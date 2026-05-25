Klaar met Discover? Zo zet je de nieuwsfeed van Google direct uit

Google Discover is al jaren een gepersonaliseerde nieuws- en contentfeed op veel Android-telefoons. Wellicht ben je er fan van of misschien vind je het maar niks. Zit je in dat tweede kamp? Lees dan verder.

Google Discover: persoonlijke nieuws- en contentfeed

Google Discover is de nieuws- en aanbevelingsfeed die je tegenkomt als je op het startscherm van je telefoon naar rechts swipet. Ook in de Google-app en op sommige browsers (waaronder Chrome) is Discover aanwezig. Sommige mensen vinden het hartstikke handig om snel op de hoogte te zijn van content waarvan Google denkt dat die jou aanspreekt.

Voordelen

Één swipe en je ziet direct nieuws van allerlei bronnen over je hobby’s en andere onderwerpen die je mogelijk interesseren. Vaak zijn dit sportuitslagen, technologie-updates, recepten en reisinspiratie. Je hoeft geen apps te downloaden voor al deze informatie en kunt snel klikken op een nieuwtje of doorscrollen naar het volgende.

Wist je al dat je je feed een stuk relevanter maakt door favoriete bronnen toe te voegen?

Nadelen en kritiek

Op veel Android-telefoons zit Google Discover direct in het startscherm ingebouwd. Dit maakt het laagdrempelig om snel even een kijkje te nemen. Vandaar dat Discover nogal snel voor afleiding kan zorgen. Ook is de getoonde content lang niet altijd interessant en ook regelmatig commercieel van aard. Er zijn nog andere redenen waarom Discover niet bij iedereen geliefd is.

Zo is er de mogelijke impact op de batterij van smartphones. Discover ververst namelijk content op de achtergrond. In de praktijk valt dit mee, maar het is wel een klein nadeel. Ook de privacy- en dataverzameling die noodzakelijk is om de feed zo gepersonaliseerd mogelijk te maken, wordt soms bekritiseerd.

Google gebruikt daarvoor onder andere eerdere zoekopdrachten, bekeken video’s, app-activiteit, locatiegegevens en interacties met eerdere Discover-content. Het zoveelste algoritme.

Google Discover uitzetten: zo doe je dat!

Helemaal geen interesse meer in gepersonaliseerde content van Google? Schakel Discover dan uit. Dat werkt als volgt:

Open de Google-app op je telefoon; Tik rechtsboven op je profielfoto; Zoek nu naar het menu-item ‘Instellingen’. Tik hierop; Scrol naar beneden tot je ‘Andere instellingen’ ziet en tik hierop; Hier zie je nu ‘Discover’ staan en een schuifje dat je uit kunt zetten. Klaar is kees!

Wanneer je nu op je startscherm van links naar rechts swipet, zie je de bevestiging dat Discover is uitgeschakeld. Uiteraard heeft Google het wel simpel voor je gemaakt om het direct weer in te schakelen. Laat dat maar aan de techreus over.

Nu zijn we eigenlijk wel benieuwd of dit artikel Discover gaat halen of dat Google de inhoud ervan niet zo geschikt vindt. Het zou wel hilarisch zijn als een heleboel gebruikers dit tipartikel in hun Discover-feed voorbij zien komen.

In welk kamp zit jij: ben jij fan van Discover of kijk je er liever zo min mogelijk naar?