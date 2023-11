Tip: zo maak je een nieuw Netflix-profiel aan

Wil je een nieuw Netflix-profiel aanmaken voor je partner of kind? Dat is gelukkig heel eenvoudig. We laten zien welke stappen je moet doorlopen.

Zo maak je een nieuw Netflix-profiel

Als je je Netflix-account deelt met je gezin of studentenhuis is het handig om voor iedereen een eigen profiel te maken. Dan hou je eenvoudig bij welke series je al hebt bekeken en welke je nog wil zien. Ook wordt de voortgang van de games die je speelt opgeslagen.

Bovendien is het mogelijk om voor kinderen tot 12 jaar een zogenaamd Kids-profiel aan te maken. Dan kun je later instellen naar welke content ze wel en niet mogen kijken. Als ouder heb je zo volledig toezicht op hun kijkgedrag.

Een nieuw profiel creëren binnen je Netflix-account is heel eenvoudig, maar je moet wel even weten hoe het werkt. Als je onderstaande stappen volgt, kan er niets misgaan. In totaal kun je trouwens vijf profielen per account aanmaken.

Open de Netflix-app op je Android-smartphone; Klik rechts onderin op ‘Mijn Netflix’; Tik op je eigen profielnaam; Kies voor ‘Profiel toevoegen’; Voer een naam in en geef aan of het profiel voor een kind is bedoeld.

Per profiel kun je vervolgens de instellingen veranderen door te klikken op ‘Profielen beheren’. Denk aan de stijl van de ondertiteling en of je volgende afleveringen automatisch wil afspelen.

Bij een Kids-profiel is het bovendien mogelijk om een Leeftijdsclassificatie op te geven. Dan kan je zoon of dochter bijvoorbeeld geen content bekijken die geschikt is vanaf 9 of 12 jaar.

Delen Netflix-profiel buiten huishouden kost geld

Sinds dit jaar is het niet meer mogelijk om je Netflix-account te delen met mensen die in een ander huishouden wonen. Als je voor je ouders of een vriend een nieuw Netflix-profiel aan wil maken, moet je daarvoor 3,99 euro per maand betalen. Eigenlijk maak je ook geen profiel aan, maar een soort subaccount. Daarop kun je vervolgens geen extra profielen creëren.

Wil je jouw profiel exporteren naar een nieuw of bestaand account, omdat je bijvoorbeeld gaat samenwonen en niet twee keer wil betalen? Ook dat is gelukkig vrij eenvoudig te regelen.

