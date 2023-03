Zo geef je Chromecast-apps een nieuwe plek op het Google TV-thuisscherm

Wist je dat je Chromecast-apps kunt ordenen? In dit artikel laten we zien hoe je het Google TV-startscherm naar eigen hand zet.

Apps ordenen op de Chromecast met Google TV

Sinds 2020 draait de Chromecast op Google TV, daar waar voorgangers het met Android TV moesten doen.

Het nieuwe besturingssysteem is veel uitgebreider en heeft onder meer een gebruikersinterface. Zodoende doet de Chromecast aanbevelingen voor mogelijk interessante films en series. Ook krijgen je persoonlijke apps een prominente plek op het startscherm, zodat je bijvoorbeeld snel Disney Plus, Netflix of NPO kunt opstarten.

Het enige probleem is dat deze favorietenlijst na verloop van tijd vol raakt. Iedere nieuwe app sluit achteraan in de rij, waardoor je alsnog tijd kwijt bent met zoeken. Gelukkig is het mogelijk om Chromecast-apps een nieuwe plek op het Google TV-thuisscherm te geven. Dat doe je zo:

Start je Chromecast op en ga naar de “Je apps”-balk op het thuisscherm; Zoek de app die je wil verplaatsen en houd de “Select”-knop op de afstandsbediening lang ingedrukt; Kies “Verplaatsen”; Verplaats de app door op de pijltjes van de afstandsbediening te drukken; Staat de app op de juiste plaats? Druk dan op de “Back”-knop (pijltje naar links) om de keuze te bevestigen.



Als het goed is, heb je de app in kwestie kunnen verplaatsen. Standaard laat de “Voor jou”-rij maximaal twaalf Chromecast-apps zien. Heb je meer applicaties gedownload? Tik dan op “Bekijk allemaal”, helemaal aan de rechterkant van de favorietenrij.

Alleen de apps in het grijze vak worden op het Google TV-startscherm getoond. Apps hiernaartoe verplaatsen is een kwestie van stappen twee tot en met vijf herhalen.

Meer over de Chromecast

Inmiddels is de Chromecast niet meer uit de woonkamer weg te denken. De eerste versie verscheen in 2013 en inmiddels zijn we vele versies verder. De meest recente uitvoering is de Chromecast met Google TV (HD), die in 2022 verscheen.

Deze mediaspeler doet in grote lijnen hetzelfde als zijn voorganger, de ‘gewone’ Chromecast met Google TV (4K) uit 2020, met één groot verschil: de beeldkwaliteit. Het nieuwste model speelt films en series maximaal in full-hd-kwaliteit af, terwijl de 4K-versie nóg scherpere beelden aflevert.

