Chromebooks blinken niet uit in kracht, want deze laptops zijn immers gemaakt voor browsen en niet gamen. Toch zijn er verschillende manieren om op je Chromebook games te spelen.

Chromebook en games: drie mogelijkheden

Heb je een Chromebook voor school of werk? Dan kun je daar een hele hoop mee, behalve een game installeren. Toch zijn er verschillende opties om als gamer, of iemand die zo nu en dan een spelletje speelt, aan je trekken te komen. Wij zetten ze voor je op een rij.

1. Android-games uit de Play Store

Zolang je geen oude Chromebook hebt, is de kans groot dat je laptop de Play Store ondersteunt. Dat betekent dat je Android-games kunt downloaden en spelen.

Veel Android-games zijn natuurlijk gemaakt rond het gebruik van een touchscreen. Hoewel sommige Chromebooks ook een aanraakscherm hebben, is dat niet de manier waarop je wil gamen. Gelukkig ondersteunen veel games een muis en toetsenbord, maar voor de beste ervaring sluit je een controller aan via bluetooth. Bijvoorbeeld met onderstaande games.

Castlevania: Symphony of the Night

In Castlevania: Symphony of the Night struin je door de gangen van het kasteel van Dracula, terwijl om elke hoek een eng monster staat die jou met een paar klappen dood heeft. Het is een oudere game, maar echt een klassieker vol sfeer en uitdaging.

→ Download Castlevania: Symphony of the Night in de Play Store (3,49 euro)

Alto's Odyssey

Glijd met je board over de duinen, doe trucjes en probeer zo ver mogelijk te komen terwijl je verschillende opdrachtjes uitvoert.

→ Download Alto’s Odyssey in de Play Store (gratis)

Hearthstone

Verzamel kaarten met monsters erop en strijdt met je verzameling tegen andere spelers. De game blijft uitgebreid worden met nieuwe content, waardoor je jezelf nooit hoef te vervelen.

→ Download Hearthstone in de Play Store (gratis)

PUBG Mobile

Je Chromebook moet wel een beetje fijne specs hebben om deze game te kunnen draaien, maar als dat lukt heb je een game waar je talloze uren in kunt stoppen. Spring met 99 andere spelers uit een vliegtuig, zoek wapens en probeer te overleven.

→ Download PUBG Mobile in de Play Store (gratis)

2. Web-games in je browser

Er zijn ook games die je zo in je browser speelt. Dit zijn meestal wat simpelere spelletjes. Check bijvoorbeeld onderstaande games of struin door de Chrome Web Store voor meer opties.

Arcane Legends

Arcane Legends is een groots rollenspel dat je volledig in een browser speelt. Creëer een personage en ga op avontuur, alleen of met anderen. Versla vijanden, word sterker en ontdek steeds meer.

→ Vind Arcane Legends in de Chrome Web Store

Global Strike

Global Strike is een 3d-shooter die je zo in je browser kunt spelen. Vecht tegen elkaar in razendsnelle potjes, met tal van verschillende modi.

→ Vind Global Strike op de officiële website

Agar.io

In deze reuze verslavende game moet je kleine stipje eten terwijl je steeds groter en groter wordt. Je kunt alleen stippen en tegenstanders opeten die kleiner zijn dan jij.

→ Vind Agar.io op de officiële website

In deze reuze verslavende game moet je kleine stipje eten terwijl je steeds groter en groter wordt. Je kunt alleen stippen en tegenstanders opeten die kleiner zijn dan jij. Web Quake

Speel het oude Quake van id Software op je Chromebook via Web Quake. De game draait volledig via javascript, dus moet op elke Chromebook werken.

→ Vind Web Quake in de Chrome Web Store

3. Google Stadia: nieuwe games streamen

Bovenstaande manieren zijn prima om vooral simpele spelletjes te spelen, maar tegenwoordig is het ook mogelijk om grote, nieuwe games te spelen op je Chromebook: via Google Stadia. Dit is een streamingdienst voor games, waarbij de game draait op de servers van Google. Enkel het beeld wordt naar jouw Chromebook gestreamd. Daardoor is het mogelijk om nieuwe games in uitstekende kwaliteit te spelen. Zoals deze titels:

Red Dead Redemption 2

Yee-haw, partner. Holster je pistool, bestijg je paard en rijd de prairie op om een groots avontuur te beleven in deze game van Rockstar Games (bekend van Grand Theft Auto). Red Dead Redemption 2 barst van de details en is langer dan je zou verwachten.

Assassin's Creed: Odyssey

Heb je het niet zo op realisme, maar wil je wel een groots avontuur beleven? Dan is Assassin’s Creed: Odyssey wat voor je. In het oude Griekenland ben jij een krijger die losgelaten wordt in een speelse wereld waar je mag doen wat je wil.

Tomb Raider-trilogie

In de moderne Tomb Raider-games is Lara Croft anders dan je mogelijk gewend bent van vroeger. Ze is jonger en moet slimmer gebruikmaken van haar omgeving. Dat resulteert in een reeks spannende games en een nieuw tijdperk voor dit iconische personage.

Destiny 2

Maak een krijger en stap in de wereld van Destiny, waarin je alleen of met vrienden langs verschillende planeten reist om een hele hoop aliens door het hoofd te schieten. Of toon je skills in de multiplayer.

Meer over Google Stadia

