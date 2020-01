Een screenshot maken op een Chromebook werkt iets anders dan dat je gewend bent. Zodra je weet hoe het zit, kan een kind echter de was doen. In dit artikel leggen we uit hoe je een (gedeeltelijke) screenshot maakt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Screenshot maken op een Chromebook

Een Chromebook werkt grotendeels hetzelfde als een ‘normale’ laptop, maar er zijn wat kleine verschillen. Dit merk je bijvoorbeeld tijdens het maken van een schermafbeelding. Een Chrome OS-laptop heeft geen ‘PrtSc’-knop zoals Windows-computers. Volg daarom de stappen hieronder om een screenshot van je Chromebook te maken.

Pak je Chromebook erbij en open de app of vensters die je wil fotograferen; Druk gelijktijdig op de Ctrl- en de Vensters weergeven-knoppen; Check de Downloads-map om het zojuist gemaakte screenshot te vinden.

Gebruik je geen Chrome OS-toetsenbord? Druk dan in stap twee gelijktijdig op de Crtl- en F5-knoppen om een screenshot te maken. Bovenstaande methode maakt een kopie van alles wat op het moment op jouw scherm zichtbaar is. De schermafdruk wordt in png-formaat opgeslagen, zodat je het bijvoorbeeld kunt doorsturen via Gmail of WhatsApp.



Gedeeltelijke screenshot maken

Wist je dat je ook een gedeeltelijk screenshot kunt maken? Dit is handig voor wanneer je niet je hele scherm met anderen wil delen, bijvoorbeeld als je met privacygevoelige gegevens werkt. Volg onderstaande stappen om een gedeeltelijk screenshot te maken op een Chromebook:

Pak je Chromebook erbij en open de app of het venster dat je gedeeltelijk wil vastleggen; Houd gelijktijdig de Shift-, Ctrl- en Vensters weergeven-knoppen ingedrukt; Klik en sleep vervolgens om het venster passend te maken voor datgene wat jij wil vastleggen.

Gebruik je een Windows-toetsenbord? Druk dan gelijktijdig de Shift-, Ctrl- en F5-knoppen ingedrukt. Vervolgens kun je wederom zelf de grootte van het venster instellen door te slepen.

Haal meer uit je Chromebook

Op Android Planet helpen we graag om alles uit je Chromebook te halen. Wil je bijvoorbeeld je internetlaptop ontgrendelen zonder een wachtwoord in te hoeven typen? Check dan ons artikel over Smart Lock.

Daarnaast kun je via de Chromebook Google Assistent-integratie met stemcommando’s bijvoorbeeld apps opstarten. Of is je huidige laptop aan vervanging toe? Check dan onze Chromebook round-up. Hierin bespreken we goede laptops voor school, werk en privé.