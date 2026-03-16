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Samsung Galaxy A14 kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

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Samsung Galaxy A14
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  • 5 prijzen van 3 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 144,99 bij bol.com plaza
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy A14 los het goedkoopst kan scoren. De Samsung Galaxy A14 is verkrijgbaar met 64GB en 128GB aan opslagruimte in de kleuren groen, zilver en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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5 resultaten vanaf € 144,99
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Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A14
64 GB
€ 144,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A14
64 GB
€ 199,00
2 jaar garantie
Joeps
Bekijk aanbieding
9.4
Joeps
1d
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A14
64 GB5G
€ 229,00
2 jaar garantie
Joeps
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9.4
Joeps
1d
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A14
64 GB5G
€ 232,85
2 jaar garantie
Amazon
Bekijk aanbieding
3.6
Amazon
2d
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A14
128 GB5G
€ 249,00
2 jaar garantie
Joeps
Bekijk aanbieding
9.4
Joeps
1d

Samsung Galaxy A14 kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy A14 is de opvolger van zijn budgetvoorloper de Samsung Galaxy A13. Deze is veel verkocht via onze prijsvergelijker. Het is een aantrekkelijk toestel omdat het redelijke specs combineert met een lage prijs. Hieronder de specificaties die we verwachten:

  • 6,6 inch LCD-display met 90Hz
  • 50 MP hoofdcamera, 5 MP macrolens en een 2 MP dieptesensor
  • 13 MP selfiecamera
  • MediaTek Dimensity 700 processor en 4GB werkgeheugen
  • 5000 mAh accu met 15W snelladen
  • 64GB opslag (met uitbreidbaar geheugen)
  • Updates t/m Android 15 en 4 jaar beveiligingsupdates

De Samsung Galaxy A14 prijzen

De Galaxy A13 had bij lancering een adviesprijs van 189 euro. We verwachten dat de Galaxy A14 prijs ongeveer hetzelfde zal worden. Al zal het ons niet verbazen als de prijs iets hoger zal liggen in lijn met alle prijzen die we zien stijgen voor andere smartphones. Zodra de eerste prijzen live zijn zullen we hier zo snel mogelijk de vergelijker tonen met de beste prijzen.

De Galaxy A13 had bij introductie een een adviesprijs van 189 euro. De nieuwe Samsung A14 met 4G is iets duurder geworden. Wil je van 5G genieten dan moet je er nog een paar tientjes bijleggen. Dit zijn de introductie prijzen van de nieuwe A14:

  • Samsung Galaxy A14 (4/64GB) 4G: adviesprijs 199 euro
  • Samsung Galaxy A14 (4/64GB) 5G: adviesprijs 229 euro

Voor wie is de Samsung Galaxy A14 het meest geschikt?

Je kiest voor de Samsung A14 als je een goede smartphone wil voor een klein budget. Zijn grote broer de Galaxy A54 kost 489 euro en is dus zeker twee keer zo duur. Als je dit niet voor een smartphone wil uitgeven en je wil redelijke specs, dan is de Samsung Galaxy A14 jouw toestel. We verwachten dat het toestel veel los verkocht gaat worden.

Een Samsung A14 als toestel kopen of toch met abonnement?

De Samsung Galaxy A14 is dus geen duur toestel. En als je dit toestel in combinatie met een abonnement aanschaft hoef je je niet druk te maken over een mogelijke BKR registratie. Een lening onder de 250 euro wordt niet geregistreerd en heeft dus ook geen effect op andere leningen die je mogelijk nog aan gaat in de toekomst. Wil je niet in één keer 200 euro kwijt zijn voor het toestel, dan is een abonnement wel een goede optie.

Koop je de Galaxy A14 met abonnement, dan kan je iets goedkoper uit zijn. Omdat het toestel niet veel kost kan echter ook niet veel korting gegeven worden. Je ziet dat de toestelkorting op dit soort toestellen dan ook klein is en er weinig voordeel te halen is. Bij duurdere toestellen, zoals de Samsung Galaxy S23, is dit vaak wel het geval. Daar kan je soms al meer dat 100 euro besparen op de toestelkosten.

Als je een scherp sim only-abonnement hebt of kiest dan is het los kopen van de Samsung A14 natuurlijk de beste optie. Er zijn uiteindelijk vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en alle prijzen goed te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Samsung Galaxy A14 deal

Dat werkt heel simpel, de prijsvergelijker toont de goedkoopste optie altijd bovenaan. Hij houdt daarbij zelfs rekening met eventuele kortingsacties. Zodra je de beste deal hebt gevonden, druk je op de knop en handel je alles verder af bij onze partner shop. Heel veel plezier met je nieuwe Samsung Galaxy A14.

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