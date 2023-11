Google Play-systeemupdates: zo haal je ze handmatig binnen

Je smartphone krijgt niet alleen Android- en beveiligingspatches, maar ook Google Play-systeemupdates. Lees hier hoe je handmatig op deze versies controleert.

De Android-updates en beveiligingspatches die voor je smartphone verschijnen ken je waarschijnlijk wel. Ieder jaar brengt Google een nieuwe Android-versie uit en de zoekgigant komt daarnaast iedere maand met een beveiligingspatch. De Google Play-systeemupdates zijn daarentegen minder bekend.

Met deze kleinere (maar niet onbelangrijke) updates kan Google zelf problemen in Android oplossen, zonder rekening te hoeven houden met andere fabrikanten. De updates staan los van de grotere beveiligingspatches en verschijnen over het algemeen ook iedere maand.

De updates worden automatisch door je smartphone gedownload en geïnstalleerd. Het is echter ook mogelijk om zelf te checken of er een Google Play-systeemupdate beschikbaar is. Wil je weten hoe? Volg het stappenplan hieronder.

Open de instellingen op je Android-telefoon; Ga naar ‘Over de telefoon’ en zoek naar ‘Android-versie’; Als je hierop tikt, zie je op welke Android-versie je toestel draait en welke beveiligings- en systeemupdate is geïnstalleerd. Druk op ‘Google Play-systeemupdate’, waarna je apparaat checkt of er een nieuwe beschikbaar is.

Heb je een Google Pixel-smartphone? Dan kun je ook op een andere manier checken op Play-systeemupdates. Open de instellingen en ga naar ‘Beveiliging en privacy’ en tik op ‘Systeem en updates’. Hier tik je verder op ‘Google Play-systeemupdate’ om handmatig te controleren op updates.

Als je een redelijk recente Android-telefoon hebt, dan kun je de komende tijd uitkijken naar Android 14. Deze Android-versie is sinds kort beschikbaar voor Googles eigen Pixel-smartphones en komt de komende maanden naar toestellen van andere merken. Heb je dus een telefoon van Samsung, OnePlus, Motorola of Xiaomi, dan moet je nog eventjes wachten.

Android 14 is niet de meest spannende update, maar voegt natuurlijk een boel nieuwe features toe. Zo krijg je een hoop opties erbij om het uiterlijk van Android aan te passen, waardoor je het vergrendelscherm van je smartphone naar eigen wens inricht. Op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro kun je daarnaast met de hulp van AI een unieke wallpaper maken.

Android 14 is weer veiliger en privacyvriendelijker dan zijn voorganger. Je bepaalt voortaan zelf tot welke foto’s je apps toegang krijgen. Bij de meeste applicaties is het immers helemaal niet nodig om ze in jouw gehele fotobibliotheek te laten kijken. Tot slot is het instellen en invoeren van pincodes veiliger.

