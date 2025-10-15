Samsung S23 Plus kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

De Samsung Galaxy S23 Plus kopen: dit moet je weten

Door een Samsung S23 Plus te kopen, weet je dat je een goede telefoon in huis gaat halen. De plus-versie heeft een groter scherm en een grotere accu dan de reguliere Samsung S23. Daardoor is hij natuurlijk ook iets duurder. De belangrijkste specs zetten we hieronder voor je op een rijtje:

6,6 inch Amoled 120Hz display (resolutie 2340 bij 1080 pixels)

50 megapixel hoofdcamera

4700 mAh accu met 45W snelladen

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip

256GB of 512GB aan opslag

Android 13 met updates t/m Android 17

Verkrijgbaar in: cream, phantom black, green, lavender en exclusief in de Samsungshop: graphite en lime

De Samsung Galaxy S23 Plus prijzen

Dit zijn de actuele prijzen van de nieuwe Galaxy S23 Plus en de opvolgers:

Voor wie is de Samsung S23 Plus kopen het meest geschikt?

De mensen die een Samsung S23 Plus kopen, zijn op zoek naar een top toestel met een wat groter scherm. Het toestel beschikt over uitstekende hardware en software. Dit maakt de smartphone geschikt voor alle taken die je kan bedenken. Dankzij het wat grotere scherm is het fijner om series te kijken en games te spelen. Je koopt de Samsung S23 Plus daarom als je veel profijt gaat hebben van het grotere scherm en daar ook bereid bent voor te betalen. Bovendien wil je je smartphone voor intensieve taken inzetten. Dat kan ook op zakelijk vlak zijn.

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Een Samsung S23 Plus los kopen of toch met abonnement?

Om de Samsung S23 Plus als los toestel te kopen moet je goed gespaard hebben. Het goedkoopste model kost € 469,99. Als je het toestel los koopt, krijg je geen BKR-registratie en heb je lagere maandlasten. Je gaat geen lening aan, wat wel gebeurd als je het toestel in een abonnement maandelijks afbetaald. Het voordeel hiervan is dat je het gehele bedrag niet in één keer hoeft neer te leggen. Daarnaast krijg je vaak in combinatie met een abonnement korting op je toestel.

Koop je de Samsung S23 Plus in combinatie met een abonnement, dan ben je meestal goedkoper uit door de toestelkorting. Ga je voor de combinatie in een abonnement dan kan je er voor kiezen om de Galaxy S23 Plus in één keer af te betalen. In dat geval profiteer je van de toestelkorting en heb je niet het nadeel van een BKR-registratie.

Als je een scherp sim only-abonnement hebt bij een prijsvechter zoals Simpel of Youfone dan is het los kopen van de Galaxy S23 Plus mogelijk de goedkoopste optie. Dit hangt dan weer af van het abonnement en je wensen met betrekking tot je internet snelheid en andere abonnement specs.

Er zijn uiteindelijk vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Samsung Galaxy S23 Plus

In de prijsvergelijker is het heel eenvoudig om de beste prijs te vinden. Die staat namelijk altijd bovenaan. Uiteraard heeft het goedkoopste model ook de minste opslagcapaciteit. Mocht je daarom op zoek zijn naar een specifieke configuratie, dan kun je de filteropties gebruiken. Daarmee filter je op allerlei zaken zoals levertijd, opslagcapaciteit en kleur.

Als je de beste deal voor jou hebt gevonden, klik je simpelweg op de aanbieding. Je komt dan meteen op de juiste pagina van de betreffende webshop. Daar kun je jouw nieuwe Samsung S23 Plus kopen zoals je gewend bent.

Vind je de Galaxy S23 Plus te groot of wil je toch de beste Samsung camera van dit moment? Neem dan een kijkje bij het kleine broertje of Ultra voor de beste specs. Hieronder hebben we de verschillende Galaxy S23 modellen voor je op een rijtje gezet.