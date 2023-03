Netflix-tip: zo pas je de ondertiteling op je tv aan

Kijk je Netflix vooral op je televisie en wil je de ondertiteling aanpassen? Vanaf nu kun je dit veel makkelijker regelen. Lees in deze tip hoe het werkt.

Netflix-ondertiteling aanpassen doe je zo

Netflix is één van de populairste streamingdiensten in Nederland, maar wist je dat het nooit mogelijk was om op je televisie de ondertiteling aan te passen? Als je het formaat van de ondertiteling of de (achtergrond)kleur van teksten wilde wijzigen, moest je dit handmatig instellen via de webversie van Netflix.

Daar komt nu verandering in, want Netflix laat je nu de ondertiteling rechtstreeks op je televisie wijzigen. Het werkt als volgt:

Als je een film of serie afspeelt, zie je bij de opties onderin nu een tandwieltje staan. Hier vind je opties om de letters kleiner of juist groter te maken, of een andere stijl te kiezen; Als je op één van de opties klikt, wordt de wijziging meteen doorgevoerd.

Handig is dat Netflix tijdens het aanpassen direct in beeld toont hoe de ondertiteling eruit komt te zien. Zo check je of letters niet te groot of te klein zijn, en of het handig is om de ondertitels een ‘achtergrond’ of schaduw te geven. Je krijgt dan bijvoorbeeld witte letters op een zwart vlak te zien (en vice versa) en je kan zelfs kiezen voor gele letters.

De nieuwe opties vind je alleen in de Netflix-app voor televisies. Hierbij maakt het niet uit of je een televisie met Android TV hebt, of kijkt via een Chromecast met Google TV. We hebben het eventjes getest en op de redactie zien we de nieuwe opties op zowel Android TV als Google TV verschijnen.

Netflix op je smartphone of tablet

Kijk je jouw favoriete Netflix-films en -series vooral op je telefoon of tablet? Dan is het aanpassen van de ondertiteling iets omslachtiger. Je moet dan inloggen bij de webversie van Netflix en naar je accountinstellingen gaan om wijzigingen door te voeren. Volg het stappenplan hieronder:

Ga naar de Netflix-website en log eventueel in met je gegevens; Druk op je profielicoon rechtsboven en kies voor ‘Account’; Bij ‘Profiel en ouderlijk toezicht’ moet je jouw profiel kiezen, waarna allerlei opties verschijnen; Klik bij ‘Weergave van ondertitels’ op ‘Wijzigen’ en pas de ondertiteling naar wens aan. Tik op ‘Opslaan’ om de nieuwe instellingen te bewaren.

