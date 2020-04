Een Netflix-update rolt uit met een veelgevraagde functie: schermvergrendeling. Daarmee wordt het mogelijk om het scherm te vergrendelen, waardoor je niet per ongeluk vooruit spoelt of pauzeert. In deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je dit inschakelt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix schermvergrendeling: zo stel je het in

Ben je fervent gebruiker van Netflix, dan gebruik je de app op je smartphone vast en zeker vaak. Zo kun je thuis of onderweg genieten van je favoriete serie of die leuke film. Alhoewel de app veel functies biedt, is niet alles koek en ei. Zo was het nooit mogelijk om het scherm te vergrendelen tijdens het kijken. Onhandig omdat je zo per ongeluk op pauze kon drukken, een deel kon overslaan of de film in z’n geheel kon wegdrukken.

Lees ook: Opinie: Netflix is super, maar niet vrij van frustraties

Nu rolt een update uit voor de mobiele versie van de app, die een veelgevraagde functie brengt: schermvergrendeling. Daarmee zorg je er simpel voor dat je niet per ongeluk kunt terugspoelen, stoppen of pauzeren. Zo geniet je dus wel ongestoord van het beste wat je kunt streamen. Om gebruik te maken van schermvergrendeling in de Netflix-app gebruik je de stappen hieronder.

Open de Netflix-app; Start de film, serie of documentaire die jij wil bekijken; Klik linksonder op ‘Schermvergrendeling’.

Je moet er dus wel rekening mee houden dat je hetgeen je kijkt dan dus tijdelijk niet kunt pauzeren of terugspoelen om het nog een keer te kijken. Ook het instellen van de helderheid of het snel checken van notificatie is niet meer mogelijk. Wil je de schermvergrendeling van Netflix uitschakelen, dan volg je dit stappenplan:

Je klikt een keer op het scherm; Je klikt op de melding ‘Scherm vergrendeld’; Vervolgens klik je op ‘Bedieningselementen ontgrendelen?’.

Update beschikbaar voor iedereen

De update staat klaar voor alle gebruikers, dus moet ook op jouw toestel al te zien zijn. Updaten doe je makkelijk en snel via de Play Store en downloaden van de bekende streaming-app doe je via onderstaande link.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

Het laatste nieuws over Netflix