De meeste printers zijn logge apparaten. Die vlieger gaat niet op voor smartphoneprinters. Deze passen namelijk in iedere tas, en soms zelfs in je broekzak. Ben je op zoek naar een printer voor je smartphone? In dit artikel zetten we drie opties op een rij.



Een printer voor je smartphone: 3 goede opties

Ben je vaak onderweg? En maak je hierbij een hoop foto’s? Dan is een smartphoneprinter misschien wel wat voor jou. Met deze handzame apparaten kun je herinneringen omzetten in tastbare foto’s, waar je ook bent.

1. HP Sprocket

De HP Sprocket is waarschijnlijk de bekende smartphoneprinter uit dit lijstje. En terecht ook, er is immers een hoop om enthousiast over te zijn. Dit begint al met het formaat: de HP Sprocket is een pocketprinter en waarschijnlijk net zo groot als je smartphone, of zelfs kleiner. De printer is verkrijgbaar in meerdere flitsende kleuren.

Je kunt direct selfies afdrukken, maar bijvoorbeeld ook foto’s van Instagram printen. Herinneringen worden standaard in 5 bij 7,6 cm-formaat afgedrukt. Wil je grotere foto’s printen? Dan moet je bij de HP Sprocket Plus zijn, die foto’s op 5,8 bij 8,7 centimeter-formaat afdrukt. Jammer genoeg moet je bij beide printers speciaal ZINK-papier in huis halen, dat flink aan de prijs is. De HP Sprocket werkt echter simpel, levert mooie plaatjes af en is te betalen.

→ Bestel HP Sprocket bij Bol.com (89 euro)

→ Bestel HP Sprocket Plus bij Bol.com (105 euro)



2. Fujifilm Instax

De Fujifilm Instax is een goed alternatief voor de HP Sprocket. Wel print het apparaat iets kleinere foto’s. Prints worden namelijk op 6,2 bij 4,6 cm-formaat afgedrukt. Net als bij de HP Sprocket kun je een app op je telefoon installeren zodat je direct selfies, groepsfoto’s en andere herinneringen kunt uitdraaien.

Bovendien beschikt de Fujifilm Instax over enkele templates en kleurenfilters om foto’s op te fleuren. Maar, eerlijk gezegd kun je dit beter met Instagram doen. Tot slot gaat de smartphoneprinter redelijk lang mee dankzij de oplaadbare accu. De Instax is duurder dan de HP Sprocket en minder compact. Wel is het printpapier iets goedkoper.

→ Bestel Fujifilm Instax bij Bol.com (104,50 euro)

3. Prynt Pocket

De Prynt Pocket is veruit de duurste smartphoneprinter uit deze lijst. Dat heeft mogelijk te maken met dé unieke functie. Met de Prynt Pocket maak je namelijk zowel foto’s als video’s. Nadat je een kiekje hebt gemaakt, kun je namelijk allerlei filters, stickers en animaties toevoegen zodat er een filmpje ontstaat.

Deze kun je bekijken door een foto te scannen met je smartphone. Zodoende kun je met de Prynt Pocket een originele mix tussen foto’s en video’s maken. Het eindresultaat mag er wezen. Voor de rest heeft de Prynt Pocket weinig punten waarop hij zich weet te onderscheiden, en is bovendien duurder dan de twee eerder aangehaalde smartphoneprinters.

→ Bestel Prynt Pocket bij Bol.com (139,95 euro)