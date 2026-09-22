Zit er iemand op je wifi? Zo kom je erachter

Is je wifi opeens trager dan normaal, of wil je controleren welke apparaten gebruikmaken van je thuisnetwerk? Dan kun je dat meestal eenvoudig zelf via je router zien. Wij leggen uit hoe.

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Controleer welke apparaten verbonden zijn

Heb je thuis last van trage of instabiele wifi? Mogelijk maakt iemand anders zonder jouw toestemming verbinding met je netwerk. In dit artikel lees je hoe je deze onbekende apparaten in je verbindingslijst herkent.

Je router houdt bij welke apparaten verbinding maken met je netwerk. Dat is relatief eenvoudig te controleren. Er zijn apps om dit te doen, maar de meest betrouwbare manier is om in de instellingen van je router te duiken. Volg daarom dit stappenplan:

Open de instellingen van je router. Typ in de adresbalk van je browser 192.168.0.1 of 192.168.1.1. Werkt dat niet? Kijk dan in de handleiding of app van je provider; Log in op de router. Je gebruikersnaam (vaak: ‘admin’) en wachtwoord staan soms op een sticker op de router. Heb je het wachtwoord zelf veranderd, gebruik dat dan; Zoek naar de lijst met apparaten. De lijst kan bijvoorbeeld ‘Verbonden apparaten’, ‘Aangesloten apparaten’, ‘Clients’, ‘Connected devices’ of ‘Network map’ heten; Bekijk welke apparaten je herkent. Je ziet bijvoorbeeld een telefoon, laptop, televisie, printer of spelcomputer. Sommige routers tonen ook het IP-adres, MAC-adres en de naam van het apparaat voor extra context.

Wat te doen bij een onbekend apparaat?

Zie je een apparaat in de lijst dat je niet direct herkent? Geen paniek: dit betekent niet automatisch dat iemand je wifi-wachtwoord heeft gekraakt. Een verbonden apparaat kan bijvoorbeeld ook een onduidelijke naam hebben. Denk aan apparaten die je minder vaak (bewust) gebruikt, zoals een slimme deurbel, beveiligingscamera, thermostaat of printer.

Ook smartphones kunnen voor verwarring zorgen: moderne telefoons gebruiken soms een willekeurig MAC-adres voor wifi. Daardoor kan een telefoon in je router anders worden weergegeven dan je in eerste instantie verwacht.

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Twijfel je? Zet dan je eigen apparaten tijdelijk uit of verbreek hun wifi-verbinding. Kijk vervolgens of het onbekende apparaat uit de lijst verdwijnt. Blijft er een apparaat staan dat je absoluut niet kunt verklaren? Dan is het verstandig om je wifi-wachtwoord te veranderen.

Kies een sterk, uniek wachtwoord dat je nergens anders gebruikt. Zo’n wachtwoord kun je laten genereren door een wachtwoordmanager. Na het wijzigen moeten je eigen apparaten opnieuw verbinding maken met het netwerk. Apparaten die alleen het oude wachtwoord kennen, kunnen dan niet opnieuw verbinding maken. Controleer daarna opnieuw de lijst met verbonden apparaten.

Heb jij ooit meegemaakt dat onbekende apparaten verbonden waren met je thuisnetwerk? En zo ja, hoe kwam je daar dan achter? Deel jouw ervaringen met anderen in de reacties.