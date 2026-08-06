Dit is hoe je je Samsung iets leuks laat zeggen bij het opladen

Grote kans dat je dit nog niet wist, maar je Samsung-telefoon kan tegen je praten! Bijvoorbeeld op het moment dat je ‘m aan de oplader legt. Lees snel verder om deze geinige functie zelf eens te proberen.

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Oplaadmelding instellen via routines

Samsung-telefoons zitten boordevol snufjes, ook functies die je niet zo snel tegenkomt. Eén daarvan zit verstopt in de instellingen onder ‘Routines en standen’. Dit onderdeel is in vergelijking met andere menu-items nogal onderbelicht en daardoor minder bekend bij veel gebruikers.

Het gaat om het laten praten van je telefoon bij het doen van een bepaalde actie. Concreet kan je Samsung-smartphone een zelfgekozen tekst hardop uitspreken bij het opladen. Dit stel je in via de routines. Kom je er met ons stappenplan toch niet helemaal uit? Geen probleem: onderaan vind je ook nog een video waarin we je het stap voor stap laten zien.

Ga naar de ‘Instellingen’; Deze stap kun je inmiddels dromen als je vaker onze tipartikelen leest. Tik op ‘Standen en routines’; Nu kies je onderin het scherm voor het tabblad ‘Routines’. Via het plusje bovenin ga je naar het onderdeel ‘Als’; Hier stel je de voorwaarde in. In dit geval zoek je naar ‘Oplaadstatus’. Zorg dat ‘Opladen met kabel’ is geselecteerd en bevestig met ‘Gereed’; Tik nu op ‘Dan’ en zoek in de lijst naar ‘Functies’; Tik hierop en kies vervolgens voor ‘Tekst hardop voorlezen’. Hier heb je een invoerveld voor een zelfverzonnen tekstje. Stel Nederlands als taal in, kies eventueel een stem en bevestig alles met de ‘Gereed’-knop. Klaar!

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Let op: dit trucje werkt niet op iedere Samsung-telefoon en ook niet op dezelfde manier. De beschikbare opties en benamingen van de instellingen verschillen afhankelijk van je toestel, One UI-versie en Android-versie. De kans dat je een oplaadmelding via de routines kunt instellen is groter als je een nieuwere telefoon hebt.

Enkele suggesties

We hebben alvast nagedacht over grappige teksten om te laten zeggen. Of verzin zelf iets leukers!

Hè hè, ik dacht dat je me nooit meer zou opladen!

Eindelijk. Ik begon me al zorgen te maken.

Vergeet me straks niet van de lader te halen, anders krijg ik het warm.

Kijk aan, daar is mijn favoriete kabel.

Ik laad op. Jij mag ondertussen koffie halen.

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