Raakt je Google-account vol met foto’s? Check deze instellingen

Zelf kregen we er onlangs mee te maken: een steeds voller rakend Google-account. Google waarschuwt wanneer je opslagruimte bijna op is. Dit kun je doen om te voorkomen dat je account nóg voller raakt!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Foto’s en video’s knagen aan je opslagruimte

Wie al een tijdje gebruikmaakt van Google Foto’s, zal op enig moment tegen een probleem aanlopen. Ja, 15GB is best netjes als gratis opslagruimte van je Google-account, maar die ruimte wordt wel gedeeld door onder meer Google Foto’s, Gmail en Google Drive.

Met een beetje goede smartphone is een foto al gauw enkele megabytes groot. Om maar te zwijgen over video’s. Wie zijn of haar creatieve uitspattingen automatisch laat back-uppen naar Google Foto’s, kan dus een keer een mail verwachten (zie de foto boven dit artikel). Natuurlijk kan het geen kwaad om kritisch door al je kiekjes te gaan: wellicht kun je er tientallen of honderden verwijderen. Dit is wel een tijdrovend klusje.

Duik daarom eerst in de instellingen van Google Foto’s voor een paar handige tips om te voorkomen dat je opslagruimte nog verder volloopt – en om eventueel al ruimte terug te winnen.

Oplossing 1: back-ups uitschakelen

Dit is natuurlijk erg rigoureus, maar het voorkomt wel dat je opslagruimte verder wordt opgeslurpt. Wanneer je het maken van automatische back-ups uitschakelt, worden nieuwe foto’s en video’s die met de telefoon worden gemaakt, niet langer standaard naar je Google-account overgezet. Het is dus echt de kraan helemaal dichtdraaien (om vervolgens te gaan dweilen).

Tegelijkertijd verdwijnt één van de belangrijkste voordelen van de clouddienst: als je telefoon kapotgaat, zoekraakt of wordt gestolen, kunnen foto’s die alleen op het apparaat zijn opgeslagen – en dus niet in Google Foto’s – voor eeuwig verloren gaan. Zie deze oplossing dan ook vooral als een tijdelijke noodstop als je wil voorkomen dat je account nog voller raakt. Zo stel je dat in:

Open Google Foto’s; Tik op je profielfoto; Tik op het onderdeel ‘Back-up’; Bovenaan staat de optie om foto’s en video’s op het apparaat automatisch te back-uppen. Zet het schuifje hier uit als je dit vanaf nu niet meer wil.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oplossing 2: kies van welke mappen je een back-up wil

Android-gebruikers kunnen zelf de mappen op hun apparaat kiezen die gebackupt moeten worden. Denk hierbij aan de fotomappen van apps als WhatsApp en de mappen waar foto’s en video’s van de camera-app worden opgeslagen. In sommige mappen staan vooral bestanden die je niet per se voor altijd in Google Foto’s wil bewaren, zoals screenshots of foto’s van een boodschappenbriefje.

Is het echt nodig om die automatisch naar de cloud te sturen en opslagruimte in te nemen? Neem het heft in eigen handen en selecteer alleen de mappen waarvan jij wil dat ze naar Google Foto’s worden geüpload. Dat doe je zo:

Open Google Foto’s; Tik op het icoontje van een map (meest linkse menu-item bovenaan); Zet het schuifje bovenaan uit; Tik nu op iedere map en geef per map aan of de inhoud voortaan geback-upt moet worden of niet.

Oplossing 3a: verlaag de kwaliteit van toekomstige back-ups

Een derde optie om te voorkomen dat je Google-account snel volloopt, is de kwaliteit van nieuwe back-ups terug te draaien. In dat geval comprimeert Google foto’s en video’s. Foto’s van meer dan 16 megapixels worden teruggebracht tot 16 megapixels en video’s met een resolutie hoger dan 1080p worden teruggebracht tot 1080p.

Open Google Foto’s; Tik op je profielfoto; Tik op het onderdeel ‘Instellingen voor Foto’s’; Kies nu voor ‘Back-up’ en daarna voor ‘Kwaliteit van foto’s en video’s Hier kun je de oorspronkelijke kwaliteit verlagen via ‘Opslagbesparing’.

Let op: deze instelling geldt voor nieuwe foto’s en video’s die je vanaf dat moment uploadt. Bestaande bestanden die al in oorspronkelijke kwaliteit zijn opgeslagen, worden hierdoor niet automatisch kleiner.

Kies Android Planet als voorkeursbron Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!

Oplossing 3b: maak bestaande foto’s en video’s kleiner

Heb je in het verleden veel foto’s en video’s in oorspronkelijke kwaliteit naar Google Foto’s geüpload? Dan is het goed om te weten dat je ze niet per se hoeft te verwijderen. Google biedt namelijk ook de mogelijkheid om bestaande foto’s en video’s om te zetten naar ‘Opslagbesparing’.

Daarmee worden grote foto’s en video’s gecomprimeerd, waardoor ze minder opslagruimte innemen. Je bestanden blijven gewoon in Google Foto’s staan. Dat is vooral interessant als je account al bijna vol zit: je kunt hiermee namelijk daadwerkelijk ruimte terugwinnen zonder foto’s en video’s te verwijderen. Dit werkt vooralsnog alleen op de webversie van Google Foto’s. Volg deze stappen:

Open Google Foto’s in een browser; Klik rechtsboven op het tandwiel voor ‘Instellingen’; Kies ‘Opslagruimte beheren’; Zoek onder het kopje ‘Opslagruimte vrijmaken’ naar ‘Bestaande foto’s en video’s overzetten naar Opslagbesparing’; Volg de stappen om de conversie uit te voeren.

Let op: de kwaliteitsverlaging is blijvend. Als je de originele kwaliteit belangrijk vindt en de bestanden nergens anders bewaart, is het dus verstandig om eerst goed na te denken voordat je deze optie gebruikt.

Ruimte vrijmaken: let hierop bij het verwijderen van foto’s

Als je ruimte wil vrijmaken in je Google-opslag die al aardig vol is, moet je bestaande bestanden verwijderen. Voordat je foto’s en video’s verwijdert, is het slim om eerst goed de status van de back-up te controleren. Heb je een foto echt niet meer nodig? Of staat hij wellicht nog ergens anders in een cloud opgeslagen?

Volgens Google wordt een gebackupte foto die uit Google Foto’s wordt verwijderd, ook verwijderd van Android- of iPhone-apparaten waarop Google Foto’s is geïnstalleerd en back-ups zijn ingeschakeld.

Is het jou al ooit overkomen dat Google je mailde dat je opslagruimte vol begint te raken? En heb je nog andere tips voor gebruikers van Google Foto’s? Deel ze hieronder!