Zo vaak moet je je telefoon opnieuw opstarten (en dit is de reden)

De meningen lopen uiteen, maar één ding is duidelijk: je telefoon af en toe opnieuw opstarten kan helpen als het toestel zich vreemd gedraagt. Een vaste frequentie is er niet, maar wij vertellen graag meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Telefoon opnieuw opstarten: dit doet het

Wanneer je smartphone opeens begint te haperen, apps zichzelf afsluiten of je toestel op een andere manier anders reageert dan normaal, kan het slim zijn om hem opnieuw op te starten. Een herstart zorgt er onder meer voor dat:

actieve processen en tijdelijke systeemtoestanden worden beëindigd;

vastgelopen apps en achtergrondprocessen worden gestopt;

netwerkverbindingen worden opnieuw opgebouwd;

bepaalde tijdelijke softwareproblemen worden opgelost;

systeem- en appcomponenten worden opnieuw geladen.

Daarom is opnieuw opstarten een eenvoudige eerste stap bij kleinere problemen. Google noemt een herstart bijvoorbeeld als onderdeel van het oplossen van problemen met Android-telefoons die vastlopen, niet reageren of problemen hebben met apps.

Een herstart is echter geen wondermiddel. Als een probleem wordt veroorzaakt door een defecte app, een softwarebug, te weinig opslagruimte of een hardwareprobleem, komt het probleem waarschijnlijk terug. In dat geval is verder onderzoek nodig.

Dagelijks, wekelijks of tweewekelijks?

Er bestaat dus geen algemene regel dat je je smartphone iedere dag, week of twee weken opnieuw moet opstarten. Hoe vaak het zinvol is, hangt af van het toestel, de software en eventuele problemen die je ervaart. Je kunt deze vuistregels aanhouden.

Dagelijks

Dit is eigenlijk alleen de moeite waard als je een relatief oude telefoon hebt, een goedkopere smartphone met basisspecificaties of een toestel waarvan de software niet (vaak) meer wordt bijgewerkt. Een herstart kan tijdelijke geheugen- en softwareproblemen oplossen.

Vroeger raadde Samsung expliciet aan om een dagelijkse herstart te doen. Op een oudere supportpagina (bijgewerkt tot 2023) staat nog steeds het volgende: ‘Maak van het opnieuw opstarten van je Galaxy-telefoon een dagelijkse gewoonte.’ Op veel oudere Galaxy-toestellen zit ook een instelling om bijvoorbeeld ’s nachts een automatische herstart in te plannen.

Moderne smartphones beheren RAM en andere systeembronnen echter een stuk efficiënter. Daardoor is dagelijks opnieuw opstarten voor de meeste gebruikers tegenwoordig niet meer nodig, alleen in de gevallen die we hierboven noemen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wekelijks

Een wekelijkse herstart kan een prima gewoonte zijn, maar is voor de meeste recente smartphones geen harde noodzaak. Nothing is een voorbeeld van een fabrikant die wél expliciet een frequentie noemt. Het bedrijf adviseert gebruikers om hun telefoon één keer per week handmatig opnieuw op te starten.

Volgens Nothing helpt dit de telefoon zichzelf te herstellen, want ‘na verloop van tijd kan het systeem verstopt raken door de aanmaak van ongewenste bestanden wanneer de telefoon lange tijd niet uitgeschakeld wordt’, aldus Nothing. Dat advies kun je dus prima volgen als je een Nothing-telefoon hebt. Dat geldt echter niet automatisch voor Android-telefoons van andere merken.

Kies Android Planet als voorkeursbron Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!

Tweewekelijks

Gebruik je een recente smartphone die normaal functioneert, regelmatig updates krijgt en geen terugkerende problemen heeft? Dan is er maar weinig reden om een vaste herstart om de één of twee weken in te plannen. Je kunt je toestel gewoon opnieuw opstarten wanneer daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als apps zich vreemd gedragen, het toestel tijdelijk traag is of een verbinding niet goed lijkt te werken.

Voor sommige gebruikers kan een vaste routine alsnog prettig zijn. Het kost weinig tijd en kan eventuele tijdelijke softwareproblemen verhelpen. Maar technisch gezien is het niet nodig om een goed werkende moderne smartphone volgens een vast schema opnieuw op te starten.

Hoe vaak start jij je telefoon opnieuw op en doe je dit pro-actief of pas als er problemen optreden? Deel het met andere lezers in de reacties hieronder.