Pathé Thuis review: leuk voor de recente kaskrakers

Thuis of onderweg een bioscoopfilm kijken via je smartphone, tablet of heerlijk op een televisie? Afgelopen tijd hebben wij Pathé Thuis op allerlei apparaten getest en onze ervaringen check je in deze review.

Pathé Thuis review: voor thuis of onderweg

Pathé Thuis bestaat al even en is een dienst waarmee je allerlei films kunt bekijken. Het grote verschil met Netflix of Disney Plus is dat je bij die diensten het gehele aanbod kunt bekijken voor een vast bedrag per maand. Bij Pathé Thuis betaal je per film die je wilt zien. Zo ben je nergens aan gebonden en bepaal je zelf hoeveel geld je uitgeeft.

Een film bekijken via de dienst kan via je smartphone, tablet of televisie en ik heb de dienst dan ook getest op die apparaten. De ervaring kan namelijk heel anders zijn, zo blijkt. Laat ik beginnen met het aanbod, want dat is uiteraard op elk apparaat hetzelfde. In allerlei genres kun je een film zoeken, net als in de bioscoop.

Focus op films

Van actie tot misdaad en van kinderfilms tot thrillers. Wat tof is aan Pathé Thuis is het aanbod van recente films. Zo kun je heerlijk wegzwijmelen bij de nieuwe Aladdin of in het verhaal duiken van Once Upon a Time in Hollywood. Je vind er dus films die je pas geleden nog kon zien in de bioscopen van de keten.

Als je een geschikte film gevonden hebt, kun je er voor kiezen om deze te huren of te kopen. Een huurfilm moet je binnen 48 uur kijken als je begonnen bent en je hebt 30 dagen om te gaan beginnen met kijken. Een gekochte film kijk je uiteraard zo vaak als je wilt. Prijzen van films verschillen en ook zijn er regelmatig aanbiedingen te vinden.

Een oude film zoals Home Alone 2 kost je 2,99 euro om te huren in SD-kwaliteit, terwijl de veel nieuwere John Wick 3 in datzelfde formaat 4,99 euro moet kosten. De HD-varianten moeten een euro meer opbrengen. Een film kopen loopt al helemaal snel in de kosten. Het is dan ook geen uitzondering als je zo’n 15 euro moet betalen om een film altijd te kunnen kijken. Series zoals op Netflix of Disney Plus vind je niet bij Pathé Thuis en ook documentaires zijn schaars.

Pathé Thuis-app op smartphone

De Pathé Thuis-app ziet er modern uit en is fijn en overzichtelijk in gebruik. Via het hamburgermenu aan de linkerkant kun je snel een genre selecteren, maar er is ook een zoekknop aanwezig. Zo kun je al snel vinden waar je naar op zoek bent. Ook vind je categorieën in de app zoals ‘Top 20’, ‘Nieuw’ of ‘Recente films tijdelijk met korting’.

Bij elke film vind je de nodige informatie over de film en acteurs. Ook kun je snel checken in welke films de acteurs nog meer speelden of wie de regisseur is. Je kunt trailers bekijken of een film als favoriet markeren. Daarnaast kun je uiteraard prijsinformatie zien voor zowel SD- en HD-kwaliteit en de prijzen om de film te huren of aan te schaffen.

Je kunt de film niet alleen kijken op je smartphone of tablet, maar ook naar de televisie streamen via een Chromecast, iets wat ook mogelijk is bij alle andere streamingdiensten. Wat wel opvalt is dat je een film niet (tijdelijk) kunt downloaden op je smartphone. Zit je in de trein en heb je geen goede internetverbinding of is je databundel bijna op, dan kun je ook niet verder kijken. Dat is jammer wat mij betreft, want ik kijk nog steeds regelmatig offline naar gedownloade series of films.

Pathé Thuis op Android TV

Je kunt Pathé Thuis ook bekijken op je Android TV via de app uit de Play Store, maar dat is niet echt een aanrader. De menu’s worden niet in een hoge resolutie weergegeven, waardoor alles er wat vaag uitziet. De interface voelt ouderwets aan en het geheel werkt beter via de smartphone-app. Wat voor de rest negatief opvalt bij het bekijken van een film is dat je geen keuze hebt voor ondertiteling. Ik hoef helemaal niet altijd iets in het Nederlands te zien. Engels vind ik bijvoorbeeld ook fijn, maar die keuze heb je helaas niet.

Ook het terug- of juist doorspoelen van een stukje film is erg onoverzichtelijk, waardoor dat al gauw verkeerd gaat. Het fijnste is gewoon om de Pathé Thuis-app te starten op je smartphone en dan te casten. Daarbij werkt de bediening ook nog eens fijner en dan is de keuze al snel gemaakt.

Films huren of kopen

Pathé Thuis doet het dus anders dan andere diensten, want een film moet je eenmalig huren of kopen. Daarvoor betaal je een bedrag dat varieert van enkele euro’s, tot een euro of vijftien. Dat heeft zo zijn voordelen, omdat je zelf kiest wat je wilt kijken en dus ook zelf bepaalt hoeveel je betaalt. Aan de andere kant zijn de maandelijkse kosten van diensten zoals Netflix en Disney Plus ook niet heel hoog. Daar kun je dan wel het gehele aanbod zien en hoef je nooit na te denken of je nog wat extra geld wilt uitgeven om bepaalde content te zien.

Betalen kan onder andere via iDeal. Je stort een bedrag, dat je vervolgens kunt gebruiken om films te huren of kopen. Ook kun je je PayPal-rekening koppelen of een kadocode inwisselen. Dat moet via de speciale website van de dienst en kan niet via de app zelf, dat is wat klantontvriendelijk.

Conclusie Pathé Thuis review

Wat fijn is aan Pathé Thuis, is dat je niet gebonden bent aan een vast abonnement waarvoor je maandelijks moet betalen. Er zijn erg recente kaskrakers te bekijken, maar ook ouderwetse films van jaren terug. Series zoals bij Disney Plus of Netflix vind je er niet, maar dat is op zich niet erg. De charme van deze dienst is dan ook niet dat je het hele weekend op de bank je favoriete serie kijkt. Het gaat er juist om dat je zo af en toe net die (recente) film kan zien, die andere aanbieders niet hebben.

De prijs van bepaalde content is wel aan de hoge kant. Een recente film huren voor een paar euro vind ik nog wel okee, maar een film kopen voor zo’n vijftien euro? Dan loop ik toch liever naar de winkel waarbij ik een fysiek schijfje krijg inclusief doosje, die ik mooi in de kast kast kan stallen om zo mijn collectie uit te breiden. Pathé Thuis wordt zeker niet mijn vaste streamingsdienst. Maar als ik eens een recente film wil zien die ik nergens anders kan vinden, dan is het een prima alternatief.

