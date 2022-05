Tablet schoonmaken in 4 stappen: zo wordt ‘ie weer schoon en fris

Alles wordt na verloop van tijd smerig, ook je tablet. Het is daarom belangrijk om ‘m zo nu en dan op te frissen. Gelukkig is dat helemaal niet lastig: een tablet schoonmaken doe je zo.

Handleiding: Tablet schoonmaken

We willen niemand beledigen, maar waarschijnlijk kan ook jouw tablet wel een poetsbeurt gebruiken. De gemiddelde tablet is namelijk bijzonder smerig en zit vol met bacteriën, voedselresten, stofdeeltjes en andere viezigheid.

Brits onderzoek (via AHC Health News) laat bijvoorbeeld zien dat tablets smeriger zijn dan smartphones én wc’s. De onderzoekers troffen gemiddeld 600 stafylokokken-bacteriën (die huidinfecties kunnen veroorzaken) op tablets aan, en iets meer dan 140 op telefoons. Wc’s waren met een gemiddelde van 20 huidinfectie-bacteriën juist relatief hygiënisch.

Dit soort onderzoeken zijn altijd wat hysterisch en groots aangezet, maar je kunt er niet omheen dat de gemiddelde tablet wel een opfrisbeurt kan gebruiken. Onderstaande benodigdheden komen hierbij goed van pas:

Twee schone doekjes (het liefst van microvezel)

Een wattenstaafje

En een zachte borstel

De eerste doek gebruik je om het (kwetsbare) scherm van de tablet af te nemen. De tweede is voor alle andere oppervlaktes, zoals de achterkant en zijkanten. Een microvezeldoek werkt het best, maar als je die niet in huis hebt kun je er ook prima een stuk keukenrol bij pakken.

Het wattenstaafje komt dan weer goed van pas bij het verwijderen van stofresten. De borstel gebruiken we voor het weghalen van zand en ander relatief grof vuil.

1. Stof en zand verwijderen

Maar, voordat we dat doen is het belangrijk om de tablet eerst uit te zetten. Je wil immers niet dat er tijdens het schoonmaken allerlei apps en processen worden opgestart omdat je toevallig met je vinger over het scherm veegt. Haal ook eventuele accessoires en aangesloten kabels weg.

Je begint nu met het ‘schoonvegen’ van de tablet met de borstel. Dit doe je om stof en zandresten weg te halen. Op die manier voorkom je krassen tijdens het daadwerkelijke schoonmaken van de tablet.

2. Scherm spic en span maken

Vervolgens is het tijd om het scherm onder handen te nemen. Hiervoor gebruik je het eerste microvezeldoekje. Deze kun je eventueel een beetje vochtig maken met (kraan)water. Gebruik in ieder geval nooit een chemische oplossing, zoals glasreiniger of schoonmaakalcohol. Wel is het veilig om een druppeltje handzeep of speciale beeldschermspray te gebruiken.

De eerste microvezeldoek veeg je voorzichtig over het tabletscherm. Gebruik hierbij geen kracht, maar maak tijdens het schoonmaken wel soepele, draaiende bewegingen met je pols. Op die manier ontdoe je het display van vettigheid (afkomstig van je vingers). Is het scherm klaar? Veeg dan ook de zijkanten, eventuele fysieke knoppen en de achterkant schoon.

Zodra je hiermee klaar bent pak je de tweede doek erbij om het scherm nogmaals af te nemen. Doe dit wederom langzaam en met soepele, vloeiende bewegingen.

3. Oplaadpoort stofvrij maken

Stof is overal, dus ook in en op je tablet. Het vuil komt na verloop van tijd in alle openingen van je tablet, waaronder de oplaadpoort. Dat is vervelend, want hierdoor krijg je mogelijk problemen met opladen. Echt lastig wordt het wanneer het stof ook in de behuizing komt.

De volgende stap in het schoonmaken van een tablet is daarom het weghalen van stofdeeltjes uit de oplaadpoort. Hierbij gebruik je bijvoorbeeld een wattenstaafje. Wees wel voorzichtig, want de onderdelen in deze poort zijn erg gevoelig. Haal ook eventuele stofresten uit de hoofdtelefooningang weg – als je tablet die heeft.

Eventueel kun je een busje met perslucht gebruiken om het stof op moeilijk bereikbare plaatsen te verwijderen. Wees hier, wederom, wel voorzichtig mee. Perslucht heeft immers genoeg kracht om de hardware van een tablet te beschadigen.

Wanneer dit gebeurt, sta je waarschijnlijk met lege handen. In de handleidingen van busjes perslucht staat namelijk dat de fabrikant niet verantwoordelijk is voor eventuele schade.

4. Hoesje schoonmaken

Tot slot is het belangrijk om het jasje van je tablet weer fris te maken: de beschermhoes. Ook wanneer het hoesje er nog als nieuw uitziet, is het waarschijnlijk geen overbodige luxe om ‘m weer fris te maken. Hoesjes krijgen immers een hoop over zich heen, van zonlicht en zweet tot aan bacteriën van je handen.

Hoe je een beschermcase schoonmaakt hangt helemaal af van het soort hoesje dat je gebruikt. Grofweg onderscheiden we vier materiaalsoorten: 1) plastic, 2) silicoon/plastic, 3) hout en 4) leer. In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe je al deze soorten schoonmaakt. Dit artikel gaat over smartphones, maar de instructies gelden net zo goed voor tablethoezen.

Lees verder: Je telefoonhoesje schoonmaken is hard nodig: zo ga je aan de slag

Hoe vaak moet ik mijn tablet schoonmaken?

Daar zijn geen harde richtlijnen voor. Wel is het zo dat tablets over het algemeen intensief gebruikt worden, dus je kunt het taakje bijvoorbeeld meenemen in de grote wekelijkse schoonmaak.

En wanneer je toch bezig bent, kun je ook direct je smartphone schoonmaken. In onderstaand artikel leggen we uit hoe je dit het best kunt doen.

Verder lezen: Gids: Zo maak je je smartphone weer spic en span

