De kosten van maandelijkse, digitale abonnementen kunnen snel oplopen. Android Planet geeft je zes praktische tips om op abonnementen te besparen.

Op abonnementen besparen met deze tips

Tegenwoordig heb je op steeds meer diensten een abonnementen. Waarschijnlijk heb je er een voor muziek, meerdere voor series en films en wellicht nog eentje voor audioboeken.

Mogelijk heb je nog een abonnement lopen op een game, een digitaal tijdschrift of wat anders. Onopgemerkt kunnen de vaste maandelijkse kosten daardoor behoorlijk oplopen. Met deze praktische tips doe je daar wat aan.

1. Houd een schoonmaak

Misschien heb je inmiddels zoveel abonnementen dat je geen idee meer hebt waar je allemaal voor betaalt. De kans is zelfs groot dat je enkele abonnementen hebt die je eigenlijk niet meer gebruikt. Daarom is het tijd voor een schoonmaak. Ga alle abonnementen langs die je hebt en bedenk je bij elk abonnement of je deze nog nodig hebt, of dat je ook wel zonder kunt. Kun je zonder? Annuleer het abonnement dan direct.

2. Schrijf in je agenda wanneer een abonnement eindigt

Eén van de grootste problemen van abonnementen is dat ze vaak onopgemerkt worden verlengd. Dan zit je er zo weer een jaar aan vast. Daarom is het slim om bij elk abonnement dat je afsluit, in je agenda te zetten wanneer deze eindigt. Zo kun je zelf beslissen of je het abonnement wil behouden en laat je de keuze niet over aan een automatische verlenging.

3. Wissel abonnementen af

Heb je nou echt elk abonnement altijd nodig? Mogelijk heb je abonnementen op bijvoorbeeld Netflix, Disney Plus en Videoland, maar kom je er zelden aan toe om alles op alle diensten bij te houden. Dat kan het lonen om deze abonnementen af te wisselen. Neem bijvoorbeeld een maandje Netflix, daarna een maandje Disney Plus en daarna een maandje Videoland. Kijk van die diensten wat je de afgelopen maanden had willen zien en stap weer over naar een andere dienst.

4. Neem enkel een abonnement als je iets echt wil zien

Je hoeft natuurlijk niet altijd elke maand een abonnement te hebben. Vaak kijken we maar een serie of film, omdat we eenmaal een abonnement op de dienst hebben en er verder niets beter te zien is. Om geld te besparen, neem je alleen een abonnement op een dienst als er echt iets nieuws is dat je wil zien of luisteren.

5. Neem een jaarabonnement

Heb je een dienst die je toch wel blijft gebruiken, dan is het niet heel handig om deze elke maand te laten verlengen. Dan kun je beter voor een jaarabonnement gaan. Een jaarabonnement is namelijk meestal goedkoper dan twaalf keer een maandabonnement. Een maandabonnement is daarom alleen aan te raden als je een dienst maar één maand of enkele maanden wil gebruiken.

6. Deel abonnementen met anderen

De meeste abonnementen kun je met meerdere mensen gebruiken, door verschillende accounts in te stellen. Het is daarom slim om abonnementen met de bijbehorende kosten met anderen te delen. Let wel op: officieel mag je abonnementen alleen binnen je eigen huishouden delen.

Je Play Store-abonnementen beheren

Veel van je abonnementen lopen waarschijnlijk via de Play Store. Zo beheer en stop je je Play Store-abonnementen.

Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei manieren om geld te besparen bij het gebruik van je Android-toestel. Daarom besteden wij er een heel maand aan. Check het overzicht met alle artikelen rond geld besparen.