De Samsung Galaxy Buds 2 zijn Samsungs meest betaalbare draadloze oordopjes. Ondanks de relatief lage prijs beschikken ze over een hoop handige functies.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de Samsung Galaxy Buds 2

Samsung kondigde de Galaxy Buds 2 eind 2021 aan. De oortjes hebben een opvallend in-ear-ontwerp en zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. Zo zijn de oortjes er in het paars, groen, zwart en wit. Een fijne feature is actieve ruisonderdrukking. Je kunt je muziek dus nog steeds goed horen als je in de trein zit of door de wind fietst. Volgens Samsung vermindert de feature het omgevingsgeluid met maar liefst 98 procent.

Daarnaast hebben de oortjes drie microfoons en ingebouwde stemdetectie, waardoor je beter verstaanbaar bent tijdens telefoongesprekken of het opnemen van spraakmemo’s. Ongewenst geluid wordt op basis van machine-learning gefilterd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je kunt het geluid van deze oordopjes in de Samsung Wearable-app zelf afstellen op jouw eigen smaak. Houd je van meer bas? Je regelt het in de app. Ook kun je hier de actieve ruisonderdrukking aanpassen en zie je bijvoorbeeld hoe vol de accu nog is. De batterij gaat overigens 5 uur lang mee bij een enkele luistersessie en nog eens 15 uur extra met een volledig opgeladen case.