De Samsung Galaxy S25 Ultra is het echt paradepaardje van de S25-serie. Met een luxe, groot scherm en krachtige hardware is dit een smartphone waar je jarenlang plezier van hebt. Het is uiteraard wel belangrijk dat je dan genoeg opslagruimte hebt om al je foto’s, apps en meer te bewaren. Wellicht biedt de S25 Ultra 512 GB uitkomst voor jou.

Daarom kies je voor de S25 Ultra 512 GB

Het is de afgelopen jaren hard gegaan met opties voor opslagruimte. Inmiddels is de Samsung S25 Ultra verkrijgbaar met drie opslagkeuzes: 256 GB, 512 GB of 1 TB.

Hoeveel ruimte jij nodig hebt, is grotendeels afhankelijk van jouw gebruik. We zetten enkele redenen om een grotere opslagruimte te kiezen op een rij.

Apps en games

Wellicht heb je het wel gemerkt: apps en games worden steeds groter en zwaarder. Zeker als je huidige smartphone al wat jaren oud is, is het verschil merkbaar. Je wil natuurlijk niet je favoriete game of app verwijderen om plaats te maken voor een Android-update.

512 GB is in de meeste gevallen ruim genoeg om al je favoriete apps en games te installeren. Mocht je toch twijfelen, dan is er nog de optie voor de Samsung S25 Ultra 1 TB.

Video’s en foto’s

Op de achterkant van de Samsung Galaxy S25 Ultra zit een behoorlijke camera-opstelling. Daarmee schiet je haarscherpe foto’s zonder kleurverlies of korrelige details. Wel is er een keerzijde aan foto’s van hoge kwaliteit: ze nemen ook meer ruimte in.

Verwacht je veel video’s op te nemen en foto’s te maken, dan is het goed om voor minimaal 512 GB te kiezen. Zo weet je zeker dat al je afbeeldingen en opnames niet in de weg staan van belangrijke updates of apps die je dagelijks nodig hebt.

Uiteraard is er ook nog de optie om je foto’s te bewaren in Google Foto’s of Google Drive. Elk Google-account bevat standaard 15 GB aan opslagruimte, die je met een abonnement nog verder kan uitbreiden. De ‘ouderwetse’ manier, je S25 Ultra aan je pc hangen met een kabel, is ook een manier om weer ruimte vrij te maken.

Geen ingang voor micro-sd

We noemden hierboven al een manier om ruimte vrij te maken, want het is helaas niet mogelijk om de opslag uit te breiden. Waar diverse Android-smartphones beschikken over een micro-sd-slot, is dit bij de Samsung S25 Ultra afwezig.

Het is daarom extra belangrijk om voor de aanschaf van de smartphone kritisch te kijken naar hoeveel GB je nodig hebt. Gelukkig komt veruit de grootste groep gebruikers prima uit met 512 GB, maar er is ook nog een optie voor 1 TB. Met dat formaat hoef je je helemaal nooit meer zorgen te maken over te weinig opslagruimte.