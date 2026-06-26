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Zo geef je je telefoon virtueel meer werkgeheugen (+video)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
26 juni 2026, 11:01
1 min leestijd
Zo geef je je telefoon virtueel meer werkgeheugen (+video)

Niet iedereen met een Samsung op zak zal bekend zijn met RAM Plus. De één vindt deze functie niks, de ander juist geweldig. Wij vertellen wat je ermee kunt, zodat jij weet of het wat voor jou is!

Lees verder na de advertentie.

RAM Plus: de voor- en nadelen

RAM Plus is een functie op veel Samsung-toestellen waarmee een deel van de interne opslag wordt gebruikt als virtueel werkgeheugen. Het geeft je telefoon geen extra fysiek RAM, maar kan helpen om meer apps op de achtergrond actief te houden wanneer het werkgeheugen vol raakt.

Daardoor kan multitasken soepeler aanvoelen. Er zijn echter ook beperkingen. De functie maakt de processor niet sneller, verbetert de prestaties van games nauwelijks en zorgt er meestal niet voor dat zware apps sneller opstarten. Toch kan het de moeite waard zijn om eens te proberen. Hieronder vertellen hoe je RAM Plus inschakelt!

  1. Ga naar de telefooninstellingen;

  2. Scrol naar beneden en tik op ‘Apparaatonderhoud’;

  3. Nu zoek je naar het kopje ‘Geheugen’, tik hierop;

  4. Onderaan het scherm dat nu geopend is, vind je ‘RAM Plus’.

    Tik hierop en kies hoeveel virtueel geheugen je wil gebruiken.

Vooral op Samsungs met weinig werkgeheugen (4-6 GB) kan de functie interessant zijn. Als je telefoon al minimaal 8GB RAM heeft (de S26 Ultra heeft bijvoorbeeld standaard 12GB RAM), dan zul je weinig verschil merken als je RAM Plus inschakelt.

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Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan hierboven? Geen zorgen, in onderstaande video van redacteur Sebastiën komt de uitleg duidelijk in beeld!

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Bron afbeelding: JerryRigEverything
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