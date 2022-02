Ben je op zoek naar betaalbare oortjes mét ruisonderdrukking? Check dan de Galaxy Buds Live van Samsung. Lees op deze pagina alles over deze oordopjes.

Samsung Galaxy Buds Live

De Galaxy Buds Live van Samsung zijn relatief goedkope oordopjes voor ieder soort gebruik. De ruisonderdrukking in het systeem zorgt ervoor dat je nergens door gestoord wordt. Deze technologie meet met een microfoon het omgevingsgeluid en zendt via de oortjes een signaal je oren in die dit geluid cancelen. Zo kan je ongestoord van je muziek of podcast genieten.

Alle oordopjes van Samsung komen met een speciale functie voor Galaxy-telefoons. Zo ook de Galaxy Buds Live. Met Bluetooth 5.0 kunnen ze met ieder apparaat verbinden. Toch is het koppelen met telefoons van hetzelfde merk nét iets eenvoudiger. Het enige wat nodig is om te verbinden, is de oplaaddoos met de oortjes erin openen. Een verzoek om te koppelen popt automatisch op je Galaxy-smartphone.

Accuduur van de Buds Live

De oortjes kunnen, zonder dat de ruisonderdrukking is ingeschakeld, zo’n 8 uur achter elkaar gebruikt worden. Daarna moeten ze opladen in het opbergdoosje, die ook 21 uur aan gebruikerstijd biedt. Met noise canceling aan houden de Buds Live oordopjes het ongeveer 5.5 uur vol. Noemenswaardig bij deze oordopjes is dat bij het uitnemen ervan, de muziek of podcast ook automatisch pauzeert. De Galaxy Buds Live zijn tot slot spatwaterdicht.