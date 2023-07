Ook van Android Auto kun je een screenshot maken. Het werkt alleen minder intuïtief dan op een smartphone. Zo maak je een screenshot van Android Auto.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Screenshot Android Auto maken

Van telefoon, tablet tot aan smartwatch: van ieder Android-apparaat kun je een screenshot maken, zo ook Android Auto. Op een smartphone is het een kwestie van een knoppencombinatie indrukken, maar bij het autoplatform kost het iets meer moeite.

Voorbereiding is het halve werk. Voordat we een screenshot van Android Auto kunnen maken moeten we de ontwikkelaarsopties ontgrendelen. Dit gaat zo:

Verbind je telefoon met de auto via zoals gebruikelijk; Open – uiteraard terwijl de auto stilstaat – de Instellingen-app van je telefoon; Ga naar het Android Auto-menu, bijvoorbeeld door “Android Auto” te typen in de zoekbalk; Scrol naar beneden in het Android Auto-menu, en klik tienmaal op het versienummer; Nu wordt jouw toestemming gevraagd om ontwikkelaarsopties te tonen: geef hier toestemming voor.

Het echte werk

Je hebt nu de ontwikkelaarsopties van Android Auto ontgrendeld. Zoals de naam doet vermoeden, krijg je hierdoor meer functies dan gebruikelijk tot je beschikking, waaronder het maken van schermopnames. Vervolgens is het tijd om het daadwerkelijke screenshot te maken:

Ga naar het Android Auto-instellingenmenu op je telefoon (uit stap 3); Tik op de drie puntjes rechtsboven en kies ‘Ontwikkelaarsinstellingen’; Selecteer ‘Screenshot nu delen’; Er wordt nu een screenshot van het Android Auto-scherm gemaakt.

Let op: je moet deze schermopname direct delen, bijvoorbeeld via e-mail. Er is geen mogelijkheid om Android Auto-screenshots lokaal op te slaan. Wel kun je de afbeelding bijvoorbeeld opslaan in Google Drive, zodat je deze alsnog later makkelijk kunt terugvinden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over Android Auto

Het gros van de mensen gebruikt Android Auto met een kabeltje, maar wist je dat het ook draadloos kan? De meeste auto’s kunnen standaard niet met Android Auto Wireless overweg, maar hier is een goedkope oplossing voor in de vorm van een dongle.

Deze adapter sluit je (bedraad) op de auto aan, waarna het kastje koppelt met je telefoon. De eerstvolgende keer dat je de auto instapt maakt de Android Auto-adapter automatisch contact met de telefoon, zodat je niet in de weer hoeft met kabeltjes.

Lees ook: Android Auto draadloos maken? Met deze dongles kan het