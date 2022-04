Xiaomi 12 (Pro) review: dit zijn de belangrijkste plus- en minpunten

De nieuwe toptoestellen van Xiaomi weten op veel punten te overtuigen, maar hebben ook een paar opvallende minpunten. Tijd voor de review, waarin we de smartphones met je bespreken.

Dit is de Xiaomi 12 (Pro) review

De Xiaomi 12 en 12 Pro zijn dé toptoestellen van de Chinese smartphonemaker voor 2022. De toestellen zijn sinds kort in Nederland verkrijgbaar, nadat ze al eerder in China verschenen. Met adviesprijzen van 899 en 1099 euro zijn de telefoons prijzig, maar op papier hebben ze erg veel te bieden.

Met name de Xiaomi 12 is interessant, omdat de smartphone niet alleen een stuk kleiner is dan zijn voorganger (de Xiaomi Mi 11) maar ook bij de meest compacte telefoons van dit moment hoort. Tijd dus om de toestellen onder de loep te nemen in deze review. Via de inhoudsopgave hieronder kun je overigens naar een specifiek onderdeel ‘springen’.

Pluspunt 1: Compact formaat

Waar de meeste fabrikanten kiezen voor smartphones met erg grote schermen, gooit Xiaomi het dit keer over een ander boeg. De Xiaomi 12 is namelijk een opvallend compact toestel, dat je redelijk goed met één hand kan bedienen.

Het scherm is ‘maar’ 6,28 inch en dat is fors kleiner dan bij de meeste Android-telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn. Het helpt ook dat de Xiaomi 12 een slank en licht toestel is, waardoor ‘ie fijner in de hand ligt. De glazen achterkant is ondanks de matte behuizing wel behoorlijk glad; we raden dus aan om een hoesje te gebruiken.

Dit alles geldt overigens niet voor de Xiaomi 12 Pro. Dit is ‘gewoon’ een grote smartphone met een fors 6,73 inch-scherm en relatief zware behuizing (204 gram). Bedienen met één hand is er niet bij; heb je liever een handzame telefoon, dan moet je echt bij de Xiaomi 12 zijn. De behuizing van de 12 Pro is dan wel weer even glad.

Pluspunt 2: Uitstekend scherm

Over de schermen van de Xiaomi 12 en 12 Pro kunnen we kort zijn: die zijn uitstekend. Het 6,28 inch-display van de reguliere 12 heeft een amoled-paneel en resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat is in dit prijssegment niet heel opvallend, maar beelden zien er toch erg mooi uit.

De duurdere Xiaomi 12 Pro heeft op schermgebied een streepje voor. Niet alleen ligt de resolutie hoger (3200 bij 1440 pixels), het display heeft ook ltpo-technologie. Dit betekent dat de ververssnelheid, die bij de normale 12 standaard op 120Hz staat, variabel is en zich kan aanpassen op basis van wat er op het scherm gebeurt.

Ben je flink aan het scrollen door websites of speel je een game die 120Hz ondersteunt, dan wordt de hoge ververssnelheid gebruikt. Als de hoge ververssnelheid niet per se nodig is – bijvoorbeeld als je een video kijkt of een e-book leest – dan schakelt de Xiaomi 12 Pro terug. Dat is gunstig voor de batterij, wat in het geval van de nieuwe Xiaomi-telefoon extra fijn is – waarover later meer.

Pluspunt 3: Heel erg snel

Met de interne hardware van de Xiaomi 12 en 12 Pro zit het wel snor. De smartphones beschikken allebei over een Snapdragon 8 Gen 1-processor, de snelste chip die Qualcomm op dit moment maakt. Daar prikt Xiaomi 8/12GB werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte bij. De opslag is overigens niet uitbreidbaar, dus met de standaard hoeveelheid ruimte moet je het doen.

De prestaties van de Xiaomi 12 en 12 Pro zijn erg goed. De toestellen vliegen door de software, voelen (mede dankzij het 120Hz-scherm) erg vlot en vloeiend aan en hebben met geen enkele app of game moeite. De smartphones hebben wel de neiging nogal warm te worden bij intensief gebruik, maar alleen als je zware games gaat spelen.

Pluspunt 4: Opladen gaat heel rap..

Waar de Xiaomi 12 en 12 Pro ook in uitblinken, is de oplaadsnelheid. Bij de Xiaomi 12 zit een 67 Watt-oplader en daarmee pomp je de batterij in rap tempo vol. Je hebt ongeveer 40 minuten nodig om de accu van 0 naar 100 procent op te laden, net als bij bijvoorbeeld de OnePlus 9 Pro en Nord 2.

De Xiaomi 12 Pro doet er nog een schepje bovenop, want deze smartphone wordt geleverd met een heuse 120(!) Watt-stekker. Hiermee gaat het opladen ongekend snel, want je hebt nog geen twintig minuten nodig om de Xiaomi 12 Pro van een volle batterij te voorzien. Dit soort snelheden zien we op dit moment nog maar weinig.

Zoals je van een high-end Android-telefoon zou verwachten is draadloos opladen van de partij – en ook dit gaat erg snel. Maar, daar heb je wel een specifieke lader voor nodig. De rappe oplaadsnelheden van de Xiaomi 12 en 12 Pro zijn duidelijke pluspunten, al verbloemen ze ook een beetje de middelmatige accuduur.

Minpunt 1:.. maar de accuduur kan beter

Het uithoudingsvermogen van de toestellen is namelijk niet geweldig. De 4500 en 4600 mAh-accu van de Xiaomi 12 en 12 Pro zijn niet per se klein, maar gaan simpelweg niet zo lang mee. Als gezegd maakt het snelle opladen dit deels goed, want de telefoons zitten in een mum van tijd weer vol.

Bij normaal gebruik haal je met de Xiaomi 12 en 12 Pro het einde van de dag, en als je het heel rustig aan doet is anderhalve dag zonder opladen ook wel mogelijk. Ben je een intensieve smartphonegebruiker, dan zie je het accupercentage rap omlaag gaan en dat is jammer.

Minpunt 2: MIUI blijft een doorn in het oog

We benoemen het vaker in reviews van Xiaomi-smartphones op Android Planet, maar de software blijft een aandachtspunt. MIUI, de Android-schil van Xiaomi, is een beetje druk en minder overzichtelijk dan de software van andere smartphonefabrikanten. Ook is de software niet altijd even logisch.

Zo begrijpen we niet helemaal waarom Xiaomi er nog steeds voor kiest om meldingen alleen te tonen als je vanaf de linkerkant van het scherm naar beneden veegt. Bij een swipe vanaf de rechterkant krijg je het snelle instellingen-paneel te zien. Je went er weliswaar aan, maar echt fijn is het niet.



Ook levert Xiaomi helaas nog steeds een boel bloatware mee. Zo staan er veel apps van Xiaomi zelf op het toestel, maar ook TikTok, Amazon en Facebook zijn standaard geïnstalleerd. Gelukkig kun je de apps wel verwijderen.

Minpunt 3: Cameramogelijkheden Xiaomi 12 Pro

Bij de camera’s zien we de nodige verschillen tussen de Xiaomi 12 en 12 Pro. Het instapmodel heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-telemacrocamera. Laatstgenoemde is bedoeld om kiekjes van heel dichtbij te maken.

Bij de Xiaomi 12 Pro zien we drie 50 megapixel-lenzen, voor normale foto’s, groothoekbeelden en ingezoomde shots. Op papier zijn de 50 megapixel-camera’s een flinke upgrade ten opzichte van de reguliere Xiaomi 12, maar in de praktijk valt het wel mee. De groothoeklens is beter, maar de verschillen zijn niet enorm én de beeldhoek is bij de 12 Pro kleiner.

De telelens, waarmee je kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies, is een leuke extra – maar de mogelijkheden zijn beperkt. De optische zoom gaat immers maar tot 2x, terwijl dit bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22 Ultra (die weliswaar duurder is) 10x is. Toestellen als de OnePlus 10 Pro en Galaxy S22 gaan ook verder met de optische zoom, en aan 2x inzoomen heb je simpelweg niet zoveel.

Desondanks betekent dit niet dat de Xiaomi 12 en 12 Pro geen mooie foto’s maken. Helemaal niet zelfs, want over de cameraprestaties zijn we zeer te spreken. Beelden zien er scherp uit, ook als het buiten donkerder is. Kleuren komen goed tot hun recht en vooral fijn is dat je niet zoveel verschil ziet tussen normale- en groothoekfoto’s.

Minpunt 4: Niet stof- en waterdicht

Het derde en laatste minpunt van de Xiaomi 12 en 12 Pro is een kleine, maar wel opvallende. Beide toestellen hebben namelijk geen IP-certificering, waardoor ze officieel niet stof- en waterdicht zijn. Dat is bijzonder, want bij vrijwel alle high-end Android-smartphones kom je wel een IP-certificering tegen.

Het is onduidelijk waarom Xiaomi de officiële stof- en waterdichtheid achterwege laat. Mogelijk doet de fabrikant dit om de prijs iets te drukken. Hoe goed de Xiaomi 12 en 12 Pro in de praktijk tegen water kunnen, weten we niet precies. We hebben dit niet uitgebreid getest.

Conclusie Xiaomi 12 (Pro) review

De Xiaomi 12 en 12 Pro zijn twee goede en fijne smartphones. Door het formaat zijn we vooral gecharmeerd van de reguliere 12. Echt klein is de telefoon niet, maar het is tof en verfrissend dat Xiaomi een handzaam vlaggenschip uitbrengt. De 12 Pro is daarentegen interessant als je echt het beste van het beste zoekt.

Toch stijgen de Xiaomi 12 en 12 Pro niet boven de concurrentie uit. Dat komt met name doordat er nét iets te veel minpunten zijn. Zo is de accuduur middelmatig, vinden we de software niet fijn in gebruik en bieden de camera’s van het Pro-model weinig meerwaarde.

En dat terwijl de smartphone wel ruim 1000 euro kost. De Xiaomi 12 is een stukje goedkoper, maar alsnog zo’n 800 euro. Al met al heeft Xiaomi nog wel wat werk te verzetten om een vlaggenschip te maken dat écht met de concurrentie mee kan.

Xiaomi 12 en 12 Pro kopen

Ben je na het lezen van deze Xiaomi 12 (Pro) review enthousiast geworden en wil je één van de toestellen kopen? De Xiaomi 12 heeft een adviesprijs van 899 euro, maar is al in prijs gezakt. Voor de Xiaomi 12 Pro betaal je 1099 euro. De beste deals vind je in de prijsvergelijker hieronder, zowel los als in combinatie met een abonnement.

