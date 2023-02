Samsung S23 Ultra kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

Let op! De Samsung S23 Ultra is los per direct te bestellen bij alle grote telecom webwinkels en providers. Als je op zoek bent naar de beste deal dan zit je hier goed. De prijsvergelijker zal zo snel mogelijk live gezet worden op deze pagina zodat jij in één oogopslag kan zien waar hij het goedkoopst te verkrijgen. Zo betaal je nooit teveel. Dat is wel zo fijn.

Wil je nu meteen de nieuwe Samsung Galaxy S23 Ultra kopen? Gebruik dan onderstaande links om direct de Galaxy S23 Ultra pagina te gaan van jouw favoriete shop. Veel plezier met je nieuwe toestel.

De Samsung S23 Ultra is het vlaggenschip van Samsung. De telefoon heeft de beste specs, het grootste scherm en het hoogste prijskaartje. Niet voor niets heet hij immers “Ultra”. Met onze prijsvergelijker vind je eenvoudig de beste deal van dit moment. Daardoor betaal je nooit teveel.

De Samsung Galaxy S23 Ultra prijzen

Dit zijn de introductieprijzen van de nieuwe Galaxy S23 Ultra modellen:

Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB: 1399 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512GB: 1579 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1TB: 1819 euro

Voor wie is de Samsung S23 Ultra kopen een goed idee?

Als jij de Samsung S23 Ultra kopen wil, dan ben jij iemand die alleen genoegen neemt met het beste van het beste. Je wil een groot scherm, de beste camera’s en de beste performance. Misschien heb je de smartphone zelfs nodig voor het werk en ben je daardoor extra gebaat bij alle mogelijkheden. Uiteraard ben je ook bereid om daarvoor te betalen.

Als je nu al een Samsung S21 Ultra of Samsung S22 Ultra hebt, is de overstap niet heel noodzakelijk. De upgrades zijn elk jaar maar klein. Mocht je echter al een ouder toestel hebben of op dit moment gebruik maken van een midranger, dan is hij zeker het overwegen waard.

Een Samsung S23 Ultra kopen als los toestel of toch met abonnement?

Dankzij de hoge prijs is het niet makkelijk om een Samsung S23 Ultra los toestel te kopen. Toch kan dit aantrekkelijker voor je zijn dan een abonnement afsluiten. Want hoewel je bij een los toestel direct het hele bedrag moet afrekenen, zijn je maandelijkse lasten daarna een stuk later. Je hoeft immers niet meer af te lossen op je toestel. Zo houd je per maand iets meer over.

Daarnaast kun je bij een los toestel nooit te maken krijgen met een BKR-registratie. Je sluit immers geen lening af. Door je smartphone te combineren met een sim only-abonnement haal je toch nog het meeste uit je nieuwe telefoon.

Met abonnement

Door het toestel direct met abonnement in huis te halen, betaal je in maandelijkse termijnen het hele bedrag af. Je hoeft daardoor niet direct een grote deuk in je spaarrekening te slaan. Ook houd je daardoor nu meer geld over om leuke dingen mee te doen. Ook verhoogt een abonnement natuurlijk het gebruiksgemak.

Je krijgt echter wel te maken met een BKR-registratie. Dat is voor de meeste mensen niet zo’n probleem, maar is wel vervelend als je de aankomende twee jaar een hypotheek probeert af te sluiten. Je kunt dan namelijk een stuk minder lenen.

Zo gebruik je de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker is het heel eenvoudig om de beste prijs te vinden. Die staat namelijk altijd bovenaan. Uiteraard heeft het goedkoopste model ook het minste opslagcapaciteit en een standaard kleur.

Mocht je daarom op zoek zijn naar een specifieke configuratie, dan kun je de filteropties gebruiken. Daarmee filter je op allerlei zaken zoals levertijd, shopervaring en dus de opslagcapaciteit en kleur.

Als je de beste deal voor jou hebt gevonden, klik je simpelweg op de aanbieding. Je komt dan meteen op de juiste pagina van de betreffende webshop. Daar kun je jouw nieuwe Samsung S23 Ultra kopen zoals je gewend bent.