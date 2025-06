De Samsung Galaxy S25 Ultra is een echt topmodel, zowel aan de buiten- als de binnenkant. Met een flink updatebeleid en krachtige hardware is dit een smartphone voor de lange termijn. Daar hoort natuurlijk wel een opslagruimte bij die ook na een paar jaar nog lang niet vol zit.

Daarom is de S25 Ultra 256 GB een goede keuze

Hoeveel opslagruimte jij nodig hebt, hangt vooral af van jouw dagelijkse gebruik. Zo kunnen foto’s en video’s die je maakt met de uitstekende camera’s op den duur veel ruimte in beslag nemen.

Kijk je graag series in de bus of trein, ook dan wordt veel opslagruimte opgeëist. Door wat situaties hieronder te schetsen, helpen we je zelf te kiezen of de Samsung S25 Ultra met 256 GB opslag goed genoeg voor jou is.

Apps en games

Apps worden in de huidige tijd steeds groter en nemen dus ook meer plek in op je smartphone. Daarom is het belangrijk dat als je dagelijks diverse apps gebruikt, daar genoeg ruimte voor is.

Speel je regelmatig een game op je smartphone? Dan is het wellicht verstandiger om voor de Samsung S25 Ultra met 512 GB te gaan, of de S25 Ultra met 1 TB te kiezen. Ook games nemen steeds meer ruimte in op je smartphone en dus is het goed om daar vooraf rekening mee te houden.

Foto’s en video’s bewaren

De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft indrukwekkende camera’s die enthousiasmeren om vaker foto’s te schieten. Dit kan echter ook veel ruimte innemen en dus is het goed om te checken of 256 GB genoeg is.

Geen mogelijkheid voor uitbreiden

Bij sommige smartphones is er de optie om meer opslagruimte te ontgrendelen door er een micro-sd-kaartje in te stoppen. De Samsung S25 Ultra biedt die mogelijkheid helaas niet.

Het is daarom belangrijk om bij de aanschaf van je nieuwe telefoon kritisch te zijn wat de opslagruimte moet zijn. Wel is er nog de optie om foto’s en video’s bijvoorbeeld op Google Foto’s te bewaren en grotere bestanden op Google Drive. Een Google-account heeft standaard 15GB aan opslagruimte voor documenten, foto’s, e-mail en meer.

Natuurlijk is het ook mogelijk om eens in de zoveel tijd je foto’s vanaf je smartphone over te zetten naar je computer. Hiervoor koppel je de S25 Ultra via een kabel aan je pc. Even het mapje met foto’s kopiëren en voilà.