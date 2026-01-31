Tip: zo verminder je meldingen tweestapsverificatie op WhatsApp

Een van de simpelste manieren om je WhatsApp veiliger te houden, is met tweestapsverificatie. Maar, word je soms een beetje gek van die meldingen om je pincode in te voeren? Probeer dan eens deze tips.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het nut van tweestapsverificatie

Tweestapsverificatie op WhatsApp is de toevoeging van een extra beveiligingslaag in de vorm van een zescijferige pincode. Deze moet je zo nu en dan invullen om de app in te kunnen. Ook als je je telefoonnummer opnieuw bij de app registreert, word je om die code gevraagd.

WhatsApp denkt met je mee door je regelmatig te vragen om die pincode, met het idee dat je die dan beter onthoudt. Maar, die meldingen dat je je pincode weer eens moet invoeren, kunnen soms een beetje irritant zijn. Gelukkig hebben wij tips voor wat minder meldingen. Maar, laten we eerst kijken hoe je tweestapsverificatie eigenlijk instelt.

Zo stel je tweestapsverificatie in

Open WhatsApp en tik op de drie verticale puntjes rechts bovenin; Kies hier voor ‘Instellingen’ en vervolgens voor ‘Account’; Tik op ‘Verificatie in twee stappen’ om een pincode te kiezen en de functie in te schakelen.

WhatsApp zelf zegt dat je slechts één keer per week een herinnering krijgt om de code in te voeren, zolang je de code niet reset. Toch merken we in de praktijk dat dit vaker kan voorkomen. Op zoek naar oplossingen om deze herinneringen minder vaak te zien, kwamen we deze twee tips tegen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tips voor minder meldingen tweestapsverificatie

Tip 1: Zorg dat je ook een e-mailadres hebt ingevuld op WhatsApp.

Het blijkt dat WhatsApp dan wat minder streng is en minder strooit met herinneringen. Er is trouwens nog een voordeel als WhatsApp een geldig e-mailadres van je weet. Hiermee kan de app je namelijk mailen met een link om tweestapsverificatie te resetten, mocht je je pincode ooit vergeten.

Ga naar ‘Instellingen’ –> ‘Account’ –> ‘E-mailadres’ om je e-mailadres in te stellen. Dit moet je wel nog even bevestigen via een mailtje dat je krijgt.

Tip 2: Voer je code in als WhatsApp daarom vraagt.

We hebben het nog niet gezegd, maar je kunt de herinneringen van WhatsApp om je pincode tussendoor in te voeren vaak negeren. Tik de pop-up weg en je kunt gaan appen. Maar, bedenk wel dat de frequentie van meldingen dan omhoog gaat. De praktijk wijst uit dat WhatsApp-gebruikers die hun pincode gelijk invoeren wanneer de chatapp daarom vraagt, daarna aanzienlijk minder meldingen krijgen.

Wanneer is de pincode verplicht?

Een laatste belangrijke opmerking: heb je te maken met een inlog- of verificatiemoment, bijvoorbeeld als je WhatsApp opnieuw installeert, een nieuwe telefoon hebt of je je nummer opnieuw verifieert? In die specifieke gevallen kun je de herinneringspop-up niet negeren en is het invoeren van je pincode verplicht om verder te kunnen.

Wil je helemaal nooit meer een pincode invoeren? Schakel tweestapsverificatie dan uit, maar bedenk wel dat je je WhatsApp daarmee wel een stuk onveiliger maakt. Je moet je dus afvragen of het dat je waard is.

Meer WhatsApp-tips en het laatste nieuws: