ziet er aantrekkelijk uit, maar de koelere foto’s van de Pixel 7 Pro benaderen de realiteit beter. Qua scherpte ontlopen de smartphones elkaar nauwelijks.

OnePlus 11 Pixel 7 Pro OnePlus 11 Pixel 7 Pro



Tijdens het fotograferen merkten we soms ook dat de OnePlus 11 wat lichtere foto’s maakt dan de Pixel 7 Pro. Daar zie je hierboven twee voorbeelden van. Het lijkt erop dat OnePlus meer zijn best doet om de kiekjes te ‘verbeteren’ dan Google. Het is overigens zeker geen verschil van dag en nacht.

Groothoeklens

De OnePlus heeft een 48 megapixel-groothoeklens, maar ook deze spuwt weer foto’s van 12 megapixel uit, net als het exemplaar op de Pixel 7 Pro. Hier zagen we opvallend genoeg vaak het tegenovergestelde. De Pixel schiet met deze camera iets lichtere foto’s dan de OnePlus 11. Wel worden de kleuren op dat laatste toestel weer wat steviger aangezet.

OnePlus 11 Pixel 7 Pro OnePlus 11 Pixel 7 Pro



Hetzelfde beeld zien op de foto hieronder. Daar valt ook op dat de OnePlus een iets agressievere hdr-modus heeft. Het licht van de zon wordt samengeknepen tot een kleine bol, terwijl de Pixel wat overbelicht lijkt.

OnePlus 11 Google Pixel 7 Pro



Telelens

Beide smartphones beschikken over een telelens, maar die zijn wel zeer verschillend. De OnePlus 11 heeft een 32 megapixel-camera waarmee je slechts 2x inzoomt. De Google Pixel 7 Pro heeft een 48 megapixel-lens waarmee je het beeld 5x dichterbij haalt. Wederom wordt er pixel binning gebruikt om plaatjes van respectievelijk zo’n 8 en 12 megapixel uit te spuwen. De Pixel heeft dus een hogere resolutie.

Door de verschillen zijn deze camera’s wat lastig te vergelijken. We zijn begonnen met een 2x ingezoomde foto. Daarvoor gebruikt OnePlus zijn telelens, terwijl Google dan een crop maakt van de hoofdcamera. Voor de foto daarnaast haalden we het beeld 5x dichterbij. De OnePlus vertrouwt daarbij op digitale zoom, terwijl de Pixel zijn telelens inzet.

OnePlus 11 2x Pixel 7 Pro 2x OnePlus 11 5x Pixel 7 Pro 5x



De verschillen tussen de linkerfoto’s zijn minimaal. Je kunt je daardoor afvragen hoe nuttig die 2x zoomlens van de OnePlus 11 precies is. Met een crop van de hoofdcamera zou de kwaliteit vermoedelijk niet veel minder goed zijn.

De 5x zoom-foto is een duidelijke overwinning voor de Pixel, die een scherpe, natuurlijk ogende plaat produceert. Het kiekje van de OnePlus 11 begint al een beetje op een waterverftekening te lijken.

OnePlus 11 10x Pixel 7 Pro 10x



Dat geldt helemaal wanneer we nog verder inzoomen. Als je het beeld 10x dichterbij haalt, moet ook de Pixel echter digitale zoom gebruiken. Hoewel de foto van dat toestel scherper is, begint de kwaliteit toch al wat terug te lopen.

Nachtmodus

De Google Pixel 7 Pro staat bekend om zijn goede nachtfoto’s. Ze stelden tijdens het maken van deze review niet teleur, maar de OnePlus 11 kon hem verrassend goed bijhouden. De verschillen tussen de twee foto’s hier linksonder zijn weer minimaal. Wel haalt de Pixel iets meer details uit het gebouw rechts.

Daar staat tegenover dat we bij de foto rechts de voorkeur geven aan de versie van de OnePlus 11. Dat komt vooral omdat de ingang van de parkeergarage minder overbelicht is.

OnePlus 11 Pixel 7 Pro OnePlus 11 Pixel 7 Pro



Bovenstaande foto’s zijn gemaakt met de hoofdcamera’s van beide smartphones. Die hieronder met de groothoeklens. Daar valt de OnePlus een beetje door de mand. Zijn foto is, in tegenstelling tot die van de Pixel, te licht en laat overdreven kleuren zien. Op de foto van de Pixel valt weinig aan te merken.

OnePlus 11 Pixel 7 Pro



Conclusie OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro camerareview

De OnePlus 11 verraste ons tijdens het maken van deze camerareview. Eerlijk gezegd dachten we vooraf dat de Google Pixel 7 Pro de vergelijking op zijn sloffen zou winnen. Dat is zeker niet het geval.

Ja, de Pixel produceert vaak iets natuurlijkere foto’s, de groothoeklens presteert beter in het donker en met de telelens zoom je verder in. We wijzen hem daarom aan als nipte winnaar. Toch schiet de OnePlus 11 prima foto’s, die warm ogen, maar niet overdreven verzadigd zijn. De hoofdcamera doet het ‘s avonds bovendien uitstekend.

Wil je meer lezen over deze smartphones? Check dan onze uitgebreide reviews hieronder. Daarin vind je bovendien extra voorbeeldfoto’s.

