Zo maak je de Google TV Streamer in één keer veel sneller

Last van een trage Google TV Streamer? We hebben een handige tip om de mediaspeler met één instelling een stuk sneller te maken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maak de Google TV Streamer sneller

Veel mensen hebben een Google TV Streamer in huis om films, series en YouTube-video’s op een televisie te kijken. Het apparaatje werkt fijn en heeft apps voor alle bekende streamingdiensten. Het kan echter zijn dat de TV Streamer soms langzaam aanvoelt.

Het is lastig om te zeggen waar dit precies door komt, maar als je veel apps hebt geïnstalleerd en flink multitaskt, kan de Google TV Streamer moeite hebben om je bij te houden. Je ziet bijvoorbeeld haperingen of moet langer op een app wachten.

In Google TV zit een functie verstopt waarmee je de Google TV Streamer sneller kan maken. De optie heet Modus ‘Alleen apps’ en schakel je in via de stappen hieronder:

Ga naar de snelle instellingen op je Google TV Streamer. Dat is het icoontje met het tandwieltjes bovenaan; Kies vervolgens voor ‘Alle instellingen’; Ga naar ‘Accounts en profielen’, selecteer je account en ga naar beneden; Je zet de modus ‘Alleen apps’ aan door op het schakelaartje te drukken.

Als ‘Alleen apps’ is ingeschakeld, zul je merken dat de interface er veel simpeler uitziet. Aanbevelingen zijn van het startscherm verdwenen en de zoekfunctie en spraakbediening worden uitgeschakeld. Hierdoor voelt de TV Streamer vlotter aan, omdat er simpelweg minder hoeft te worden ingeladen.

Op het startscherm zie je alleen de apps die je hebt geïnstalleerd; dat ziet er dus lekker overzichtelijk uit. Je kan de ‘Alleen apps’-modus daarom ook prima gebruiken als je gewoon geen zin hebt in alle aanbevelingen en reclame die Google op het scherm toont.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Google TV Streamer

Met € 113,- is de TV Streamer duurder dan de oude Chromecast. Hij kan echter ook meer. Zo fungeert hij indien gewenst als hub voor je smarthome. Ook erg handig is de aanpasbare knop op de afstandsbediening. Hiernaast vind je een aantal (goedkopere) alternatieven voor de Google TV Streamer.

Meer weten of twijfel of je de mediaspeler in huis moet halen? In de uitgebreide Google TV Streamer review vertellen we je alles over het apparaatje.

Lees ook deze handige Google TV Streamer tips: