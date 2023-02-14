Samsung S23 Ultra met abonnement: vind hier de beste prijzen

8.5
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
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Los toestel
Samsung Galaxy S23 Ultra
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Ontdek welk Samsung Galaxy S23 Ultra abonnement aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Samsung Galaxy S23 Ultra met abonnement vanaf € 7,15 per maand met € 612,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle aanbiedingen en prijzen door slim te filteren en de juiste bundels, looptijd, snelheid en providers te selecteren. Zo vind je eenvoudig het goedkoopste Samsung Galaxy S23 Ultra abonnement dat bij jou past.
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Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info
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99 resultaten vanaf € 7,15
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Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
?
Lebara
€ 7,15 p/m
Eenmalig toestel: € 612,00
Gemiddeld p/m: € 32,86
€ 191,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
?
Lebara
€ 7,65 p/m
Eenmalig toestel: € 612,00
Gemiddeld p/m: € 33,36
€ 191,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
?
Lebara
€ 7,00 p/m
Eenmalig toestel: € 634,00
Gemiddeld p/m: € 33,62
€ 169,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
?
Lebara
€ 8,15 p/m
Eenmalig toestel: € 612,00
Gemiddeld p/m: € 33,86
€ 191,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
?
Lebara
€ 7,50 p/m
Eenmalig toestel: € 634,00
Gemiddeld p/m: € 34,12
€ 169,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
?
50Plus Mobiel
€ 5,00 p/m
Eenmalig toestel: € 694,00
Gemiddeld p/m: € 34,12
€ 109,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
?
Lebara
€ 8,65 p/m
Eenmalig toestel: € 612,00
Gemiddeld p/m: € 34,36
€ 191,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
?
Lebara
€ 8,00 p/m
Eenmalig toestel: € 634,00
Gemiddeld p/m: € 34,62
€ 169,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
250 min
15 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
?
Lebara
€ 8,75 p/m
Eenmalig toestel: € 621,00
Gemiddeld p/m: € 34,83
€ 182,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
10.000 min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
?
Hollandsnieuwe
€ 34,25 p/m
Eenmalig toestel: € 10,00
Gemiddeld p/m: € 34,87
€ 121,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
25 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
?
50Plus Mobiel
€ 5,75 p/m
Eenmalig toestel: € 694,00
Gemiddeld p/m: € 34,87
€ 109,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Zonder BKR
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
?
Lebara
€ 8,50 p/m
Eenmalig toestel: € 634,00
Gemiddeld p/m: € 35,12
€ 169,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

De Samsung Galaxy S23 Ultra met abonnement vergelijken

De Samsung S23 Ultra met abonnement is de absolute top in smartphone-land. Hij is groot van formaat, heeft goede camera’s en de snelste chip van dit moment. Met zulke specs, kan deze smartphone alles aan. De belangrijkste specs zetten we hieronder voor je op een rijtje:

  • 6,8 inch Amoled 120Hz display (resolutie 3088 bij 1440 pixels)
  • 200 megapixel hoofdcamera
  • 5000 mAh accu met 45W snelladen
  • Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip
  • 256GB, 512GB of 1TB aan opslag
  • Android 13 met updates t/m Android 17
  • Verkrijgbaar in: cream, phantom black, green, lavender en exclusief in de Samsungshop: graphite, sky blue, lime en red.

Voor wie is de Samsung S23 Ultra het meest geschikt?

De Samsung S23 Ultra met abonnement is erg goed en erg prijzig. Jij bent dus zeker iemand die alleen genoegen neemt met het beste van het beste. Daarnaast ben je ook bereid om daarvoor te betalen. Je benut de goede specs ten volste; je speelt zware 3D games, multitaskt de hele dag door en gebruikt hem wellicht ook zakelijk. 

De Samsung S23 Ultra met abonnement of toch als los toestel?

De Samsung S23 Ultra los kopen is niet goedkoop. Daarom is het fijn om deze te kunnen aflossen in maandelijkse termijnen. Je bent dan nu niet meteen al je spaargeld kwijt. Wel krijg je dan te maken met een BKR-registratie, wat op zichzelf niet heel vervelend hoeft te zijn. De meeste mensen hebben namelijk al een BKR-registratie. De lening die je aangaat om je S23 Ultra wordt bij het BKR geregistreerd en heeft invloed op mogelijke andere leningen die je in de toekomst aangaat. Zo ook bijvoorbeeld een hypotheek. Je kan dan door de lening voor je Galaxy S23 Ultra minder lenen.

Je kan in combinatie met een abonnement er ook voor kiezen om het toestel in één keer af te betalen. In dat geval ga je geen lening aan en betaal je het toestel net als dat je het los zou kopen in één keer. Je profiteert in dat geval vaak wel van toestelkorting die wordt gegeven in combinatie met een abonnement.

Is de Galaxy S23 Ultra het goedkoopst met abonnement

In de meeste gevallen is de combinatie van toestel met abonnement het voordeligst door de toestelkorting die wordt gegeven. Heb je echter niet veel data en minuten nodig, dan kan je met een goedkoop sim only-abonnement mogelijk goedkoper uit zijn. In dat geval moet je het Galaxy S23 Ultra los kopen.

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Samsung Galaxy S23 Ultra aanbiedingen: vergelijk alle abonnementen

Als je geïnteresseerd bent in de goedkoopste prijs, dan ben je snel klaar. In de prijsvergelijker staat de goedkoopste deal namelijk altijd bovenaan. We hebben de filters standaard op 2Gb data en 50 minuten staan met een maximale maandprijs van 75 euro. Wil je minder per maand betalen, gebruik dan de filter om het maximale maandbedrag aan te passen. Let op: je eenmalige bijbetaling voor het toestel gaat dan wel omhoog.

Naast de prijs filters kan je natuurlijk filteren om MB’s, minuten, looptijd, provider, combinatievoordeel, zonder BKR en meer. Gebruik de filters om het aanbod te selecteren dat aan jouw wensen voldoet.

Zodra je de beste deal hebt gevonden, klik je op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende aanbieder terecht. Daar bestel je jouw nieuwe Samsung S23 Ultra met abonnement zoals je normaal ook zou doen. Heel veel plezier ermee.

Vind je de Galaxy S23 Ultra toch iets te duur? Hieronder hebben we de verschillen met de andere Galaxy S23 modellen voor je op een rijtje gezet.

De Samsung Galaxy S23 modellen op een rij

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra

vanaf € 803,-

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy S23 Ultra
Algemeen

163.4 x 78.1 x 8.9 mm

233 gram

6.8 inch Amoled scherm

120 Hz

200 MP 12 MP 10 MP 10 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB werkgeheugen

5000 mAh

Snelladen, 45 watt

Android 13 t/m Android 17 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

Release: 02 / 2023

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Plus

vanaf € 549,99

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy S23 Plus
Algemeen

157.8 x 76.2 x 7.6 mm

195 gram

6.6 inch Amoled scherm

120 Hz

50 MP 12 MP 10 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB werkgeheugen

4700 mAh

Snelladen, 45 watt

Android 13 t/m Android 17 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

Release: 02 / 2023

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