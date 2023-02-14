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Samsung S23 Ultra kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

8.5
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
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Los toestel
Samsung Galaxy S23 Ultra
1/16
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  • 1 prijs van 1 shop
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 669,99 bij Amazon
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy S23 Ultra los het goedkoopst kan scoren. De Samsung Galaxy S23 Ultra is verkrijgbaar met 512GB aan opslagruimte in de kleur zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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1 resultaat vanaf € 669,99
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Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
Enterprise Edition512 GB5G
€ 669,99
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
2d

De Samsung Galaxy S23 Ultra kopen: dit moet je weten

De Samsung S23 Ultra is het vlaggenschip van Samsung. De telefoon heeft de beste specs, het grootste scherm en een behoorlijk prijskaartje. Niet voor niets heet hij immers “Ultra”. De belangrijkste specs zetten we hieronder voor je op een rijtje:

  • 6,8 inch Amoled 120Hz display (resolutie 3088 bij 1440 pixels)
  • 200 megapixel hoofdcamera
  • 5000 mAh accu met 45W snelladen
  • Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip
  • 256GB, 512GB of 1TB aan opslag
  • Android 13 met updates t/m Android 17
  • Verkrijgbaar in: cream, phantom black, green, lavender en exclusief in de Samsungshop: graphite, sky blue, lime en red.

De Samsung Galaxy S23 Ultra prijzen

Dit zijn de actuele prijzen van de Galaxy S23 Ultra versies en de opvolgers:

256GB 512GB 1TB
Samsung Galaxy S25 Ultra € 829,- € 934,- € 1.082,-
Samsung Galaxy S24 Ultra € 989,95 € 859,99
Samsung Galaxy S23 Ultra € 669,99
Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

Voor wie is de Samsung S23 Ultra kopen een goed idee?

Als jij de Samsung S23 Ultra kopen wil, dan ben jij iemand die alleen genoegen neemt met het beste van het beste. Je wil een groot scherm, de beste camera’s en de beste performance. Misschien heb je de smartphone zelfs nodig voor het werk en ben je daardoor extra gebaat bij alle mogelijkheden. Uiteraard ben je ook bereid om daarvoor te betalen.

Een Samsung S23 Ultra kopen als los toestel of toch met abonnement?

Om de Samsung S23 Ultra als los toestel te kopen moet je goed gespaard hebben. Het instap model kost Niet leverbaar. Het voordeel van het toestel los kopen ten opzichte van een abonnement is dat je geen BKR-registratie krijgt en je lagere maandlasten hebt. Je gaat geen lening aan, wat wel gebeurd als je het toestel in een abonnement maandelijks afbetaald. Het voordeel hiervan is dat je het gehele bedrag niet in één keer hoeft neer te leggen. Daarnaast krijg je vaak in combinatie met een abonnement korting op je toestel.

Koop je de Samsung S23 Ultra in combinatie met een abonnement, dan ben je meestal goedkoper uit. Je kan er ook voor kiezen om in combinatie van het abonnement het toestel in één keer af te betalen. In dat geval profiteer je van de toestelkorting en heb je niet het nadeel van een BKR-registratie.

Als je een scherp sim only-abonnement hebt bij een prijsvechter zoals Simpel of Youfone dan is het los kopen van de S23 Ultra mogelijk de goedkoopste optie. Dit hangt dan weer af van het abonnement en je wensen met betrekking tot bijvoorbeeld 4G en 5G.

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Samsung Galaxy S23 Ultra

In de prijsvergelijker is het heel eenvoudig om de beste prijs te vinden. Die staat namelijk altijd bovenaan. Uiteraard heeft het goedkoopste model ook het minste opslagcapaciteit. Mocht je daarom op zoek zijn naar een specifieke configuratie, dan kun je de filteropties gebruiken. Daarmee filter je op allerlei zaken zoals levertijd, opslagcapaciteit en kleur. 

Als je de beste deal voor jou hebt gevonden, klik je simpelweg op de aanbieding. Je komt dan meteen op de juiste pagina van de betreffende webshop. Daar kun je jouw nieuwe Samsung S23 Ultra kopen zoals je gewend bent.

Vind je de Galaxy S23 Ultra toch iets te duur? Hieronder hebben we de verschillen met de andere Galaxy S23 modellen voor je op een rijtje gezet.

De Samsung Galaxy S23 modellen op een rij

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra

vanaf € 669,99

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy S23 Ultra
Algemeen

163.4 x 78.1 x 8.9 mm

233 gram

6.8 inch Amoled scherm

120 Hz

200 MP 12 MP 10 MP 10 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB werkgeheugen

5000 mAh

Snelladen, 45 watt

Android 13 t/m Android 17 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

Release: 02 / 2023

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Plus

vanaf € 469,99

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy S23 Plus
Algemeen

157.8 x 76.2 x 7.6 mm

195 gram

6.6 inch Amoled scherm

120 Hz

50 MP 12 MP 10 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB werkgeheugen

4700 mAh

Snelladen, 45 watt

Android 13 t/m Android 17 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

Release: 02 / 2023

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