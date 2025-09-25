Hoe oud is mijn telefoon eigenlijk? 4 tips om dat te achterhalen

Je hebt je vast weleens afgevraagd hoeveel kaarsjes je smartphone mag uitblazen. Met deze 4 tips kom jij achter het antwoord.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

“Hoe oud is mijn telefoon eigenlijk?”

Waarom zou je dat eigenlijk willen weten? Nou, hier zijn wel redenen voor te bedenken.

Het zegt iets over de veiligheid en kwaliteit van een toestel. Oudere telefoons krijgen in de regel minder vaak of geen Android-beveiligingsupdates meer. Ook is een toestel met verouderde hardware logischerwijs trager dan een fonkelnieuw model.

De leeftijd zegt iets over de verkoopwaarde van je toestel. Een relatief nieuw model levert natuurlijk meer op dan een oud exemplaar.

Misschien wil je weten hoe het zit met de garantie. Veel fabrikanten geven twee jaar fabrieksgarantie op hun telefoon, maar in Nederland bestaat geen wettelijke garantietermijn. Je kunt dus alsnog garantie krijgen op een toestel dat ouder is dan twee jaar wanneer blijkt dat dit geen onredelijke eis is.

Omdat je simpelweg benieuwd bent.

Zo kom je achter de leeftijd van een smartphone

Er zijn meerdere manieren om te achterhalen wat de productiedatum van je telefoon is. Daarom gooien we in dit artikel een paar balletjes op om daar snel achter te komen.

1. Check de verpakking

Ligt de doos van je smartphone nog ergens op zolder? Mooi zo, want veel fabrikanten zetten op het etiket wanneer de telefoon is gemaakt. Soms vind je de exacte datum, soms staat er alleen een jaartal en maand. Maar waar moet je dan precies zoeken?

Waarschijnlijk bij het verkooplabel. Hier staan ook de barcode, het merk, serienummer, modelnummer en IMEI-nummer van je toestel. Dat laatste nummer is belangrijk, want het is voor een telefoon wat een BSN (burgerservicenummer) voor een persoon is.

2. Zoek met het IMEI-nummer

Word je niet veel wijzer van alle info op de verpakking? Zoek dan het IMEI-nummer op je toestel zelf. Want dit unieke identificatienummer is op de meeste Android-telefoons gemakkelijk te vinden. Zo doe je dat:

Ga naar je ´Instellingen´; Zoek hier naar ´Info telefoon´ (of iets vergelijkbaars) en scrol net zolang tot je het IMEI-nummer ziet; Staan er twee IMEI-nummers? Dan is je toestel dual sim. Kies in dat geval het eerste IMEI-nummer. Vul het IMEI-nummer in op een checkwebsite; Kies bijvoorbeeld voor Imeicheck.com of Imei.info. Bevestig het nummer voor allerlei info, waaronder de productiedatum. Zo achterhaal je dus snel de exacte leeftijd van je telefoon, maar ook de geschatte garantietermijn.

Nog steeds geen succes? Dat kunnen we ons haast niet voorstellen, maar geen zorgen. We hebben nog twee manieren voor je om je geluk te beproeven. Beide opties zijn geen zekerheidjes, maar nooit geschoten is altijd mis. Komen ze.

3. Gebruik een speciale app

Er bestaan apps om meer informatie uit je telefoon te trekken dan je misschien voor mogelijk houdt. Deze apps vertellen onder andere welke hardware in je toestel zit. Een prima app hiervoor is Device Info, al laat-ie in lang niet alle gevallen zien hoeveel kaarsjes je smartphone mag uitblazen. Maar het is zeker het proberen waard.

Apparaatinfo: Testapparaat LiuZho Soft 8.6 (78.477 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Bel een geheime code

Ter afsluiting nog een wat technischer verhaal. Sommige Android-fabrikanten verbergen de leeftijd van het toestel namelijk heel diep in de smartphone door met speciale codes te werken. Je ontgrendelt het raadsel in dat geval wellicht door een van onderstaande codes in te vullen in de telefoon-app en te bellen:

*#197328640#*

*#*#197328640#*#*

Of *#0000#

Werkt een van de codes? Vervolgens is het een kwestie van de aanwijzingen op het scherm volgen om naar de productiedatum van je smartphone te gaan. Let op: deze codes werken lang niet op alle Android-telefoons, dus misschien lost deze stap je vraag alsnog niet op.

Hoe oud is jouw telefoon?

Daar zijn we benieuwd naar. En wat is het langste dat je ooit met een telefoon hebt gedaan, voordat je een nieuwe kocht? Laat het ons weten in de reacties.