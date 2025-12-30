Jouw eigen 2025 Wrapped: met Google Foto’s is dat zo gepiept

Beleef jouw jaar opnieuw met een persoonlijk 2025 Wrapped. Je maakt ‘m in een paar minuten binnen minuten met Google Foto’s.

Blik terug op jouw 2025 met Google Foto’s

2025 ligt (bijna) achter ons. Maar, voor we ons richten op het nieuwe jaar, is het leuk om nog eens terug te gaan naar wat er dit jaar allemaal is gebeurd. Gebruik jij Google Foto’s om je foto’s en video’s te bekijken? Dan maak je gemakkelijk een terugblik van de mooiste momenten, via de app. Een beetje zoals Spotify Wrapped voor je muziek, maar dan met jouw foto’s en video’s.

Google Foto’s heeft geen specifieke Wrapped-functie, maar wel Momenten. Dit zijn verzamelingen van foto’s en video’s die je op een dag, locatie of tijdens een reis hebt gemaakt. Je kunt ook zelf zo’n verzameling maken en dankzij de fijne filter-opties kies je alleen de hoogtepunten van dit jaar die jij wil zien.

Volg deze stappen om je eigen 2025 Wrapped te maken in Google Foto’s

Open Google Foto’s op je telefoon; Geef toestemming aan de app tot je foto’s en video’s, als je dat nog niet gedaan hebt. Klik op ‘Collecties’ en selecteer ‘Momenten”; Er verschijnt nu een pop-up menu. Klik op het plus-icoontje rechtsboven in beeld en kies ‘Nieuw item maken’; Al je foto’s en video’s verschijnen nu, met bolletjes om deze te selecteren. Boven in beeld voeg je filters toe aan je zoekopdracht, zoals bepaalde personen, locaties en type content; Zo zorg je ervoor dat alleen de foto’s en video’s die jij wil zien, in jouw jaaroverzicht komen. Vink de filters aan en selecteer de beelden die in je overzicht mogen verschijnen; Het is voor 2025 Wrapped natuurlijk belangrijk dat je ‘2025’ ook als filter toevoegt. Verder kun je er zo lang of kort over doen om jouw favoriete beelden te verzamelen. Je kunt ook alles selecteren, door met je vinger van linksboven naar rechtsonder te vegen. Klik tot slot op ‘Toevoegen’ om je Moment te maken. Nu kun je alles verder gaan personaliseren, zoals de titel en de hoogtepunten.

Je hebt je Google Foto’s Moment nu aangemaakt. Alle foto’s en video’s staan samen in een lijst onder elkaar opgesteld. Maar, er is ook nog zoiets als Moment-hoogtepunten.

Dit zijn video’s en foto’s die door Google Foto’s achter elkaar gezet worden, alsof het verhalen op Instagram zijn. Door op het potloodje bij de hoogtepunten te klikken, kies je zelf welke beelden hierin komen.

En zo makkelijk is het. Na het personaliseren van je Moment en de hoogtepunten heb je een leuke collectie met de mooiste herinneringen van het afgelopen jaar. En hopelijk kwam je tijdens het maken van de lijst ook al herinneringen tegen die je bijna vergeten was! Via de deelknop stuur je jouw Wrapped gemakkelijk naar vrienden en familieleden.

Google Foto’s is een uitstekende galerij-app om je foto’s en video’s op te slaan, te back-uppen, te bewerken en nog veel meer. Op Android Planet delen we graag wat de app allemaal te bieden heeft, zoals het toevoegen van Ultra HDR aan normale foto’s, afbeeldingen bewerken met AI en het opruimen van je cloud-opslagruimte.

