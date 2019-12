Wil je Google Tasks als losstaand programma op desktop of Chromebook gebruiken? Dat kan! Je hebt er alleen wel een extensie voor nodig. Android Planet legt uit hoe het werkt.



Google Tasks op desktop gebruiken

Google Tasks is een populaire app voor het bijhouden van lijstjes, zoals werkzaamheden of boodschappen. Het programma heeft al tijden een fijne Android-app, maar op je laptop werkte het altijd een beetje omslachtig. Je moest namelijk taken toevoegen via een andere app, zoals Gmail.



Ga naar de downloadpagina in de winkel van Google; Druk op de blauwe knop om de extensie te downloaden; Open de extensie door op het icoon rechtsboven in de browser te tikken; Tik op de blauwe knop bovenaan om in te loggen bij Google Tasks; Vanaf nu kun je nieuwe takenlijstjes aanmaken, of eerdere notities inzien.

Een gefrustreerde ontwikkelaar was het zat en besloot zelf een applicatie te bouwen. Deze extensie staat sinds kort in de Chrome-winkel van Google. De desktopversie van Google Tasks gebruiken is heel simpel:

De extensie werkt zowel op Windows, macOS als Linux, dus notities kun je overal inzien. Het programma is in de ‘Google-stijl’ vormgegeven en kan op volledig scherm worden weergeven. Bovendien kun je de grootte van het venster aanpassen, de app als apart programma gebruiken en bijvoorbeeld notities printen. Verder kun je Tasks toevoegen aan de plank van Chrome OS.

→ Download Google Tasks in de Play Store (gratis)

Meer over Google Tasks

Google Tasks is één van de simpelste takenlijsten-apps. De applicatie oogt fris, synchroniseert op al je apparaten en bevat geen onnodige toeters en bellers. Bovendien werkt Google Tasks efficiënt samen met andere Google-apps, zoals Gmail. Verder heeft de takenlijst-app sinds kort een donkere modus. Deze is niet alleen goed voor je ogen, maar ook je accuduur gaat er mogelijk op vooruit.