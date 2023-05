Delen Netflix-account in Nederland en België kost 3,99 euro

Netflix heeft informatie gedeeld over de meerprijs om een extra account mee te laten kijken, terwijl dat buitenshuis wordt gebruikt. In Nederland en België vraagt de dienst hier 3,99 euro per gebruiker voor.

Netflix-account delen kost 4 euro extra

Wat Android Planet al in februari meldde over de meerprijs om buitenshuis te kunnen Netflixen blijkt te kloppen. Netflix heeft deze informatie nu vrijgegeven via een blogpost. Wil je kunnen streamen, maar ben je niet woonachtig op het adres waar het abonnement staat afgesloten, dan moet je 3,99 euro per maand extra betalen.

Dit kan handig zijn als je het account bijvoorbeeld deelt met familie, vrienden, collega’s of kennissen. Netflix wil met deze regel extra inkomsten genereren die ze nu mislopen. Accounts worden namelijk massaal gedeeld, wat ervoor zorgt dat veel mensen slechts een schijntje betalen om films en series te checken.

Restricties voor extra account

Ook in België wordt de meerprijs 3,99 euro per account, maar de prijzen van de abonnementen liggen daar sowieso hoger dan in Nederland. Wil je zo’n extra account gebruiken, dan heb je wel te maken met verschillende restricties.

Zo kun je Netflix maar op één apparaat tegelijk bekijken en offline-content is ook maar beschikbaar op één account. Heb je Netflix bijvoorbeeld afgesloten via je mobiele of internetprovider, dan kun je het account niet delen.

Hoe bepaalt Netflix of je extra moet betalen?

Netflix zelf zegt dat je per huishouden een account kunt gebruiken met meerdere profielen en dan niet hoeft bij te betalen. Als je op vakantie gaat of een keertje ergens anders streamt is dat geen probleem.

De dienst zegt te checken op welk toestel en met welk ip-adres er Netflix wordt gekeken. Wil je dat resetten, dan wordt er een verificatiecode gestuurd naar het mailadres of telefoonnummer van de persoon die het Netflix-abonnement heeft afgesloten. Er wordt niet gekeken naar gps-gegevens van apparatuur waarop wordt gekeken, zo laat de dienst tot slotte weten.

Prijzen Netflix in Nederland en België

In Nederland betaal je 7,99 euro per maand voor het Basis-abonnement. Daarmee kun je op één scherm tegelijk kijken en je krijgt maximaal 720p-beelden voorgeschoteld.

Dan is er ook het Standaard-abonnement van 11,99 euro. Daarbij kijk je op twee schermen tegelijk in full-hd-kwaliteit. Het Premium-abonnement van 15,99 laat gebruikers op vier schermen tegelijk kijken en naast full hd- kun je ook naar 4K-content kijken.

In België liggen de prijzen zoals gezegd hoger. Daar betaal je 8,99 euro, 13,49 euro of 17,99 euro voor een van de genoemde abonnementen. Zoals genoemd is de meerprijs om een buitenshuis-account toe te voegen in beide landen hetzelfde: 3,99 euro.

Deel jij je abonnement met iemand buiten het huishouden en heb je al een mail gehad dat je extra moet betalen? Laat het even weten in de comments! Laat direct ook even weten wat je van deze maatregel vindt en of je het er eventueel voor over hebt.

