Zo verwijder je die irritante balk op het startscherm van je Samsung

De Google-zoekbalk op het startscherm van je Samsung kun je helaas niet verplaatsen, maar gelukkig wel verwijderen. Stoor jij je aan de balk? Zo haal je ‘m snel van je toestel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoekbalk verwijderen van startscherm

Nu One UI 9 zijn weg inmiddels naar tientallen Samsung-telefoons heeft gevonden, maken steeds meer gebruikers kennis met de nieuwe functies van de update. Ook zijn er veranderingen aan de lay-out. Daar zit niet iedereen op te wachten. Zo staat na de update de zoekbalk van Google op een vaste plek onderaan op het startscherm.

Die geeft je snel toegang tot Google Zoeken, zonder dat je daarvoor zelf een widget hoeft toe te voegen. Heb jij daar geen behoefte aan? Hieronder lees je hoe de zoekbalk verwijdert!

Ga naar een lege plek op je startscherm en houd die kort ingedrukt; In het menu dat onderin verschijnt, tik je op het tandwieltje; Daarmee open je de instellingen. Scrol vervolgens naar ‘Zoekopdracht op Startscherm’ en tik hierop; Zet de schuif bij ‘Zoeken’ uit. Nu is de zoekbalk verdwenen. Via dezelfde route zet je de balk weer terug. Ook heb je de optie om de Samsung Finder in te schakelen. Met deze bestandenverkenner zoek je universeel op je telefoon. Denk aan apps, instellingen, foto’s, bestanden en agenda-items. Heb je iets gevonden, dan kunnen de zoekresultaten worden aangevuld met AI-suggesties.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of telefoons met een andere One UI-versie kunnen instellingen en menunamen afwijken of functies niet beschikbaar zijn.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden! Neem dus zeker een kijkje.

Voor nog allerlei andere handige tips volg je Android Planet op Instagram en TikTok. Waar moeten we nog meer video’s over maken? Deel jouw ideeën met ons onder dit artikel.